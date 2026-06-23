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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Nathan Saliba a-t-il les épaules pour remplacer Ismaël Koné ? Alphonso Davies est-il prêt à assumer son rôle ? Jesse Marsch est confronté à son plus grand défi depuis son arrivée – Les cinq clés du match Canada-Suisse

FEATURES
Coupe du monde
Canada
J. Marsch
Ismaël Koné
A. Davies
N. Saliba
J. Osorio
Mathieu Choinière
N. Sigur
Moïse Bombito
L. De Fougerolles
D. St. Clair
T. Buchanan
A. Johnston
A. Ahmed
R. Laryea
Suisse

Le Canada est à un seul match d’une double récompense : la première place du groupe B et le droit de jouer les phases à élimination directe à domicile. Les Canadiens abordent la rencontre face à la Suisse avec une dynamique favorable, un moral au plus haut et, tout de même, l’incertitude liée à la blessure d’Ismaël Koné.

VANCOUVER — La victoire 6-0 de jeudi dernier face au Qatar est intervenue lors du match le plus décisif de l’histoire de l’équipe masculine canadienne de football. Les enjeux ne pourraient être plus élevés, et l’on peut même affirmer que la rencontre de mercredi contre la Suisse au BC Place revêt une importance encore plus grande.

L’ambiance est au beau fixe cette semaine à l’entraînement, même si le groupe doit se passer sur le terrain de son milieu de terrain clé et pilier du vestiaire, Ismaël Koné, victime d’une fracture du tibia déchirante face au Qatar.

Malgré l’ampleur du succès, l’après-match a été terni par la gravité de la blessure ; pourtant, le groupe affiche aujourd’hui une confiance sereine. Samedi, les joueurs ont profité d’une journée de repos et d’un barbecue en famille pour recharger les batteries. Koné, fraîchement opéré, restera avec l’équipe jusqu’à la fin du tournoi.

L’enjeu est énorme ce mercredi : le Canada veut confirmer sa première victoire historique en Coupe du monde masculine et s’assurer la première place du groupe B. Terminer en tête est le seul moyen de rester à domicile pour la suite ; un deuxième rang l’obligerait à traverser la frontière pour le reste de la compétition.

Malgré l’enjeu, le scénario reste simple : en cas de victoire ou de match nul, le Canada jouera son 32e de finale à Vancouver et pourrait même accueillir un huitième de finale ; en cas de défaite, il s’envolera très probablement pour Los Angeles afin d’affronter la Corée du Sud.

Voici, en cinq points clés, ce que le Canada doit accomplir pour y parvenir.

  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dans le style de Jesse Marsch

    Un simple match nul suffirait au Canada pour s’assurer la première place et l’avantage de jouer à domicile au début de la phase à élimination directe. Cela ne signifie pas pour autant qu’un changement notable soit à attendre dans l’approche de l’équipe : le sélectionneur Jesse Marsch devrait logiquement maintenir son pressing haut et intense.

    Ses exubérances et ses célébrations face au Qatar ont certes provoqué l’ire des commentateurs américains et internationaux, mais cet homme de 52 ans reste avant tout fidèle à lui-même. De son côté émotionnel et de sa passion à la manière dont il donne ses consignes à son équipe, il n’y a guère de raisons de s’attendre à des changements dans son plan de jeu.

    Les Canadiens devraient donc mettre la gomme dès le coup d’envoi, tandis que Marsch, au sommet de son enthousiasme, pourrait bien rééditer sa célébration à six doigts, déjà exhibée face au Qatar.

    « Jesse dit parfois que nous sommes presque trop canadiens, vous savez, trop polis et trop gentils », a déclaré l’ailier Liam Millar à l’entraînement. « Il nous insuffle sa confiance. »

    Avec une confiance accrue et une arrogance assumée, Marsch porte son projet en première ligne, affichant une passion qui dépasse même l’expression de ses émotions. Attendez-vous à la même intensité mercredi.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le casse-tête Koné

    Ismaël Koné n’était pas seulement l’animateur du vestiaire et le DJ attitré de l’équipe. Il était, sans conteste, le

    et réalisait un tournoi exceptionnel qui aurait pu propulser ce

    avenir prometteur. Privé de son dynamisme, le sélectionneur Marsch doit désormais lui trouver un remplaçant, sans marge d’

    se tromper.

    À l’entraînement cette semaine, Marsch — épaulé par le capitaine Alphonso Davies, encore en attente de sa première minute dans le

    tournoi – ont pris à part Nathan Saliba, Jonathan Osorio, Mathieu Choinière et Niko Sigur,

    pour leur exposer les possibilités de les aligner dès mercredi. Naturellement, après avoir marqué un

    coup franc contre le Qatar, Saliba est le favori pour débuter le match ; cependant, des questions subsistent quant à sa

    capacité à maintenir sa concentration dans un contexte à haute pression.

    Les atouts majeurs de Koné résident dans son dribble serré, sa capacité à se projeter dans les espaces et sa

    vision du jeu pour percer les lignes défensives. Au chapitre du dribble, Saliba se rapproche le plus du profil de Koné, mais il

    n’a réalisé que 1,15 course progressive par 90 minutes, point où il se situe derrière Choinière et Sigur.

    catégorie.

    L’instinct défensif de Choiniére et sa capacité à presser haut pourraient s’avérer précieux pour densifier le milieu de terrain depuis le

    banc, tandis que Sigur pourrait constituer une option au poste d’arrière latéral si le Canada décide de reposer Alistair Johnston.

    manquerait les 16es de finale en cas d’avertissement supplémentaire.

    Compte tenu de ces options, Saliba devrait donc être aligné d’entrée aux côtés de Stephen Eustáquio au milieu de terrain, tandis que

    Choiniére ou Sigur en cours de match.

    Toutefois, le doute plane encore sur l’état de forme d’Eustàquio,

    vice-capitaine a manqué les 15 premières minutes de l’entraînement dimanche, pour une raison que Canada Soccer

    a refusé de préciser, avant que le vice-capitaine ne revienne à l’entraînement lundi. En cas d’absence du vice-capitaine, le duo axial serait alors formé de Saliba et

    l’un de Sigur ou de Choinière.

  • FBL-FRIENDLY-US-CANADAAFP

    Davies et Bombito

    Même si Koné est le moteur de l’équipe, la meilleure composition canadienne alignerait un Alphonso Davies et un Moïse Bombito à 100 % de leurs capacités. Ce scénario n’est pas encore d’actualité, mais les deux hommes postulent pour une place dans le onze de départ face à la Suisse.

    Âgé de 25 ans, Davies n’a plus porté le maillot canadien depuis mars 2025 et, selon les déclarations de Marsch, il ne sera pas titulaire, alors qu’il était initialement pressenti pour affronter le Qatar. Reste sur le banc lors de ce match, il devrait toutefois entrer en jeu lors de la dernière journée de la phase de groupes afin de retrouver du rythme au moment où l’élimination se joue.

    Le cas Bombito est plus épineux. Au meilleur de sa forme, il est un pilier défensif et l’un des centraux les plus rapides de la planète, mais il a déçu lors du match amical contre l’Ouzbékistan et n’a guère été sollicité durant ses 45 minutes face au Qatar.

    Il déclare être prêt à 100 % et pourrait bien accompagner le défenseur de 20 ans Luc De Fougerolles, soit d’entrée, soit en cours de match.

    « Ça a été un parcours, un formidable parcours », a déclaré Bombito lundi à propos de sa convalescence après une fracture de la jambe subie en octobre. « Je dois tenir compte du fait que Derek et Luc ont fait un travail vraiment formidable… Je ne dirai pas que je ne veux pas prendre leur place, mais il ne faut pas briser un élan formidable. On veut simplement être capable d’apporter son aide quand on est appelé. »

  • Dayne St. ClairGetty

    La question du « clean sheet »

    Le pressing haut restera inchangé, mais l’essentiel à retenir de cette équipe canadienne est sa solidité : elle perd rarement. Sous l’ère Marsch, plusieurs matchs se sont joués sur une défense hermétique, bien aidée par les arrêts déterminants de Maxime Crépeau ou de Dayne St. Clair.

    Même si l’attaque suisse est menée par Dan Ndoye et Breel Embolo, et soutenue par Granit Xhaka et Johan Manzambi, elle a peu de chances de submerger le Canada. Sous la houlette de Marsch, l’équipe a obtenu des matchs nuls et vierges contre la France, la Colombie, l’Équateur, la Tunisie, le Mexique, la Côte d’Ivoire et le Chili. Des formations solides que le Canada n’a pas réussi à battre, mais qu’il a empêchées de marquer.

    « Chaque match exige une concentration maximale et la capacité d’aider les joueurs devant soi à donner le meilleur d’eux-mêmes », a déclaré Crépeau. « C’est une opportunité incroyable… On peut se permettre d’imaginer ce que cela pourrait donner. »

    Les choix de composition, ainsi que la condition physique du remplaçant de Koné, de Bombito et de Davies, seront déterminants pour savoir si cette solidité peut être maintenue. Le Canada, équipe difficile à battre, pourra s’appuyer sur cette expérience et sur le soutien de son public.

    Dans les couloirs de l’équipe et à l’hôtel, des banderoles rappellent le slogan « Notre chez-nous, votre enfer » : la bande de Marsch veut rendre la vie impossible aux Suisses et ramener au moins un point.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailes et occasions de but

    Face au Qatar, le Canada a dominé ses adversaires sur les ailes : Tajon Buchanan a mené la charge à droite, Alistair Johnston a réalisé des débordements, tandis qu’Ali Ahmed et Richie Laryea animaient le côté gauche.

    Ces doubles surnombres ont permis aux latéraux canadiens de s’exprimer, les espaces créés par les débordements offrant des occasions de centres décisifs. Les Canadiens tenteront de reproduire ce schéma face à une équipe suisse qui manque de vitesse sur les ailes, avec seulement un des quatre joueurs de couloir titulaires âgé de moins de 33 ans.

    La Suisse, moins véloce sur les côtés, représente un défi différent, où l’équilibre tactique et d’éventuels ajustements défensifs seront essentiels. Le Canada, lui, aura des opportunités à exploiter, que ce soit par des actions individuelles ou des centres vers le duo en pleine forme, Jonathan David et Cyle Larin.

    « J’ai toujours su que nous pouvions marquer des buts », a déclaré l’attaquant Cyle Larin après avoir profité d’un centre face au Qatar. « Nous avons montré au monde entier ce dont nous sommes capables, et je pense qu’il suffit de continuer à faire ce que nous avons toujours fait. Je ne pense pas que nous ayons changé quoi que ce soit par rapport à avant. C’est simplement que nous avons marqué beaucoup de buts et que nous avons livré l’un de nos meilleurs matchs. »

    Si les engrenages s’enclenchent dès l’entame, le Canada visera un départ canon afin de rassurer les plus de 53 000 spectateurs attendus dans l’enceinte et de soulager les millions de téléspectateurs à travers le pays.

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