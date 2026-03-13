Nathan De Cat : le jeune milieu de terrain de grande taille d'Anderlecht s'apprête à faire l'objet d'un transfert juteux, alors que le Bayern Munich et d'autres clubs s'intéressent à lui

Suivant les traces des produits du centre de formation du club, Vincent Kompany, Romelu Lukaku et Youri Tielemans, De Cat brille sous les couleurs du grand club belge pour sa première saison complète chez les seniors, se distinguant par une série de performances magistrales au milieu de terrain qui démentent son jeune âge. Il est si performant qu’il pourrait bien prétendre à une place inattendue dans l’avion des Diables Rouges pour la prochaine Coupe du monde.

En effet, cet été pourrait être décisif pour l'adolescent ; il s'apprête à entamer la dernière année de son contrat, et comme rien n'indique qu'un renouvellement soit imminent, il est probable qu'Anderlecht soit contraint de vendre son précieux atout à un prix réduit pour éviter de le perdre gratuitement dans 12 mois.

La saison de percée de De Cat a suscité un vif intérêt sur le marché des transferts, notamment de la part des grands clubs de la Bundesliga et de la Premier League. Voici pourquoi ce milieu de terrain suscite tant d'enthousiasme...