La défaite 2-0 concédée à Turin face à la Juventus a replongé le Napoli dans une profonde crise qui, en pleine cascade de blessures, doit déjà disputer un match décisif pour la suite de son parcours en Ligue des champions, avec un déplacement au Portugal face au Porto.
En conférence de presse avant la rencontre, l’entraîneur du Napoli, Massimiliano Allegri, a refusé de faire des blessures une excuse et de parler de « match de la dernière chance ». Il a toutefois souligné que le parcours de son équipe en championnat jusqu’ici n’était pas à la hauteur des attentes.