89' - Centre de Wesley depuis la droite pour Balerdi, qui égalise de la tête sous les protestations du Napoli, qui réclame une faute sur Beukema (mais le contact est léger et le défenseur du Napoli semble se laisser tomber). Allegri proteste et est expulsé

83' - Spinazzola oblige Gollini à effectuer un arrêt sur une frappe du droit, puis, dans la suite de l’action, le ballon parvient à McTominay, qui redonne l’avantage aux locaux

74' - Dans une mêlée dans la surface du Napoli, Castro remet de la poitrine à Balerdi, qui marque du gauche à bout portant sous la barre transversale

72' - Après une contre-attaque, Lang tente sa chance d’une frappe faible du droit, captée par Gollini

70' - Bel échange à l’entrée de la surface entre Malen et Soulé. L’Argentin décoche ensuite une frappe du gauche puissante et bien placée, qui finit dans le but à la droite de Meret

60' - Une frappe du gauche de Soulé depuis l’extérieur de la surface est déviée en corner par la défense du Napoli

57' - Seul face à Gollini, Politano voit sa frappe faible et rasante du gauche arrêtée par le gardien

50' - Malen tente sa chance du droit, mais sa frappe passe largement à côté

48' - But de la tête de McTominay sur un centre du pied droit de Politano depuis la droite : Gollini arrête le ballon, mais celui-ci a déjà franchi la ligne. La reprise du pied de l’Écossais dans le but ne change donc rien : sa tête avait déjà fait mouche

45' - Tête de Cristante sur le poteau, alors que Meret était battu

44' - Magnifique percée de Hojlund sur la gauche, en slalom, puis ballon au centre de la surface, où Gollini réalise un arrêt miraculeux devant Olivera

41' - Centre de Politano pour Hojlund, qui place une tête sans parvenir à lui donner la bonne direction : le ballon passe à côté

37' - Une frappe du gauche d’Hermoso à l’entrée de la surface, déviée par McTominay, passe tout près du poteau à la droite de Meret et finit en corner

35' - Long ballon de Lang pour De Bruyne, lancé vers le but : Gollini sort de sa surface et repousse le ballon, qui touche le bras du gardien, toutefois collé au corps. Le gardien de la Roma évite ensuite l’intervention de Hojlund d’un dribble et dégage

28' - Anguissa marque d’un retourné à l’entrée de la surface. Le ballon finit au ras du poteau, à la gauche de Gollini, probablement masqué par les nombreux joueurs entre lui et Anguissa

26' - Beau centre de Lang depuis la zone des trois quarts du terrain, mais ni Hojlund ni Olivera ne parviennent à toucher le ballon pour reprendre de volée vers le but

24' - Belle inspiration de Soulé, qui sert Malen. Bien placé, ce dernier frappe du droit, mais Meret repousse du pied

21' - Tentative de Cristante, dont la frappe du droit à l’entrée de la surface frôle le poteau à la gauche de Meret

15' - Après une percée de Politano repoussée, le ballon arrive à McTominay, dont la reprise de volée du droit finit dans les bras de Gollini

13' - Un centre de Di Lorenzo sème le trouble dans la surface de la Roma, puis, dans la suite de l’action, une frappe du gauche de Politano passe au-dessus

9' - Soulé tente sa chance d’une frappe enroulée du gauche qui passe loin du but

5' - Beau ballon en profondeur de De Bruyne pour Hojlund, dont la tentative de frappe est contrée par De Roon