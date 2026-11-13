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SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Napoli : De Bruyne sur le départ dès janvier ? Son « on verra » au sujet du PSV, l’attaque de sa femme et le conseil de Van Bommel

SSC Naples
PSV
K. De Bruyne

Le meneur de jeu du Napoli, buteur contre la Belgique, pourrait partir dès janvier.

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Le but du 1-1 inscrit par Kevin De Bruyne à la 27e minute de la première période du match finalement remporté par sa Belgique contre la Turquie maintient les Diables Rouges en course pour une place en phase finale de la Ligue des nations. Tout se jouera lors du choc de dimanche soir contre l’Italie. Mais pour le présent et surtout l’avenir du milieu de terrain du Napoli, deux sujets font parler : d’un côté, l’inquiétude suscitée par le médicament qu’il a pris sur le terrain après son but (« Je ne me sentais pas très bien », a-t-il déclaré après le match) et, de l’autre, ses déclarations d’après-match.

L’ancien joueur de Manchester City a en effet alimenté les rumeurs, déjà attisées par sa femme dans l’après-midi, qui le donnent bientôt partant du Napoli pour le PSV. Mais qu’en est-il vraiment ?

  • LES RUMEURS SUR LE PSV

    Hier matin, aux Pays-Bas, la rumeur rapportée par Voetbalzone a fait le tour des médias : le PSV Eindhoven aurait eu des contacts directs avec l’entourage de Kevin De Bruyne pour faire venir le meneur de jeu né en 1991 aux Pays-Bas, non pas en fin de saison, lorsque son contrat avec le Napoli arrivera à échéance et qu’il sera libre (le club dispose d’une option unilatérale qu’il ne souhaite pas exercer), mais dès le prochain mercato hivernal, en janvier.

  • LA FEMME MONTE AU CRÉNEAU : « NOUS VOULONS RETOURNER EN BELGIQUE »

    Michelle Lacroix, l’épouse et compagne de De Bruyne, avait déjà agité la presse hier après-midi. Interrogée par le magazine Nina, elle avait en effet raconté à quel point sa famille souffrait de vivre à Naples et expliqué que l’ancien joueur de Manchester City ne prenait pas de plaisir dans cette expérience en ville.

    « Nous voulons vivre ici, dans le Limbourg (belge). Le plus tôt sera le mieux. Kevin mène une vie très limitée à Naples. Ce n’est pas très amusant pour lui. En plus, nous ne pouvons rien faire ensemble, en famille, dans la ville. C’est le revers de la médaille, non ? »

  • LE CONSEIL DE VAN BOMMEL

    Le sélectionneur de la Belgique Mark Van Bommel a lui aussi saisi l’occasion de conseiller à son capitaine d’envisager un départ lorsque, interrogé par la chaîne VTM, il a souligné :

    « Le football néerlandais lui convient très bien. Il ne vit pas loin d’ici (Eindhoven), son style de jeu offensif, son envie de toujours jouer au football… (une pique adressée à Allegri, NDLR) Le cadre néerlandais lui convient parfaitement. Bien sûr, c’est à lui seul de prendre la décision, évidemment. »

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  • Ce « on verra » à propos du PSV

    Et finalement, interrogé en zone mixte à l’issue du match contre la Turquie, Kevin De Bruyne n’a pas fermé la porte à un départ et n’a pas démenti les rumeurs concernant le PSV, laissant même la porte ouverte à un coup de théâtre dès janvier :

    « Rejoindre le PSV en janvier ? Je me suis réveillé et j’ai vu que beaucoup de personnes m’avaient contacté. Mais maintenant, je suis ici et je fais mon travail. À mon avis, j’ai bien joué toute la saison. Je suis content d’être en forme pour pouvoir disputer ces matches et apporter ma contribution. Quant à l’avenir, nous verrons »

  • ET NAPOLI ?

    Napoli n’a jamais fermé la porte à un départ de De Bruyne, ni l’été dernier, et ne le fera pas non plus en janvier. Le club de De Laurentiis n’a pratiquement pas pu/voulu être actif sur le marché des transferts cet été, mais il tentera en janvier de satisfaire Massimiliano Allegri, qui réclame 4 renforts.

    Pour pouvoir inscrire des joueurs de 23 ans ou plus, il faut toutefois libérer des places sur la liste A. Économiser l’énorme salaire du Belge ne déplairait pas non plus aux propriétaires.

    Bien sûr, il n’est pas question de le laisser partir gratuitement et de le libérer sans avoir déjà trouvé un remplaçant à la hauteur qui, selon toute vraisemblance, devra être payé avec l’argent de la vente de l’ancien joueur de City. En somme, Napoli est également ouvert à une opération avec le PSV, mais pas gratuitement.

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