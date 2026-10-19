Napoli, Allegri : « Ce serait mieux d’obtenir un résultat avec un seul tir cadré. Nous encaissons trop de buts. »

Massimiliano Allegri, entraîneur de Napoli, s’exprime au micro de Sky à la veille du match contre Bodø/Glimt, comptant pour la troisième journée de la Ligue des champions et prévu demain soir au Maradona : « La grippe ? Espérons que le pire soit passé. Je vais mieux, en tout cas. Demain, nous devons chercher à faire quelque chose de bien. C’est un match important pour avancer au classement. Une victoire nous donnerait confiance, puis nous penserons à la Roma, qui réalise une excellente saison. Est-ce que je sens le groupe derrière moi ? Nous avons aussi livré des prestations plaisantes, mais nous encaissons des buts trop facilement et nous devons faire davantage. Quand tu gagnes, tu es bon ; quand tu perds, tu ne l’es pas, pour ne pas employer d’autres mots. Nous travaillons là-dessus. Dans le football, ce sont les résultats qui comptent, et ils nous ont manqué de peu ces derniers temps. Demain, il faudra faire preuve d’une grande vigilance : Bodø/Glimt défend bien et sait jouer en contre-attaque. Il faudra beaucoup de technique et de précision dans les passes. »





Allegri poursuit : « Le temps des expériences est-il terminé ? Ce n’est pas parce qu’un joueur perd un match qu’il perd ses qualités. Nous avons neuf matchs en un mois et tous les joueurs sont capables d’apporter leur contribution, avec leurs caractéristiques et leurs qualités. Nous avons besoin de tout le monde, nous ne pouvons pas jouer à onze toute la saison », rapporte tuttonapoli.net. « De Laurentiis ? Je lui ai encore parlé ce matin, mais les paroles ne servent pas à grand-chose. Ce qu’il faut, ce sont des résultats ; le reste, ce ne sont que des paroles en l’air. Samedi, nous avons perdu sur le seul tir et nous aurions pu réagir autrement au moment de récupérer le ballon, ou sentir le danger plus tôt. Demain, je ferais certainement plus attention. »





Et enfin : « Est-ce que je m’attendais à un tel début ? Le football est beau parce qu’il est imprévisible. L’important, c’est de gérer les imprévus du mieux possible, et pour l’instant, nous ne l’avons pas fait. Rien n’est facile. Nous travaillons en silence et cherchons à sortir de cette situation. »



