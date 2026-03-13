Nathan De Cat : le jeune milieu de terrain de grande taille d'Anderlecht s'apprête à faire l'objet d'un transfert juteux, alors que le Bayern Munich et d'autres clubs s'intéressent à lui

Le moment choisi pour l'ascension fulgurante de De Cat aura un goût doux-amer pour Anderlecht. Si le club se réjouit de pouvoir compter sur lui pour tenter de décrocher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine, le contrat qu'il a signé en 2024 n'a plus qu'un an à courir et le joueur ne semblerait guère disposé à le prolonger, les Paars-wit n'ayant pas réussi jusqu'à présent à répondre à ses attentes financières, ses parents se chargeant des négociations.
Inévitablement, le milieu de terrain a suscité de nombreuses rumeurs de transfert depuis son émergence à Bruxelles. Les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, auraient tous manifesté leur intérêt pour le jeune joueur de 17 ans, tout comme Tottenham, Aston Villa et Everton en Premier League. Compte tenu du risque de le perdre gratuitement dans 12 mois, Anderlecht serait prêt à accepter une offre d’à peine 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars) pour se séparer de la dernière perle de son centre de formation cet été, même si cela représenterait tout de même un record de vente pour le club.
S'adressant à DAZN au début du mois de mars, les propos de De Cat n'ont fait qu'alimenter ces rumeurs qui couvent. « Les choses peuvent évoluer rapidement dans le football », a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur un éventuel transfert cet été. « Je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Vous savez que je ne répondrai jamais à cette question. Et honnêtement, je ne sais pas moi-même encore. »
À court terme, De Cat vise une sélection inattendue dans l'équipe de Belgique pour la Coupe du monde, bien qu'il n'ait même pas encore été appelé en équipe senior. Au vu de sa trajectoire actuelle, on ne peut pas l'exclure.
« Il reste à voir comment le reste de la saison va se dérouler, mais je sais qu’il y a beaucoup de gars qui ont une plus grande carrière devant eux », a-t-il déclaré. « Si le sélectionneur national m’appelle, je ne dirai pas non, mais ça ne doit pas nécessairement être pour cette Coupe du monde. Je serais tout à fait satisfait si je n’y étais pas, mais ce serait sympa. »