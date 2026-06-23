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Ne jamais sous-estimer Cristiano Ronaldo : la légende portugaise entre dans l’histoire en devenant le premier joueur à marquer lors de six phases finales de la Coupe du monde
Un moment historique pour le GOAT
Rien ne semble pouvoir arrêter Cristiano Ronaldo lorsqu’il s’agit de battre des records. En trouvant le chemin des filets lors du match opposant le Portugal à l’Ouzbékistan, le légendaire attaquant est devenu le premier joueur à marquer lors de six Coupes du monde de la FIFA différentes. Il s’agit là d’un exploit d’une longévité inégalée qui lui permet de devancer son rival de toujours, Lionel Messi, dans cette catégorie spécifique de régularité historique.
Sa frappe chirurgicale dès la sixième minute a répondu avec force à ceux qui annonçaient le crépuscule de sa carrière. Ce moment, attendu par beaucoup, confirme que la star d’Al-Nassr conserve intact son appétit de buts, vingt ans après ses débuts en Coupe du monde.
L’entraîneur doit désormais faire taire le cercle, de plus en plus large, des détracteurs.
À l’approche du match, le discours autour du capitaine portugais était inhabituellement négatif. Une analyse statistique avait mis en évidence une série de dix matchs sans but lors des grands tournois internationaux, ce qui avait conduit certains à se demander si Roberto Martinez ne devrait pas envisager une équipe sans son numéro 7 emblématique.
Les observateurs pointent sa faible implication dans la construction du jeu et la baisse de son « xG post-tir » pour étayer l’hypothèse d’un déclin. Reste que, depuis toujours, la capacité de Ronaldo à surgir au moment crucial, quand les projecteurs sont braqués sur lui, constitue sa plus grande force.
Martinez réaffirme son soutien à son capitaine
Malgré les spéculations d’avant-match, le sélectionneur portugais Roberto Martinez est resté ferme : il conserve sa confiance en Cristiano Ronaldo, 41 ans. Il a écarté l’idée selon laquelle l’équipe serait plus performante sans son meilleur buteur, affirmant que la simple présence de la star offre des avantages tactiques qui dépassent le nombre de touches ou les mètres parcourus dans le dernier tiers.
« Il est absurde d’écarter le meilleur buteur du football mondial alors que nous avons besoin de marquer », a-t-il déclaré avec force. « Dans ces moments-là, l’expérience de Cristiano dans la surface est décisive. La manière dont il attire les défenseurs crée des espaces que nous pouvons exploiter. Chaque joueur a une responsabilité ou apporte une qualité sur le terrain. Et lorsqu’il faut marquer, nous avons besoin de Cristiano. »
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Un match à gagner absolument au Texas
À l’approche de leur déplacement au Texas, la pression monte sur les poids lourds européens, qui doivent s’imposer pour valider leur billet pour la phase à élimination directe. Les joueurs sont conscients que leur prestation face à la RD Congo n’a pas été à la hauteur des attentes d’une équipe comptant dans ses rangs des joueurs du calibre de Bruno Fernandes et Bernardo Silva.
Le latéral João Cancelo a fait écho à ces préoccupations, réclamant une montée en puissance dans le dernier tiers du terrain : « Nous n’avons pas créé d’occasions, et ce n’est pas normal pour une équipe comme la nôtre. Nous avons des joueurs de très haut niveau, parmi les meilleurs au monde, et nous devons le montrer sur le terrain. Demain, seule la victoire compte. Nous n’avons aucune marge d’erreur », a averti Cancelo.
Le Portugal a d’ailleurs démarré sur les chapeaux de roue face à l’Ouzbékistan : Nuno Mendes a ouvert le score d’un coup franc à la 17e minute. Ronaldo a ensuite inscrit son deuxième but de la rencontre six minutes avant la mi-temps ; une finition impitoyable qui lui a permis d’atteindre la barre des 10 buts en Coupe du monde et de dépasser son illustre compatriote Eusébio.