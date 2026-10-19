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cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Napoli, Allegri : « Ce serait mieux d’obtenir un résultat avec un seul tir cadré. Nous encaissons trop de buts. »

SSC Naples
Bodoe/Glimt
SSC Naples vs Bodoe/Glimt
Ligue des Champions

L’entraîneur du Napoli s’exprime à la veille du match de Ligue des champions face à Bodø/Glimt.

Massimiliano Allegri, entraîneur de Napoli, s’exprime au micro de Sky à la veille du match contre Bodø/Glimt, comptant pour la troisième journée de la Ligue des champions et prévu demain soir au Maradona : « La grippe ? Espérons que le pire soit passé. Je vais mieux, en tout cas. Demain, nous devons chercher à faire quelque chose de bien. C’est un match important pour avancer au classement. Une victoire nous donnerait confiance, puis nous penserons à la Roma, qui réalise une excellente saison. Est-ce que je sens le groupe derrière moi ? Nous avons aussi livré des prestations plaisantes, mais nous encaissons des buts trop facilement et nous devons faire davantage. Quand tu gagnes, tu es bon ; quand tu perds, tu ne l’es pas, pour ne pas employer d’autres mots. Nous travaillons là-dessus. Dans le football, ce sont les résultats qui comptent, et ils nous ont manqué de peu ces derniers temps. Demain, il faudra faire preuve d’une grande vigilance : Bodø/Glimt défend bien et sait jouer en contre-attaque. Il faudra beaucoup de technique et de précision dans les passes. »


Allegri poursuit : « Le temps des expériences est-il terminé ? Ce n’est pas parce qu’un joueur perd un match qu’il perd ses qualités. Nous avons neuf matchs en un mois et tous les joueurs sont capables d’apporter leur contribution, avec leurs caractéristiques et leurs qualités. Nous avons besoin de tout le monde, nous ne pouvons pas jouer à onze toute la saison », rapporte tuttonapoli.net. « De Laurentiis ? Je lui ai encore parlé ce matin, mais les paroles ne servent pas à grand-chose. Ce qu’il faut, ce sont des résultats ; le reste, ce ne sont que des paroles en l’air. Samedi, nous avons perdu sur le seul tir et nous aurions pu réagir autrement au moment de récupérer le ballon, ou sentir le danger plus tôt. Demain, je ferais certainement plus attention. »


Et enfin : « Est-ce que je m’attendais à un tel début ? Le football est beau parce qu’il est imprévisible. L’important, c’est de gérer les imprévus du mieux possible, et pour l’instant, nous ne l’avons pas fait. Rien n’est facile. Nous travaillons en silence et cherchons à sortir de cette situation. »


  • BODØ, UN MATCH COMPLIQUÉ

    En conférence de presse, Allegri se projette sur le match : « Ce sera un match compliqué, indépendamment des autres résultats précédents. Bodo a bien joué en Ligue des champions. Cette équipe sait défendre en bloc bas et jouer en contre-attaque. Demain, nous devrons faire preuve de maîtrise technique, être précis dans nos passes et aborder le match avec la conviction de gagner. Nous devons traverser ces moments et nous en sortir. Nous seuls pouvons le faire. Nous devons aller chercher ce résultat qui nous manque. En Ligue des champions, nous ne l'avons pas encore obtenu, mais une victoire demain pourrait nous faire voir les choses différemment. Cela ne changerait toutefois rien au fait que nous devons progresser dans plusieurs domaines et permettre à plusieurs joueurs qui ne sont pas au mieux de retrouver leur meilleure condition. Nous devons le faire en toute sérénité, sans angoisse liée à la performance ni précipitation. Les qualités d'une équipe ne se renversent pas sans deux résultats. Nous devons corriger nos manques à certains moments du match. Samedi encore, à Venise, nous nous sommes créé beaucoup d'occasions, mais au final, le résultat montre que nous n'avons pas fait un bon match. Mieux vaudrait obtenir un résultat avec un seul tir cadré. Il nous faut livrer un match de grande qualité technique, avec beaucoup d'envie. »


    Enfin, sur la défense : « Est-ce que je pense maintenir une défense à trois demain ? La seule différence entre trois et quatre défenseurs, c'est le joueur sur le côté droit. Si c'est Di Lorenzo qui joue, c'est un joueur plus défensif ; si c'est Politano, Lang ou Giovane, ils sont plus offensifs. Ce n'est pas une question de jouer à trois ou à quatre. Nous devons livrer un match de qualité sur le plan technique. L'équipe possède de grandes qualités techniques et elle le fera comme lors des matchs précédents, mais il nous manque quelque chose à certains moments, lorsque nous encaissons des buts, comme à Venise ou à Milan. »



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