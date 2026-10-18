Cinq défaites lors des neuf premiers matches de la saison, entre championnat et Ligue des champions. À Naples, on n’avait plus vu de tels chiffres négatifs depuis vingt ans. Ils mettent en péril le poste de Massimiliano Allegri et le projet qui lui est lié. Les deux prochains matches, mardi au Maradona face à Bodo/Glimt pour la troisième journée de Ligue des champions, puis samedi à domicile contre la Roma pour la huitième journée de Serie A, représentent deux rendez-vous décisifs pour la saison du Napoli. En cas de deux nouveaux résultats négatifs, le Napoli pourrait même envisager un changement d’entraîneur retentissant.