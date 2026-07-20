AFP
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« Ne fais pas le bébé » : Lionel Messi a été vivement critiqué pour une tentative « ridicule » d'obtenir l'expulsion de Marc Cucurella lors de la victoire de l'Espagne face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde
Messi demande que Cucurella soit sanctionné
La finale de la Coupe du monde au MetLife Stadium a été marquée par la polémique, les tensions s'étant intensifiées à la suite d'une série de décisions arbitrales contestées. L'Argentine a été réduite à dix après que Fernández a reçu un deuxième carton jaune pour un tacle imprudent sur Pau Cubarsi.
Peu après, Cucurella s’est retrouvé impliqué dans un échange houleux avec Messi. Le capitaine argentin s’est immédiatement adressé aux arbitres, semblant demander une sanction à l’encontre du défenseur du Real Madrid.
Selon le règlement de la Coupe du monde 2026, tout joueur qui dissimule intentionnellement sa bouche en s’adressant à un adversaire risque une sanction sévère, y compris un carton rouge. Cette disposition avait déjà conduit à l’expulsion de Miguel Almirón plus tôt dans la compétition, ce qui a suggéré que Messi souhaitait voir la même sanction appliquée à Cucurella.
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Dixon a fermement condamné le comportement de Messi.
Cet incident a provoqué la vive réaction de Dixon, co-commentateur sur ITV et ancien défenseur d’Arsenal. En direct, il a critiqué l’attitude de Messi, s’interrogeant sur les raisons qui poussaient un joueur de cette envergure à tenter d’influencer l’arbitre de la sorte.
« Le match est foutu si l’on en arrive à prendre des cartons jaunes et rouges pour ça, juste pour faire expulser quelqu’un », a-t-il déclaré. « On ne devrait pas se comporter comme un gamin en essayant de faire expulser quelqu’un pour ça, c’est ridicule. »
Au terme d'une rencontre disputée, c'est finalement l'Espagne qui a émergé victorieuse.
Malgré la polémique, la « Roja » a finalement remporté le plus grand trophée du football grâce à une victoire serrée 1-0. Ferran Torres, entré en cours de jeu, a inscrit le but décisif en prolongation, à la 106e minute, permettant ainsi à l'Espagne de décrocher son deuxième titre mondial.
Après le coup de sifflet final, la polémique a de nouveau éclaté lorsque Leandro Paredes s'est retrouvé impliqué dans une bagarre avec Eric Garcia et Gavi, ce qui a valu au milieu de terrain de Boca Juniors un carton rouge de la part de l'arbitre.
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Espagne ?
Malgré son titre de championne du monde, l'équipe de Luis de la Fuente espère conserver son excellente dynamique lors des prochains tournois internationaux. Avant l'Euro 2028, elle participera à la Ligue des Nations de l'UEFA, où elle figurera dans le groupe C aux côtés de la Croatie, de l'Angleterre et de la Tchéquie.
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