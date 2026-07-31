Un passé dans le centre de formation du Real Madrid, un présent à Napoli et un avenir qui pourrait parler allemand. Miguel Gutierrez est proche d’un transfert au Bayer Leverkusen, qui a pris l’avantage sur ses concurrents directs sur le marché et veut désormais conclure. L’information révélée ce matin par la Bild se confirme.
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Napoli, le transfert de Gutierrez au Bayer Leverkusen est tout proche pour un montant compris entre 25 et 30 millions
SACRIFICE NÉCESSAIRE
Le Napoli sait que le joueur est sous contrat jusqu'en 2030 et maintient donc sa position sur son évaluation. La saison dernière, il a disputé 36 matches, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Allegri aimerait le conserver mais devra se plier aux exigences du marché : le « sacrifice » de l'Espagnol servira à foncer sur le remplaçant de Buongiorno, blessé.
Opération à 25/30 millions
Le Bayer Leverkusen a réalisé des avancées très significatives après que la première offre de 25 millions d’euros n’a pas été acceptée par Naples. Avec l’ajout de bonus faciles pour atteindre la barre des 30 millions, les négociations sont en train de s’engager dans la bonne direction, au point que le dénouement final est vraiment tout proche. Gutierrez se prépare à faire ses adieux à Naples après seulement une saison.
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