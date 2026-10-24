Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Napoli-Roma : un 3-3 fou, avec deux remontées de Gasperini. Doublés de McTominay et Balerdi, Allegri expulsé

SSC Naples vs Roma
Serie A
SSC Naples
Roma

Au Maradona, un match nul spectaculaire dans le duel entre Allegri et Gasperini lors de la 8e journée de Serie A.

Lors de la huitième journée de Serie A, le Napoli de Massimiliano Allegri etla Roma de Gian Piero Gasperini font match nul 3-3 dans une rencontre comptant pour la huitième journée de Serie A. La Roma, toujours invaincue (5 victoires et 3 matches nuls), porte ainsi son total à 18 points et reste pleinement dans la course au titre, tandis que le Napoli stagne à 11 points (3 victoires, deux matches nuls et pas moins de 3 défaites). Les deux équipes venaient de s'imposer en Ligue des champions dans la semaine, le Napoli contre Bodo/Glimt et la Roma face au Slovan Bratislava.


Le Napoli domine pendant 50 minutes et mène 2-0 grâce aux buts d'Anguissa (sur un retourné acrobatique) et de McTominay (de la tête), passant tout près d'accroître son avance à trois buts avec Politano. Puis, comme cela s'était déjà produit contre l'Inter, le Napoli recule trop et subit le retour de la Roma, qui commence à dicter le jeu et égalise grâce à deux buts coup sur coup signés Soulé et Balerdi entre la 70e et la 74e minute. Alors que la dynamique du match semble favorable à l'équipe de Gasperini, le Napoli reprend l'avantage, encore grâce à McTominay, mais subit une deuxième fois le retour des visiteurs, qui égalisent à la 89e minute, encore par Balerdi, de la tête, sous les protestations de l'équipe d'Allegri, qui est expulsé.



NAPOLI-ROMA 3-3

BUTEURS : 28e Anguissa (N), 48e McTominay (N), 70e Soulé (R), 74e Balerdi (R), 83e McTominay (N), 89e Balerdi (R)


  • Buts et temps forts

    89' - Centre de Wesley depuis la droite pour Balerdi, qui égalise de la tête sous les protestations du Napoli, qui réclame une faute sur Beukema (mais le contact est léger et le défenseur du Napoli semble se laisser tomber). Allegri proteste et est expulsé

    83' - Spinazzola oblige Gollini à effectuer un arrêt sur une frappe du droit, puis, dans la suite de l’action, le ballon parvient à McTominay, qui redonne l’avantage aux locaux

    74' - Dans une mêlée dans la surface du Napoli, Castro remet de la poitrine à Balerdi, qui marque du gauche à bout portant sous la barre transversale

    72' - Après une contre-attaque, Lang tente sa chance d’une frappe faible du droit, captée par Gollini

    70' - Bel échange à l’entrée de la surface entre Malen et Soulé. L’Argentin décoche ensuite une frappe du gauche puissante et bien placée, qui finit dans le but à la droite de Meret

    60' - Une frappe du gauche de Soulé depuis l’extérieur de la surface est déviée en corner par la défense du Napoli

    57' - Seul face à Gollini, Politano voit sa frappe faible et rasante du gauche arrêtée par le gardien

    50' - Malen tente sa chance du droit, mais sa frappe passe largement à côté

    48' - But de la tête de McTominay sur un centre du pied droit de Politano depuis la droite : Gollini arrête le ballon, mais celui-ci a déjà franchi la ligne. La reprise du pied de l’Écossais dans le but ne change donc rien : sa tête avait déjà fait mouche

    45' - Tête de Cristante sur le poteau, alors que Meret était battu

    44' - Magnifique percée de Hojlund sur la gauche, en slalom, puis ballon au centre de la surface, où Gollini réalise un arrêt miraculeux devant Olivera

    41' - Centre de Politano pour Hojlund, qui place une tête sans parvenir à lui donner la bonne direction : le ballon passe à côté

    37' - Une frappe du gauche d’Hermoso à l’entrée de la surface, déviée par McTominay, passe tout près du poteau à la droite de Meret et finit en corner

    35' - Long ballon de Lang pour De Bruyne, lancé vers le but : Gollini sort de sa surface et repousse le ballon, qui touche le bras du gardien, toutefois collé au corps. Le gardien de la Roma évite ensuite l’intervention de Hojlund d’un dribble et dégage

    28' - Anguissa marque d’un retourné à l’entrée de la surface. Le ballon finit au ras du poteau, à la gauche de Gollini, probablement masqué par les nombreux joueurs entre lui et Anguissa

    26' - Beau centre de Lang depuis la zone des trois quarts du terrain, mais ni Hojlund ni Olivera ne parviennent à toucher le ballon pour reprendre de volée vers le but

    24' - Belle inspiration de Soulé, qui sert Malen. Bien placé, ce dernier frappe du droit, mais Meret repousse du pied

    21' - Tentative de Cristante, dont la frappe du droit à l’entrée de la surface frôle le poteau à la gauche de Meret

    15' - Après une percée de Politano repoussée, le ballon arrive à McTominay, dont la reprise de volée du droit finit dans les bras de Gollini

    13' - Un centre de Di Lorenzo sème le trouble dans la surface de la Roma, puis, dans la suite de l’action, une frappe du gauche de Politano passe au-dessus

    9' - Soulé tente sa chance d’une frappe enroulée du gauche qui passe loin du but

    5' - Beau ballon en profondeur de De Bruyne pour Hojlund, dont la tentative de frappe est contrée par De Roon

  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    NAPOLI-ROMA 3-3

    BUTEURS : 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)


    NAPOLI (4-3-3) : Meret ; Di Lorenzo (80' Spinazzola), Badiashile (52' Beukema), Marin, Olivera ; Anguissa, De Bruyne (79' Lobotka), McTominay ; Politano (66' Giovane), Hojlund, Lang (80' Vergara). Entr. : Allegri


    ROMA (3-4-1-2) : Gollini ; Mancini (84' Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (58' Balerdi) ; Rensch (58' Molina), De Roon, Pisilli (58' Castro), Wesley ; Cristante, Soulé ; Malen (84' Mora). Entr. : Gasperini


    ARBITRE : Colombo

    AVERTIS : Marin (N), Cristante (R), Rensch (R), Balerdi (R), De Roon (R)

    EXPULSÉS : Allegri (entr. N)

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
ROM

ROM

Serie A

27 oct. 2026

CGL

CGL

MON

MON

Serie A

28 oct. 2026

NAP

NAP