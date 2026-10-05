Un échange, pour repartir plus forts. Au cours de la journée d’aujourd’hui, Aurelio De Laurentiis a rencontré Massimiliano Allegri pour faire le point sur la saison et sur les prochains matches. Comme le rapporte Sportmediaset ce matin, le patron de Napoli a effectué un passage éclair au Training Center de Castel Volturno et s’est entretenu pendant environ une heure avec l’entraîneur livournais, avec lequel il a échangé sur les moments les plus chauds et sur les prochains matches. Napoli, qui à la reprise après la trêve jouera tous les trois jours, doit effacer un début de saison décevant, avec deux victoires, un nul et trois défaites.
Napoli, réunion d’une heure entre De Laurentiis et Allegri à Castel Volturno : les coulisses
Allegri attend des nouvelles de McTominay
Allegri sait qu’il doit changer de cap, qu’il ne peut pas se permettre de perdre encore des points. Pour y parvenir, il a besoin de récupérer des joueurs : il pourrait avoir des nouvelles demain de Scott McTominay, qui passera les examens médicaux nécessaires pour obtenir l’aptitude sportive après l’ablation effectuée en septembre. En cas de feu vert, le milieu de terrain pourra reprendre l’entraînement avec le groupe et espérer une convocation dès le match de samedi soir au Maradona contre Frosinone.
LES AUTRES BLESSÉS
Des délais plus longs, en revanche, pour le retour des huit autres : mi-octobre pour Anguissa, Meret, Marianucci et McTominay, fin octobre pour Alisson et Giovane, le mois de décembre pour Favasuli et janvier 2027 pour Buongiorno
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