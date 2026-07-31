Napoli, le transfert de Gutierrez au Bayer Leverkusen est tout proche pour un montant compris entre 25 et 30 millions

Le Bayer Leverkusen a réalisé des avancées très significatives après que la première offre de 25 millions d’euros n’a pas été acceptée par Naples. Avec l’ajout de bonus faciles pour atteindre la barre des 30 millions, les négociations sont en train de s’engager dans la bonne direction, au point que le dénouement final est vraiment tout proche. Gutierrez se prépare à faire ses adieux à Naples après seulement une saison.