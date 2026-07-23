Lors du match disputé hier après-midi à Dimaro, Napoli a débuté avec une charnière centrale composée de Rrahmani et Rafa Marin, l’un de ces joueurs, avec Marianucci et Obaretin (de retour de leurs prêts respectifs au Torino et à Empoli), qu’Allegri aura pour mission d’évaluer durant cette période de préparation. L’Espagnol est à ce jour le seul défenseur gaucher pouvant être aligné dans l’axe de la défense, avec l’Uruguayen Mathias Olivera comme solution alternative. Indépendamment du pied, Napoli aimerait combler les vides laissés par les graves blessures de Buongiorno et Beukema – et, sur le plan numérique, le départ de Juan Jesus – avec un joueur déjà prêt pour notre championnat. Et, après avoir vu s’envoler la piste prioritaire menant au nouveau Milanais Mario Gila (bloquée par la nécessité de vendre avant d’acheter), Allegri aurait désigné un fidèle parmi les fidèles en la personne de Federico Gatti.