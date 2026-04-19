Ne change jamais, José ! Le coach du Benfica, Mourinho, fait le buzz pour son geste hilarant après une victoire « extraordinaire » lors du derby contre le Sporting CP

Le match a été un véritable tourbillon d’émotions, Benfica arrachant la victoire dans les dernières secondes. Andreas Schjelderup avait pourtant ouvert le score pour les visiteurs, mais c’est Rafa Silva qui a émergé comme le héros de la rencontre en inscrivant le but décisif à la 93^e minute, réduisant au silence le public local.

José Mourinho a souligné l’importance de ce succès, qui permet à Benfica de rester invaincu en Liga Portugal et de chiper la deuxième place au Sporting. Après la rencontre, le technicien portugais a salué la résilience de son équipe : « Évidemment, je suis heureux, car c’était un match fantastique. Pour qu’un match soit fantastique, il faut trois grandes équipes. J’ai peut-être manqué une ou deux erreurs, mais je pense que l’arbitrage était de premier ordre. Benfica a livré un match fantastique et le Sporting a joué comme le Sporting, dans son style habituel. Magnifique stade, je commentais depuis le banc tout ce que les supporters du Sporting avaient apporté au stade et nos supporters de Benfica étaient à la hauteur. Je pense que c’était un match extraordinaire, sans carton rouge, avec deux équipes qui voulaient gagner. Si le nul avait constitué un bon résultat pour l’une ou l’autre, la stratégie aurait été différente. »