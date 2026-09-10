Le but d’Odegaard a refroidi les ardeurs du Napoli à domicile, et la défaite contre Arsenal sur le score de 1-0, la troisième consécutive pour les hommes de Massimiliano Allegri, maintient un niveau de pression élevé sur l’équipe. Pourtant, la soirée du Diego Armando Maradona a aussi apporté quelques notes positives (qui contrastent avec celles des blessures d’Alisson Santos et de Meret), à savoir le retour comme titulaire et le rôle central retrouvé d’un Kevin De Bruyne apparu en grande forme.
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Napoli, De Bruyne : « C’est ça, le vrai Kevin, je ne sais pas ce que vous attendez de moi en Italie ! »
Match de haut niveau
Le Belge a enfin retrouvé une place de titulaire, une première depuis l’arrivée de Massimiliano Allegri, et il s’est immédiatement imposé dans un rôle de leader, au point de recadrer et de s’accrocher sur le terrain avec certains de ses coéquipiers, et avec Giovanni Di Lorenzo en particulier.
« Fougue et envie de se battre », c’est ainsi que le capitaine italien l’a définie, refermant aussitôt le dossier dans un match qui a tout de même vu le Belge quitter le terrain avec une grosse promotion en vue de l’avenir également (et compte tenu des absences déjà connues d’Anguissa et McTominay).
« C’est ça, le vrai Kevin »
Interrogé après le match par Prime Video le milieu de terrain a également balayé les polémiques et les nombreux débats menés en ville sur son état de forme. De Bruyne a assuré que le débat n’existe pas et que la meilleure version montrée jusqu’ici, celle de cette nuit de Ligue des champions, est celle du vrai Kevin.
« Combien de temps faut-il encore pour voir le vrai De Bruyne ? C’est ça, le vrai Kevin, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je sais qu’en Italie vous parlez beaucoup de ça, mais en réalité, c’est moi. Avec Allegri tout va bien, il est un peu plus calme et détendu que moi. Mais tout va bien, il y a un bon feeling avec l’équipe. Nous avons eu un début difficile contre des équipes très fortes. Il y a l’envie de construire quelque chose de grand. Allegri me parle en italien, pas en anglais (rit, NDLR). »
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