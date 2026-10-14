Comme le rapporte Gazzetta, Max a passé une grande partie de la première période à crier « Kevin, Kevin » pour attirer l’attention du Belge : il attendait davantage de lui, voulait le voir jouer plus bas pour participer à la construction du jeu, avec McTominay libéré vers l’avant et chargé d’accompagner Hojlund dans la surface.





De son côté, l’ancien joueur de City n’a pas répondu et ne s’est pas retourné pour croiser le regard de son entraîneur. Sur le terrain, il a ensuite continué à faire de grands gestes et à se plaindre, mettant Allegri hors de lui. Interrogé à ce sujet après le match, il a minimisé : « Nous ne nous sommes pas compris. »





Au lendemain de sa deuxième défaite en deux matches de Ligue des champions, l’équipe s’est retrouvée à Castel Volturno où Allegri aura eu l’occasion de revenir sur ce qui n’a pas fonctionné, notamment les déplacements du Belge. Après son doublé contre Frosinone, le Belge a de nouveau déçu et devra retrouver son niveau face à Venezia et Bodø.