Napoli, Allegri furieux : « Pour la première fois en 25 ans, je ne suis pas en mesure de commenter le match »

Max Allegri, entraîneur de Napoli, s’exprime au micro de DAZN après le match nul 3-3 contre la Roma au Maradona, lors de la huitième journée de Serie A.





L’EXPULSION

« Le quatrième arbitre a appelé l’arbitre et m’a expulsé. Je n’avais absolument rien fait : c’est dommage, mais la prochaine fois, je resterai sur le banc », rapporte TMW. « Chaque fois que je bouge, on m’expulse. Je vois d’autres personnes entrer sur le terrain et renverser la situation. Je remercie Saccani et, pour le reste, je ne peux que féliciter les joueurs. »





BAISSE DE RÉGIME PHYSIQUE

« Ce soir, l’équipe a livré un bon match face à une Roma solide. Sur le troisième but, nous ne pouvions pas faire davantage, mais en jouant avec cet état d’esprit, nous remonterons au classement. »



