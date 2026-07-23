Les très mauvaises nouvelles tombées en l’espace de quelques jours au sujet de l’état physique d’Alessandro Buongiorno et de Sam Beukema constituent une part plutôt importante de l’urgence défensive que le nouveau Napoli de Massimiliano Allegri doit gérer dès les premiers jours du stage de préparation d’avant-saison. L’ancien entraîneur du Milan perd pour plusieurs semaines deux pièces précieuses d’une ligne qui, à partir de cette saison, repassera à quatre et qui, déjà lors de la première sortie amicale contre Arezzo, a affiché plus d’une incertitude. Des problèmes qui peuvent aussi être surmontés grâce au marché des transferts qui, dans l’esprit du technicien, passe par l’arrivée de quelques renforts.
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Napoli découvre qu’il a une urgence en défense : Allegri suggère le nom de Federico Gatti, combien il coûte et quelles alternatives le directeur sportif Manna évalue
QUE D’INCERTITUDES
Lors du match disputé hier après-midi à Dimaro, Napoli a débuté avec une charnière centrale composée de Rrahmani et Rafa Marin, l’un de ces joueurs, avec Marianucci et Obaretin (de retour de leurs prêts respectifs au Torino et à Empoli), qu’Allegri aura pour mission d’évaluer durant cette période de préparation. L’Espagnol est à ce jour le seul défenseur gaucher pouvant être aligné dans l’axe de la défense, avec l’Uruguayen Mathias Olivera comme solution alternative. Indépendamment du pied, Napoli aimerait combler les vides laissés par les graves blessures de Buongiorno et Beukema – et, sur le plan numérique, le départ de Juan Jesus – avec un joueur déjà prêt pour notre championnat. Et, après avoir vu s’envoler la piste prioritaire menant au nouveau Milanais Mario Gila (bloquée par la nécessité de vendre avant d’acheter), Allegri aurait désigné un fidèle parmi les fidèles en la personne de Federico Gatti.
LA DEMANDE D’ALLEGri
Le défenseur né en 1998 n’est plus considéré depuis longtemps comme un point de référence pour la Juventus, qui, par la voix de Luciano Spalletti, mise sur des joueurs aux caractéristiques différentes : lors de la dernière saison, Gatti n’a disputé que 28 matches toutes compétitions confondues, dont seulement 16 comme titulaire. Son contrat court encore sur la durée (échéance en juin 2030) et ses 3 millions d’euros nets plus bonus par saison pèsent sur les finances du club, qui ouvrirait la porte à un départ en cas d’offre jugée satisfaisante. Au cours de la saison passée, l’AC Milan y avait pensé, toujours sur l’impulsion d’Allegri ; aujourd’hui, Napoli pourrait tenter sa chance dès qu’un ou plusieurs départs seront actés, nécessaires pour alléger numériquement un effectif pléthorique.
LES ALTERNATIVES DE MANNA
Le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a pris note de la suggestion de son entraîneur, mais travaille évidemment en parallèle sur différentes pistes afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu. Oumar Solet, de l’Udinese, (un club avec lequel Aurelio De Laurentiis entretient d’excellentes relations) est une idée à ne pas écarter après le retrait d’Inter, que ce soit en raison de l’écart entre l’offre et la demande ou des doutes sur la tenue physique du Français. Une autre option peut être représentée par les indésirables de certains grands clubs européens, et Chelsea, dans ce sens, est une boutique qui peut offrir quelques opportunités, comme l’ancien de Monaco Benoît Badiashile (né en 2001).
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