Ne jamais sous-estimer Cristiano Ronaldo : la légende portugaise entre dans l’histoire en devenant le premier joueur à marquer lors de six phases finales de la Coupe du monde

À l’approche de leur déplacement au Texas, la pression monte sur les poids lourds européens, qui doivent s’imposer pour valider leur billet pour la phase à élimination directe. Les joueurs sont conscients que leur prestation face à la RD Congo n’a pas été à la hauteur des attentes d’une équipe comptant dans ses rangs des joueurs du calibre de Bruno Fernandes et Bernardo Silva.

Le latéral João Cancelo a fait écho à ces préoccupations, réclamant une montée en puissance dans le dernier tiers du terrain : « Nous n’avons pas créé d’occasions, et ce n’est pas normal pour une équipe comme la nôtre. Nous avons des joueurs de très haut niveau, parmi les meilleurs au monde, et nous devons le montrer sur le terrain. Demain, seule la victoire compte. Nous n’avons aucune marge d’erreur », a averti Cancelo.

Le Portugal a d’ailleurs démarré sur les chapeaux de roue face à l’Ouzbékistan : Nuno Mendes a ouvert le score d’un coup franc à la 17e minute. Ronaldo a ensuite inscrit son deuxième but de la rencontre six minutes avant la mi-temps ; une finition impitoyable qui lui a permis d’atteindre la barre des 10 buts en Coupe du monde et de dépasser son illustre compatriote Eusébio.