Napoli, De Bruyne : « C’est ça, le vrai Kevin, je ne sais pas ce que vous attendez de moi en Italie ! »

Interrogé après le match par Prime Video le milieu de terrain a également balayé les polémiques et les nombreux débats menés en ville sur son état de forme. De Bruyne a assuré que le débat n’existe pas et que la meilleure version montrée jusqu’ici, celle de cette nuit de Ligue des champions, est celle du vrai Kevin.

« Combien de temps faut-il encore pour voir le vrai De Bruyne ? C’est ça, le vrai Kevin, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je sais qu’en Italie vous parlez beaucoup de ça, mais en réalité, c’est moi. Avec Allegri tout va bien, il est un peu plus calme et détendu que moi. Mais tout va bien, il y a un bon feeling avec l’équipe. Nous avons eu un début difficile contre des équipes très fortes. Il y a l’envie de construire quelque chose de grand. Allegri me parle en italien, pas en anglais (rit, NDLR). »