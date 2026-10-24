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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Napoli, Allegri furieux : « Pour la première fois en 25 ans, je ne suis pas en mesure de commenter le match »

M. Allegri
SSC Naples
SSC Naples vs Roma
Roma
Serie A

L’entraîneur du Napoli s’exprime après le match nul 3-3 contre la Roma.

Max Allegri, entraîneur de Napoli, s’exprime au micro de DAZN après le match nul 3-3 contre la Roma au Maradona, lors de la huitième journée de Serie A.


L’EXPULSION

« Le quatrième arbitre a appelé l’arbitre et m’a expulsé. Je n’avais absolument rien fait : c’est dommage, mais la prochaine fois, je resterai sur le banc », rapporte TMW. « Chaque fois que je bouge, on m’expulse. Je vois d’autres personnes entrer sur le terrain et renverser la situation. Je remercie Saccani et, pour le reste, je ne peux que féliciter les joueurs. »


BAISSE DE RÉGIME PHYSIQUE

« Ce soir, l’équipe a livré un bon match face à une Roma solide. Sur le troisième but, nous ne pouvions pas faire davantage, mais en jouant avec cet état d’esprit, nous remonterons au classement. »


  • LES NOMBREUX BUTS ENCAISSÉS

    « J’ai changé ma façon de jouer, maintenant je veux que tout le monde joue à l’attaque », lance-t-il sur un ton provocateur.


    DE BRUYNE EN MENEUR DE JEU

    « Il ne pourra pas jouer tout le temps. Nous avons Gilmour et Lobotka, et c’est cet état d’esprit qu’il faut avoir. Je suis très en colère de ne pas avoir gagné le match. »


    LE VERRE À MOITIÉ PLEIN OU À MOITIÉ VIDE

    « Ce soir, pour la première fois en 25 ans, je n’ai pas la lucidité nécessaire pour commenter le match. »



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