La finale de la Coupe du monde au MetLife Stadium a été marquée par la polémique, les tensions s'étant intensifiées à la suite d'une série de décisions arbitrales contestées. L'Argentine a été réduite à dix après que Fernández a reçu un deuxième carton jaune pour un tacle imprudent sur Pau Cubarsi.

Peu après, Cucurella s’est retrouvé impliqué dans un échange houleux avec Messi. Le capitaine argentin s’est immédiatement adressé aux arbitres, semblant demander une sanction à l’encontre du défenseur du Real Madrid.

Selon le règlement de la Coupe du monde 2026, tout joueur qui dissimule intentionnellement sa bouche en s’adressant à un adversaire risque une sanction sévère, y compris un carton rouge. Cette disposition avait déjà conduit à l’expulsion de Miguel Almirón plus tôt dans la compétition, ce qui a suggéré que Messi souhaitait voir la même sanction appliquée à Cucurella.