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« Ne fais pas quelque chose de stupide » : JJ Gabriel averti des questions qu’il devra se poser à l’avenir alors que le prodige de 15 ans, lié à Barcelone, provoque un départ choc de Manchester United
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Gabriel, le « petit Messi », veut quitter Manchester United
Le jeune prodige Gabriel est présenté depuis quelque temps comme l’un des plus grands espoirs du football anglais. Il a déjà passé du temps dans les centres de formation de Chelsea, Arsenal et West Ham, avant de rejoindre Old Trafford en 2022.
Il a hérité du surnom de « Kid Messi », en raison de ses qualités techniques en tant qu’attaquant buteur, et a représenté l’Angleterre jusqu’au niveau U17. Michael Carrick lui a offert ses débuts chez les seniors avec United lors d’un match amical de pré-saison face à l’Atlético de Madrid pendant l’été 2026.
Gabriel avait été empêché de jouer avec l’équipe première de Manchester United la saison dernière en raison du règlement de la Premier League. On s’attendait à ce qu’il franchisse un cap cette saison, soit en championnat, soit dans une coupe nationale.
Né à Enfield, le jeune joueur semble, à l’approche de ses 16 ans le 6 octobre, s’être lassé d’attendre ce moment. Il a stupéfié les membres du soi-disant « Théâtre des rêves » en affirmant son souhait de relever un nouveau défi ailleurs.
Des cadors anglais, ainsi que les géants de la Liga que sont Barcelone et le Real Madrid, ont été annoncés comme intéressés. Il reste à voir où il atterrira et si son véritable potentiel sera un jour pleinement exploité, alors qu’il reste clairement encore de nombreux obstacles à surmonter.
Le prodige Gabriel attend toujours ses débuts en compétition officielle
Interrogé sur le fait de savoir si trop de pression a été placée sur les épaules d’un joueur qui fait davantage les gros titres que beaucoup d’autres dotés d’une expérience infiniment supérieure, l’ancien international anglais Heskey, qui s’exprimait en association avec le programme de coaching de football Chase, qui offre un accès gratuit à des qualifications d’entraîneur à des personnes issues de milieux modestes à travers le Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Je pense que oui, à 15 ans, on veut simplement qu’il prenne du plaisir et qu’il aille jouer. Parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite.
« Il aura bientôt 16 ans. Tu as potentiellement une immense carrière devant toi. Tu ne veux pas faire quelque chose de stupide. Regardez, il a ses proches qui s’occupent de lui. Je crois qu’ils connaissent la meilleure voie pour lui.
« Sa voie, c’est : est-ce que je peux jouer en équipe première ? Et quel est le meilleur endroit pour moi afin de jouer régulièrement en équipe première et de tirer le meilleur de moi-même dans le système dans lequel ils jouent ? Que ce soit à Manchester United, que ce soit ailleurs, je crois qu’ils ont dit Barcelone, le Real ou peu importe, tout dépend de la manière dont tu accèdes à cette équipe première.
« Si tu crois qu’à 16 ans ton rôle est d’aller au Real Madrid et que tu y auras du temps de jeu en équipe première, eh bien, on tirera notre chapeau. Mais il faut encore aller le faire. Parce que personne ne regardera en arrière en disant : “À 19, 20 ans, tu as disputé cinq matches, oui, c’était le bon choix”. Non, il faut que tu joues en équipe première. »
- Chase
Arsenal a fait débuter Dowman à l’âge de 15 ans
Gabriel n’est pas le seul buteur en vue à faire parler de lui dans le football anglais, puisque Max Dowman, qui a fait ses débuts à 15 ans, en fait autant à Arsenal. Il s’est déjà attiré les faveurs du champion de Premier League en titre, tout en ouvrant son compteur de buts chez les seniors.
Interrogé sur le fait de savoir si Arsenal devrait prendre Gabriel et United comme source d’inspiration, Heskey a ajouté : « Je pense que c’est un modèle pour lui. Je pense que Dowman est un peu différent. Je pense que Dowman est un enfant, mais il a un corps d’homme. Donc il pourrait en fait jouer davantage, je pense.
« Mais c’est une manière de les lancer progressivement et d’en faire un titulaire régulier en équipe première. C’est un joueur fantastique, Dowman. Je l’ai regardé plusieurs fois. Il a joué quelques fois avec mon fils et c’est un joueur qui sort du lot. Pas sur une seule semaine, il se distingue à chaque match. Donc un peu différent de JJ, mais ce sont tous les deux des joueurs fantastiques. »
Le jeune de Liverpool Ngumoha dans le groupe de l’Angleterre A
Heskey s’est récemment rendu à St George’s Park avec Chase pour évoquer la manière dont l’impact du parcours de l’Angleterre jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde 2026 inspire une nouvelle génération à envisager le métier d’entraîneur de football.
Le programme de formation d’entraîneurs de football de Chase offre à davantage de personnes une voie d’accès au métier d’entraîneur de football en proposant un accès entièrement financé à des qualifications d’entraîneur de niveau introductif ainsi qu’à des bourses professionnelles de coaching pour des personnes issues de milieux modestes à travers le Royaume-Uni.
L’homme actuellement aux commandes de l’Angleterre est Thomas Tuchel. Il n’a pas retenu Dowman dans sa dernière liste, mais dispose bien de l’ailier de Liverpool de 18 ans Rio Ngumoha.
L’ancien attaquant des Reds Heskey a déclaré au sujet de la bataille pour la reconnaissance que se livrent ces adolescents très prometteurs : « Des postes différents, déjà. Et des profils de joueurs différents. Je pense que Dowman, il faut lui donner de la liberté. Il faut simplement le laisser dézoner et ne pas l’enfermer dans un poste.
« Je pense que Rio est cantonné à, il adore le côté gauche. Ou le côté droit, vous l’avez vu jouer à Liverpool à droite. Et c’est davantage un dribbleur, quelqu’un qui fait le spectacle dans ce registre. Alors que Dowman va vous apporter des buts et il est davantage dans l’efficacité. »
Les entraîneurs au plus haut niveau font face à de nombreux défis
L’Angleterre, avec Ngumoha qui pousse pour décrocher sa deuxième sélection, après avoir participé à un match amical de préparation à la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, sera engagée en Ligue des nations de l’UEFA samedi face à l’Espagne, qui compte dans ses rangs la superstar de Barcelone âgée de 19 ans, Lamine Yamal, à Wembley.
Pour plus d’informations sur le programme de coaching football de Chase, rendez-vous sur : programme de coaching football de Chase https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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