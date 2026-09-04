Gasperini a répondu spécifiquement aux commentaires de Bryan Cristante et Lorenzo Pellegrini, qui ont tous deux évoqué des objectifs majeurs et la perspective d’une célébration du titre au Circo Massimo. Revenant sur ces ambitions de Scudetto, le technicien expérimenté a insisté sur le fait que, si l’ambition est saine, l’attention doit rester ancrée dans le travail quotidien.

« Il ne faut jamais étouffer les rêves, a déclaré Gasperini. L’important, c’est de savoir que, quand le réveil sonne, la réalité est tout autre. Ensuite, si vous vivez la réalité de la bonne manière, vous pouvez même la faire coïncider avec les rêves. Mais ce ne sont pas des conversations pour début septembre. »