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Ne change jamais, José ! Le coach du Benfica, Mourinho, fait le buzz pour son geste hilarant après une victoire « extraordinaire » lors du derby contre le Sporting CP
Mourinho est sous les feux des projecteurs.
Le « Special One » était au sommet de son art alors que le Benfica s'imposait de justesse face à ses rivaux locaux dans un match haletant. Lorsque l'arbitre João Pinheiro a sifflé la fin du match, scellant la victoire 2-1 des Aigles, tous les regards se sont tournés vers la ligne de touche, où Mourinho s'apprêtait à offrir un nouveau moment emblématique aux caméras.
Dans un geste déjà diffusé aux quatre coins du globe, le technicien portugais a pointé avec emphase les initiales brodées sur sa tenue, puis son crâne rasé. Un signal clair adressé aux supporters comme aux médias : le génie tactique à l’origine de ce résultat, c’était lui. Message reçu : l’homme au ego XXL sort indemne, et même renforcé, de l’intense derby lisboète.
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Leçon de tactique à Lisbonne
Le match a été un véritable tourbillon d’émotions, Benfica arrachant la victoire dans les dernières secondes. Andreas Schjelderup avait pourtant ouvert le score pour les visiteurs, mais c’est Rafa Silva qui a émergé comme le héros de la rencontre en inscrivant le but décisif à la 93^e minute, réduisant au silence le public local.
José Mourinho a souligné l’importance de ce succès, qui permet à Benfica de rester invaincu en Liga Portugal et de chiper la deuxième place au Sporting. Après la rencontre, le technicien portugais a salué la résilience de son équipe : « Évidemment, je suis heureux, car c’était un match fantastique. Pour qu’un match soit fantastique, il faut trois grandes équipes. J’ai peut-être manqué une ou deux erreurs, mais je pense que l’arbitrage était de premier ordre. Benfica a livré un match fantastique et le Sporting a joué comme le Sporting, dans son style habituel. Magnifique stade, je commentais depuis le banc tout ce que les supporters du Sporting avaient apporté au stade et nos supporters de Benfica étaient à la hauteur. Je pense que c’était un match extraordinaire, sans carton rouge, avec deux équipes qui voulaient gagner. Si le nul avait constitué un bon résultat pour l’une ou l’autre, la stratégie aurait été différente. »
Mourinho tempère les faibles espoirs de titre
Mourinho a commenté : « Nous sommes satisfaits de notre victoire ; nous aurions légitimement pu nous lamenter si le Sporting avait remporté la rencontre. Nous avons produit un match extraordinaire, maintenant nous tournons la page. »
Il a ensuite minimisé les chances du Benfica de rattraper le leader, Porto, qui peut rétablir son avance de sept points sur les Aigles en battant Tondela dimanche soir. « Nous continuons à dépendre des résultats des autres. Ma frustration à Casa Pia venait du fait que nous avions perdu notre destin entre nos mains. Je voulais venir ici aujourd’hui, jouer pour gagner et être deuxièmes. Nous sommes venus ici pour jouer pour gagner, nous avons gagné, mais nous continuons à dépendre des résultats du Sporting, sans parler du FC Porto, ce qui constitue un avantage significatif. »
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Le Benfica ne devance le Sporting que d'un point, avec toutefois une rencontre de plus au compteur, et la lutte pour la deuxième place s'annonce donc serrée jusqu'au bout. Les hommes de Mourinho concluront leur saison par des affrontements contre Moreirense, Famalicao, Braga et Estoril Praia.