Cinq défaites lors des neuf premiers matches de la saison, entre championnat et Ligue des champions. À Naples, on n’avait plus vu de tels chiffres négatifs depuis vingt ans. Ils mettent en péril le poste de Massimiliano Allegri et le projet qui lui est lié. Les deux prochains matches, mardi au Maradona face à Bodo/Glimt pour la troisième journée de Ligue des champions, puis samedi à domicile contre la Roma pour la huitième journée de Serie A, représentent deux rendez-vous décisifs pour la saison du Napoli. En cas de deux nouveaux résultats négatifs, le Napoli pourrait même envisager un changement d’entraîneur retentissant.
Napoli : De Laurentiis pris de court par les choix d’Allegri, le nom de Montella émerge en cas de licenciement
De Laurentiis pris au dépourvu
Concernant le match perdu hier contre Venezia, même si l’on comprend la nécessité de faire tourner l’effectif en raison des nombreuses rencontres rapprochées de cette période, certains choix de composition ont suscité des interrogations, comme celui du duo d’attaque Giovane-Lucca. Selon la Gazzetta dello Sport, « même le président De Laurentiis aurait été surpris par certains choix ».
LA DÉFENSE D’ALLEGRI
Après la défaite dans la lagune, Allegri a réagi : « Si l’on regarde les résultats, il est normal qu’il puisse y avoir de l’inquiétude, mais regardons les prestations. Face à Villarreal aussi, nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Contre le Venezia, nous avons livré un match discipliné et nous avons cédé sur une demi-erreur, sur un but contre notre camp. J’ai déjà vécu des moments comme ceux-là dans ma carrière, nous devons transformer la déception en colère pour gagner les matches. »
Montella surgit
Entre-temps, les noms d’éventuels remplaçants d’Allegri commencent à circuler au cas où la situation viendrait à s’aggraver. Aux côtés de profils comme Igor Tudor et Thiago Motta, le nom de Vincenzo Montella est apparu ces dernières heures. Il est libre depuis la fin de son passage sur le banc de la Turquie.
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