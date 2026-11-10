Violente charge de Troy Deeney, consultant de CBS Sport, contre Lorenzo Lucca : « Le vestiaire du Napoli est divisé en deux : d’un côté, il y a les Italiens ; de l’autre, les autres joueurs venus du reste du monde. Il y a Hojlund, qui ne partage pas les opinions de son entraîneur, et puis il y a Lucca qui, avec tout le respect possible, a de la chance d’être footballeur. C’est l’un des pires attaquants que j’aie jamais vus. »
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Napoli, attaque virulente de Deeney : « Lucca a de la chance d’être footballeur. C’est l’un des pires attaquants que j’aie jamais vus. »
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Lucca parle trop
« Il a dit à Kevin De Bruyne, qui a tout gagné dans le football, d’aller se faire f***re. C’est incroyable. » Puis il a ajouté : « Arrête de regarder autour de toi et de parler. Commence à travailler dur. C’est la seule chose que tu dois faire. Tu peux te plaindre ou simplement te taire, faire ton travail et voir les résultats à la fin. Ces joueurs parlent trop. C’est toujours la faute de quelqu’un d’autre. »
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