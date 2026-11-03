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Allegri NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Napoli, Allegri : « Contre Porto, ce n’est pas le match de la dernière chance. Redresser la situation en championnat est plus important que la Ligue des champions. Soit on souffre, soit on en sort les os brisés. Nous sommes 13, voyons qui tient debout. »

SSC Naples
M. Allegri
FC Porto vs SSC Naples
FC Porto
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L’entraîneur du Napoli a présenté le match face à Porto en écartant toute excuse pour cette mauvaise passe.

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04 nov. 2026

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La défaite 2-0 concédée à Turin face à la Juventus a replongé le Napoli dans une profonde crise qui, en pleine cascade de blessures, doit déjà disputer un match décisif pour la suite de son parcours en Ligue des champions, avec un déplacement au Portugal face au Porto.

En conférence de presse avant la rencontre, l’entraîneur du Napoli, Massimiliano Allegri, a refusé de faire des blessures une excuse et de parler de « match de la dernière chance ». Il a toutefois souligné que le parcours de son équipe en championnat jusqu’ici n’était pas à la hauteur des attentes.

  • Les blessures ne sont pas une excuse

    « Avoir autant de blessés ne nous enlève aucune pression, car c’est un match important, en Ligue des champions, contre une équipe forte. En ce moment, il ne sert à rien de parler ni de donner des explications. Il faut agir, travailler, récupérer les joueurs blessés et transformer cette mauvaise période en période positive. »

  • Remettre le championnat en ordre, c’est le plus important

    « Le match de demain sera difficile, car Porto reste sur 10 victoires en championnat et a également disputé de bons matches en Ligue des champions. En ce qui nous concerne, parler ne sert pas à grand-chose : il faut réaliser une belle performance. En Ligue des champions, nous avons notre destin entre les mains, car avec 10 points, nous pourrions au moins accéder aux barrages. Mais il faut ensuite redresser la situation en championnat, et c’est le plus important. »

  • SOUFFRANCE OU GROS FLOP

    « Aujourd’hui, on m’a communiqué une statistique : nous avons encaissé 11 buts dans la dernière demi-heure. Cela veut dire qu’à ce moment-là du match, nous laissons quelque chose en route. Demain, soit nous livrons un match dans la souffrance, soit nous en sortirons avec les os brisés. »

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  • Hojlund, oui ; De Bruyne, incertain

    « Hojlund n’a plus de fièvre. Pour De Bruyne, nous nous entraînerons aujourd’hui et nous verrons ensuite s’il sera disponible pour demain.

    Nous sommes 13. Ce n’est pas que je ne veux pas dire s’il jouera ou non, mais nous allons nous entraîner et j’enverrai sur le terrain ceux qui tiennent debout. En ce moment, nous avons du mal à faire un toro à l’entraînement. »

  • CE N’EST PAS LA DERNIÈRE CHANCE

    « Demain, ce n’est pas la dernière chance. Avec 10 points, on va en barrages. Demain, c’est un match important. Celui contre Manchester est important aussi, mais presque insurmontable. Notre qualification pour le tour suivant se jouera contre le Club Brugge, Viking et Sabah. »

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