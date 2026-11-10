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Violente charge de Troy Deeney, consultant de CBS Sport, contre Lorenzo Lucca : « Le vestiaire du Napoli est divisé en deux : d’un côté, il y a les Italiens ; de l’autre, les autres joueurs venus du reste du monde. Il y a Hojlund, qui ne partage pas les opinions de son entraîneur, et puis il y a Lucca qui, avec tout le respect possible, a de la chance d’être footballeur. C’est l’un des pires attaquants que j’aie jamais vus. »