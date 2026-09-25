Le jeune prodige Gabriel est présenté depuis quelque temps comme l’un des plus grands espoirs du football anglais. Il a déjà passé du temps dans les centres de formation de Chelsea, Arsenal et West Ham, avant de rejoindre Old Trafford en 2022.

Il a hérité du surnom de « Kid Messi », en raison de ses qualités techniques en tant qu’attaquant buteur, et a représenté l’Angleterre jusqu’au niveau U17. Michael Carrick lui a offert ses débuts chez les seniors avec United lors d’un match amical de pré-saison face à l’Atlético de Madrid pendant l’été 2026.

Gabriel avait été empêché de jouer avec l’équipe première de Manchester United la saison dernière en raison du règlement de la Premier League. On s’attendait à ce qu’il franchisse un cap cette saison, soit en championnat, soit dans une coupe nationale.

Né à Enfield, le jeune joueur semble, à l’approche de ses 16 ans le 6 octobre, s’être lassé d’attendre ce moment. Il a stupéfié les membres du soi-disant « Théâtre des rêves » en affirmant son souhait de relever un nouveau défi ailleurs.

Des cadors anglais, ainsi que les géants de la Liga que sont Barcelone et le Real Madrid, ont été annoncés comme intéressés. Il reste à voir où il atterrira et si son véritable potentiel sera un jour pleinement exploité, alors qu’il reste clairement encore de nombreux obstacles à surmonter.