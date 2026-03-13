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Krishan Davis

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Nathan De Cat : le jeune milieu de terrain de grande taille d'Anderlecht s'apprête à faire l'objet d'un transfert juteux, alors que le Bayern Munich et d'autres clubs s'intéressent à lui

Nathan De Cat est la prochaine grande révélation belge, au sens figuré comme au sens propre. À seulement 17 ans, ce milieu de terrain mesure déjà 1,90 mètre, et il n'a pas fini de grandir. Dernier joyau en date issu du célèbre centre de formation d'Anderlecht, sa taille n'est pas la seule raison pour laquelle il a attiré l'attention de certains des plus grands clubs européens.

Suivant les traces des produits du centre de formation du club, Vincent Kompany, Romelu Lukaku et Youri Tielemans, De Cat brille sous les couleurs du grand club belge pour sa première saison complète chez les seniors, se distinguant par une série de performances magistrales au milieu de terrain qui démentent son jeune âge. Il est si performant qu’il pourrait bien prétendre à une place inattendue dans l’avion des Diables Rouges pour la prochaine Coupe du monde.

En effet, cet été pourrait être décisif pour l'adolescent ; il s'apprête à entamer la dernière année de son contrat, et comme rien n'indique qu'un renouvellement soit imminent, il est probable qu'Anderlecht soit contraint de vendre son précieux atout à un prix réduit pour éviter de le perdre gratuitement dans 12 mois.

La saison de percée de De Cat a suscité un vif intérêt sur le marché des transferts, notamment de la part des grands clubs de la Bundesliga et de la Premier League. Voici pourquoi ce milieu de terrain suscite tant d'enthousiasme...

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    C'est là que tout a commencé

    Né à Vilvoorde, en banlieue bruxelloise, durant l’été 2008, rejoindre le plus grand club de la capitale belge s’est imposé comme une suite logique : De Cat avait en effet attiré l’attention d’Anderlecht à l’âge de 10 ans, après un passage au KV Malines, et avait intégré le célèbre centre de formation du club.

    De Cat a rapidement gravi les échelons au sein des Paars-wit, son destin de champion étant clairement tracé dès ses débuts. Il a remarquablement été promu en équipe des moins de 18 ans avant même d’avoir fêté ses 15 ans, et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il franchisse une nouvelle étape en intégrant le RSCA Futures – l’équipe junior senior d’Anderlecht qui fait office de réserve – en janvier 2024, avec laquelle il a fait ses débuts professionnels.

    Le milieu défensif a signé un nouveau contrat en août 2024 et a été officiellement promu en équipe première après avoir participé à la tournée de pré-saison, même si la plupart de ses minutes de jeu continuaient d’être disputées avec le RSCA Futures. Une solide saison 2024-2025 à ce niveau, où De Cat a souvent porté le brassard de capitaine à l’âge de 16 ans, lui a ouvert la voie vers l’équipe première à la fin de cette saison, et il n’a plus regardé en arrière depuis.

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  • Le grand tournant

    Bien qu'il ait fait ses premiers pas chez les seniors lors d'une apparition de huit minutes contre le Fenerbahçe de José Mourinho, lors du match retour des barrages de l'Europa League en février 2025, à l'âge de 16 ans, sept mois et un jour, De Cat a dû attendre patiemment de pouvoir s'imposer régulièrement en équipe première.

    Celles-ci se sont finalement présentées en avril de l’année dernière, lorsque le jeune joueur a eu l’occasion de faire ses preuves lors des barrages du championnat de Pro League belge, qui déterminent le vainqueur final. Anderlecht étant donné perdant, le milieu de terrain a bénéficié d’un temps de jeu régulier en tant que remplaçant tout au long du tournoi à la ronde et a même inscrit son tout premier but chez les seniors contre le Royal Antwerp en mai, en récupérant le ballon dans la surface de réparation et en expédiant un tir à ras de terre imparable au fond des filets.

    Cette série de matchs s'est avérée être un tremplin pour De Cat qui, après s'être illustré avec les U17 belges lors du Championnat d'Europe de l'été dernier, a été titulaire dès le début de la saison 2025-2026, confirmant ainsi les espoirs placés en lui dès ses débuts.

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    Comment ça va ?

    De Cat a su saisir sa chance en équipe première ; il a marqué ses débuts officiels en senior par une passe décisive lors d’une prestation individuelle dynamique et dominante contre Westerlo lors de la première journée de la saison, où il semblait être partout à la fois, enregistrant neuf ballons récupérés et se voyant même consacrer un best-of individuel par la chaîne DAZN. À seulement 17 ans, il s’est imposé comme un titulaire quasi incontournable au cours des semaines et des mois qui ont suivi.

    Son premier but de la saison est survenu en octobre sous la forme d'une frappe lointaine incroyable contre Sint-Truidense, De Cat trouvant la lucarne à 25 mètres après avoir habilement échappé à deux défenseurs. En novembre, l'adolescent a remporté le titre de Joueur du mois de la Pro League après avoir brillé alors qu'Anderlecht prenait un sérieux élan avec quatre victoires consécutives, dont une prestation décisive contre son rival, le Club de Bruges, où il a joué un rôle clé dans le but de la victoire.

    De Cat a été nommé Jeune Joueur de l'Année en Belgique au cours d'un hiver difficile pour son club, qui a vu l'entraîneur Besnik Hasi perdre son poste en février après une série de cinq matchs sans victoire. Il a depuis joué un rôle essentiel dans le redressement de l'équipe, contribuant à quatre buts en autant de matchs depuis un poste plus avancé, tout en livrant une performance décisive lors du match retour de la demi-finale de la Coupe de Belgique, où il a de nouveau tourmenté Anvers en marquant d'une volée millimétrée.

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    Principaux atouts

    Même si De Cat mesure déjà 1,90 m et qu'il a encore de nombreuses années devant lui pour grandir, sa taille n'est pas forcément son plus grand atout. Certes, son gabarit longiligne lui permet de glisser sur la pelouse et d'échapper aux défenseurs avec une relative facilité, mais il allie cela à une intelligence de jeu, à un sang-froid et à une combativité dans les duels. Sa mentalité d'élite lui sera également très utile. « Ma seule préoccupation est de m'améliorer chaque jour, de toujours placer la barre plus haut », a-t-il déclaré au Nieuwsblad en janvier.

    La décision du nouvel entraîneur Jeremy Taravel de le faire monter plus haut sur le terrain s'avère être un coup de maître, maximisant la vision du jeu, les passes et la puissance de De Cat dans le transport du ballon dans un rôle plus avancé, tout en faisant de lui une menace devant le but. Interrogé par DAZN sur l'amélioration de ses performances, le jeune joueur a déclaré : « Je ne pense pas qu'il y ait de coïncidence. La différence, c'est qu'il [Taravel] me donne plus de liberté. Il sait qui est capable de gérer ça et qui ne l'est pas. Je pense vraiment qu'il a joué un rôle important. »

    Le fait que l'adolescent démontre qu'il peut évoluer pratiquement n'importe où au milieu du terrain pourrait bien ajouter un zéro supplémentaire à son prix. Malgré son jeune âge, il ressemble déjà à un milieu de terrain presque complet, et on trouve peu de joueurs aussi doués techniquement que le Belge à son âge.

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    Il y a matière à amélioration

    Il apparaît de plus en plus clairement que le jeu de De Cat ne présente pas beaucoup de points faibles, mais compte tenu de son âge, il reste naturellement un peu brut dans certains domaines. Il cherche encore à tirer pleinement parti de son gabarit imposant, ce qui fait qu’il se fait parfois dominer par des adversaires plus expérimentés. Il n’est pas non plus aussi dangereux dans les airs qu’il le devrait, même si ce n’est pas nécessairement son rôle.

    Les statistiques offensives du milieu de terrain se sont clairement améliorées ces derniers temps, mais il va également travailler dur sur ses tirs et sa finition à l'entraînement pour faire passer cet aspect de son jeu offensif au niveau supérieur. La discipline est sans doute un autre point à améliorer ; De Cat a déjà purgé une suspension pour avoir accumulé trop de cartons jaunes cette saison.

  • rice(C)Getty images

    Le prochain... Declan Rice ?

    Quand on voit De Cat en pleine action, avalant le terrain à grandes enjambées avec sa chevelure rebondissante, un joueur en particulier vient à l’esprit. Tout comme le jeune Belge, Declan Rice a débuté comme milieu défensif à West Ham avant de se transformer en bien plus qu’un simple milieu défensif et de poursuivre cette évolution à Arsenal, où il est désormais un numéro 8 très actif sous les ordres de Mikel Arteta.

    La transition de De Cat vers un rôle plus offensif a peut-être eu lieu beaucoup plus tôt dans sa carrière, mais il existe néanmoins de nombreuses similitudes entre la manière dont les deux milieux de terrain opèrent. Rice n’est qu’à quelques centimètres de son homologue et est devenu un excellent porteur de balle en utilisant sa longue foulée pour couvrir de grandes distances, tout en faisant preuve d’une grande capacité à distribuer des passes et à s’engager dans les duels lorsque la situation l’exige. Tout comme De Cat, l'international anglais s'est transformé en une menace offensive et une force créative, notamment grâce à ses coups de pied arrêtés.

    Il se trouve justement que Rice est un joueur que De Cat idolâtre. « Mes modèles sont Declan Rice d’Arsenal et Rodri de Man City », a-t-il récemment déclaré au Nieuwsblad. « Pour atteindre ce niveau, je dois travailler dur. »

    Rice est sans aucun doute la référence de ce que l'adolescent peut devenir, même si l'on pourrait soutenir qu'il est déjà supérieur d'un point de vue technique. Ses prétendants verront certainement ce potentiel.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-WAREGEM-ANDERLECHTAFP

    Et maintenant ?

    Le moment choisi pour l'ascension fulgurante de De Cat aura un goût doux-amer pour Anderlecht. Si le club se réjouit de pouvoir compter sur lui pour tenter de décrocher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine, le contrat qu'il a signé en 2024 n'a plus qu'un an à courir et le joueur ne semblerait guère disposé à le prolonger, les Paars-wit n'ayant pas réussi jusqu'à présent à répondre à ses attentes financières, ses parents se chargeant des négociations.

    Inévitablement, le milieu de terrain a suscité de nombreuses rumeurs de transfert depuis son émergence à Bruxelles. Les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, auraient tous manifesté leur intérêt pour le jeune joueur de 17 ans, tout comme Tottenham, Aston Villa et Everton en Premier League. Compte tenu du risque de le perdre gratuitement dans 12 mois, Anderlecht serait prêt à accepter une offre d’à peine 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars) pour se séparer de la dernière perle de son centre de formation cet été, même si cela représenterait tout de même un record de vente pour le club.

    S'adressant à DAZN au début du mois de mars, les propos de De Cat n'ont fait qu'alimenter ces rumeurs qui couvent. « Les choses peuvent évoluer rapidement dans le football », a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur un éventuel transfert cet été. « Je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Vous savez que je ne répondrai jamais à cette question. Et honnêtement, je ne sais pas moi-même encore. »

    À court terme, De Cat vise une sélection inattendue dans l'équipe de Belgique pour la Coupe du monde, bien qu'il n'ait même pas encore été appelé en équipe senior. Au vu de sa trajectoire actuelle, on ne peut pas l'exclure.

    « Il reste à voir comment le reste de la saison va se dérouler, mais je sais qu’il y a beaucoup de gars qui ont une plus grande carrière devant eux », a-t-il déclaré. « Si le sélectionneur national m’appelle, je ne dirai pas non, mais ça ne doit pas nécessairement être pour cette Coupe du monde. Je serais tout à fait satisfait si je n’y étais pas, mais ce serait sympa. »

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