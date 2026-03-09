Getty
« Ne jamais dire jamais » - Pourquoi le retour de Jürgen Klopp à Liverpool pourrait se concrétiser, alors que le héros culte d'Anfield affirme que le football « manque » le charismatique entraîneur allemand
Le bilan de Klopp en tant qu'entraîneur de Liverpool : retour à l'entraînement envisagé
Klopp a disputé 491 matchs en tant qu'entraîneur de Liverpool entre octobre 2015 et mai 2024. Il en a remporté 299, décrochant notamment les titres de champion d'Angleterre et de la Ligue des champions. La décision de démissionner avant la fin de son contrat avec les Reds a été prise.
Après s'être tant investi, tant physiquement qu'émotionnellement, l'entraîneur de 58 ans a estimé que le moment était venu de faire une pause et de s'éloigner du stress lié à l'entraînement d'un club. Il occupe désormais le poste de directeur mondial du football chez Red Bull.
Diverses informations suggèrent que Klopp pourrait avoir de nouveau attrapé le virus du coaching, même si l'intéressé affirme régulièrement qu'il n'a pas l'intention de revenir sur le banc dans l'immédiat. Une offre intéressante pourrait toutefois le faire changer d'avis.
Il est question que le Real Madrid tente de recruter l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, alors qu'il cherche un successeur permanent à Xabi Alonso, tandis que Liverpool aura toujours une place dans le cœur de celui qui a introduit le « football heavy metal » en Angleterre.
Klopp pourrait-il entamer un deuxième mandat en tant qu'entraîneur de Liverpool ?
Klopp pourrait-il revenir à Anfield si Slot était limogé cet été ? Lorsque cette question a été posée à McAllister, l'ancien milieu de terrain des Reds, s'exprimant en association avec Grosvenor Casino, a déclaré à GOAL : « On ne peut jamais dire jamais dans ce genre de situation. Quand je le regardais diriger Dortmund, je voyais la relation qu'il entretenait avec le Mur jaune et le fait que Dortmund est une grande ville industrielle. Il était fait pour ce genre de travail : la ville dans laquelle il se trouvait, les supporters pour lesquels il travaillait et ceux qu'il essayait de satisfaire. Puis, les années ont passé et il est arrivé à Liverpool, où là encore, tout était parfait. Encore une fois, pour moi, vous avez un leader charismatique, quelqu'un avec une personnalité très forte, qui partage les mêmes sentiments que le Kop. Encore une fois, très similaire au Yellow Wall à Dortmund.
« Pour moi, il est toujours très difficile de retourner dans un endroit où l'on a connu un succès incroyable. Mais on ne peut jamais dire jamais. C'est un jeu fou, et il devient de plus en plus fou à mesure que nous parlons. Mais pour moi, je pense que le jeu en général manque à Jürgen Klopp.
Il a évidemment la possibilité de passer plus de temps avec sa famille et ses proches, car vous savez à quel point le management est exigeant. Je suppose donc que son poste actuel lui permet de passer plus de temps avec sa famille. Mais les personnes impliquées dans le football adorent être sur la pelouse d'un terrain d'entraînement. J'aimerais le voir revenir, où que ce soit, car je pense que le football en général le regrette. »
Que faudrait-il pour que Klopp revienne ?
Une autre ancienne star de Liverpool, l'ex-attaquant Stan Collymore, avait précédemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui avait demandé s'il voyait un jour un joueur préféré des fans reprendre les rênes à Merseyside : « S'il est disponible, sans hésiter. Je le vois tout à fait. »
Collymore a ajouté comment un accord pourrait être conclu : « À moins que, cet été, Jürgen Klopp ne dise : « Je reviens au football et Liverpool est le seul club qui m'intéresse », ce qui attirerait sans aucun doute l'attention du conseil d'administration de Liverpool. S'il disait : « Je reviens, mais je veux un nouveau défi », je ne pense pas que les dirigeants de Liverpool se précipiteraient pour le recruter. »
Slot sort, Klopp entre : un changement de direction pourrait-il avoir lieu en 2026 ?
Il n'y a pour l'instant aucun poste à pourvoir à Anfield, Slot étant sous contrat jusqu'en 2027. Le Néerlandais a toutefois vu Liverpool peiner à défendre son titre de champion de Premier League cette saison, après un mercato estival 2025 qui a battu tous les records, et l'absence de trophées majeurs et de qualification en Ligue des champions pourrait le conduire vers la sortie, alors qu'un nouveau départ s'annonce, peut-être avec un visage familier à la barre.
