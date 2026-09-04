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Yosua Arya

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« Ne bridez jamais les rêves ! » - Gian Piero Gasperini répond aux discussions sur le Scudetto de la Roma après un début de saison explosif

G. Gasperini
Roma
Serie A
Roma vs Atalanta Bergame

Gian Piero Gasperini a appelé à la prudence à la Roma après un début de saison encourageant, répondant directement aux discussions sur une possible lutte pour le titre en Serie A évoquée par ses cadres. Avant des retrouvailles avec son ancien club, l’Atalanta, l’entraîneur a évoqué l’enthousiasme des supporters, l’ambition de l’effectif et la frontière entre rêve et réalité dans la capitale.

  • Gasperini évoque les discussions sur le titre de la Roma

    Gasperini s’est exprimé sur l’optimisme qui entoure son équipe en ce début de saison après un départ encourageant en Serie A. S’adressant à La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur est revenu sur l’enthousiasme grandissant autour du club, les ambitions du vestiaire et sa relation avec les supporters. L’ambiance dans la capitale a été relancée par les premiers résultats, poussant les membres de l’effectif à évoquer des objectifs ambitieux. Cependant, Gasperini a tenu à tempérer cet élan initial avec une vision réaliste de la longue saison qui l’attend.

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    Concilier les rêves de titre avec la dure réalité

    Gasperini a répondu spécifiquement aux commentaires de Bryan Cristante et Lorenzo Pellegrini, qui ont tous deux évoqué des objectifs majeurs et la perspective d’une célébration du titre au Circo Massimo. Revenant sur ces ambitions de Scudetto, le technicien expérimenté a insisté sur le fait que, si l’ambition est saine, l’attention doit rester ancrée dans le travail quotidien.

    « Il ne faut jamais étouffer les rêves, a déclaré Gasperini. L’important, c’est de savoir que, quand le réveil sonne, la réalité est tout autre. Ensuite, si vous vivez la réalité de la bonne manière, vous pouvez même la faire coïncider avec les rêves. Mais ce ne sont pas des conversations pour début septembre. »

  • Des éloges pour les supporters matures de la Roma

    En plus de gérer les attentes dans le vestiaire, Gasperini a livré une analyse détaillée de l’atmosphère dans toute la capitale et de son lien avec les supporters. Il a salué les connaissances footballistiques des fans, en soulignant que leur enthousiasme s’appuie sur l’expérience.

    « La passion a toujours été là, maintenant je vois de l’enthousiasme, mais un enthousiasme mature, conscient, a expliqué Gasperini. Plus que ne le croient les gens en dehors de Rome. On ne trompe pas facilement les supporters de la Roma.

    « Ils ont connu de grands champions, de grandes équipes. Ils connaissent le football. Aujourd’hui, ce sont des supporters satisfaits. C’est ma grande gratification, de les voir satisfaits. »

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    L’attention se porte désormais sur l’ancien club, l’Atalanta

    L’évaluation approfondie de l’entraîneur intervient alors que la Roma se prépare à un test important contre l’Atalanta, l’ancien club de Gasperini. La prochaine rencontre représente une étape cruciale pour évaluer les premières ambitions de l’équipe.

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