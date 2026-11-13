Le but du 1-1 inscrit par Kevin De Bruyne à la 27e minute de la première période du match finalement remporté par sa Belgique contre la Turquie maintient les Diables Rouges en course pour une place en phase finale de la Ligue des nations. Tout se jouera lors du choc de dimanche soir contre l’Italie. Mais pour le présent et surtout l’avenir du milieu de terrain du Napoli, deux sujets font parler : d’un côté, l’inquiétude suscitée par le médicament qu’il a pris sur le terrain après son but (« Je ne me sentais pas très bien », a-t-il déclaré après le match) et, de l’autre, ses déclarations d’après-match.

L’ancien joueur de Manchester City a en effet alimenté les rumeurs, déjà attisées par sa femme dans l’après-midi, qui le donnent bientôt partant du Napoli pour le PSV. Mais qu’en est-il vraiment ?