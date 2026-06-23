VANCOUVER — La victoire 6-0 de jeudi dernier face au Qatar est intervenue lors du match le plus décisif de l’histoire de l’équipe masculine canadienne de football. Les enjeux ne pourraient être plus élevés, et l’on peut même affirmer que la rencontre de mercredi contre la Suisse au BC Place revêt une importance encore plus grande.

L’ambiance est au beau fixe cette semaine à l’entraînement, même si le groupe doit se passer sur le terrain de son milieu de terrain clé et pilier du vestiaire, Ismaël Koné, victime d’une fracture du tibia déchirante face au Qatar.

Malgré l’ampleur du succès, l’après-match a été terni par la gravité de la blessure ; pourtant, le groupe affiche aujourd’hui une confiance sereine. Samedi, les joueurs ont profité d’une journée de repos et d’un barbecue en famille pour recharger les batteries. Koné, fraîchement opéré, restera avec l’équipe jusqu’à la fin du tournoi.

L’enjeu est énorme ce mercredi : le Canada veut confirmer sa première victoire historique en Coupe du monde masculine et s’assurer la première place du groupe B. Terminer en tête est le seul moyen de rester à domicile pour la suite ; un deuxième rang l’obligerait à traverser la frontière pour le reste de la compétition.

Malgré l’enjeu, le scénario reste simple : en cas de victoire ou de match nul, le Canada jouera son 32e de finale à Vancouver et pourrait même accueillir un huitième de finale ; en cas de défaite, il s’envolera très probablement pour Los Angeles afin d’affronter la Corée du Sud.

Voici, en cinq points clés, ce que le Canada doit accomplir pour y parvenir.