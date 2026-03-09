« Ne jamais dire jamais » - Pourquoi le retour de Jürgen Klopp à Liverpool pourrait se concrétiser, alors que le héros culte d'Anfield affirme que le football « manque » le charismatique entraîneur allemand

Klopp a disputé 491 matchs en tant qu'entraîneur de Liverpool entre octobre 2015 et mai 2024. Il en a remporté 299, décrochant notamment les titres de champion d'Angleterre et de la Ligue des champions. La décision de démissionner avant la fin de son contrat avec les Reds a été prise.

Après s'être tant investi, tant physiquement qu'émotionnellement, l'entraîneur de 58 ans a estimé que le moment était venu de faire une pause et de s'éloigner du stress lié à l'entraînement d'un club. Il occupe désormais le poste de directeur mondial du football chez Red Bull.

Diverses informations suggèrent que Klopp pourrait avoir de nouveau attrapé le virus du coaching, même si l'intéressé affirme régulièrement qu'il n'a pas l'intention de revenir sur le banc dans l'immédiat. Une offre intéressante pourrait toutefois le faire changer d'avis.

Il est question que le Real Madrid tente de recruter l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, alors qu'il cherche un successeur permanent à Xabi Alonso, tandis que Liverpool aura toujours une place dans le cœur de celui qui a introduit le « football heavy metal » en Angleterre.