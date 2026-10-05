Un échange, pour repartir plus forts. Au cours de la journée d’aujourd’hui, Aurelio De Laurentiis a rencontré Massimiliano Allegri pour faire le point sur la saison et sur les prochains matches. Comme le rapporte Sportmediaset ce matin, le patron de Napoli a effectué un passage éclair au Training Center de Castel Volturno et s’est entretenu pendant environ une heure avec l’entraîneur livournais, avec lequel il a échangé sur les moments les plus chauds et sur les prochains matches. Napoli, qui à la reprise après la trêve jouera tous les trois jours, doit effacer un début de saison décevant, avec deux victoires, un nul et trois défaites.



