Un nouvel attaquant pour Massimiliano Allegri. Après la perte de Romelu Lukaku, cédé à Fenerbahçe, Naples recherche un joueur capable de lutter avec Hojlund pour le rôle de numéro 9 titulaire. Les deux prochaines semaines seront importantes pour Giovanni Manna, qui ne peut pas se permettre de gros investissements mais veut compléter l'effectif mis à la disposition de l'entraîneur livournais. Un coup de pouce pourrait venir des départs : Lorenzo Lucca pourrait faire ses valises, de retour de prêt à Nottingham Forest et courtisé par la Fiorentina et le Genoa, tout comme Noa Lang, que Galatasaray n'a pas levé l'option d'achat. Le Néerlandais a la cote en Premier League et en Eredivisie, où l'Ajax l'apprécie.
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Napoli, à la recherche d’un nouvel attaquant : contacts avec Arsenal pour Gabriel Jesus, qui prend son temps. Zirkzee et Nicolas Jackson plaisent. Delap a été proposé, Lucca peut partir
Contacts pour Zirkzee
Naples souhaiterait boucler une opération sous la forme d’un prêt avec option d’achat, ou avec obligation d’achat à des conditions favorables. Et le club évalue les profils libres sur le marché. L’un d’eux est Joshua Zirkzee, sur le départ de Manchester United, et également ciblé par la Juventus (mais seulement en cas de départ de Jonathan David). Manna a déjà parlé avec l’entourage de l’ancien de Bologne et de Parme ainsi qu’avec les Red Devils, mais pour le moment, il ne s’est pas contenté d’une simple demande d’informations. Zirkzee reviendrait volontiers en Italie, même si son salaire, proche de 3,5 millions d’euros, pourrait constituer un obstacle.
Appel à Chelsea : Jackson et Delap
Un autre n°9 suivi par Naples évolue aussi en Angleterre, à savoir Nicolas Jackson. Après la Coupe du monde disputée avec les Lions de la Teranga, le Sénégalais est rentré à Londres. Le Bayern Munich, qui avait dépensé 15 millions d’euros l’été dernier pour ce prêt payant, a en effet décidé de ne pas verser les 65 millions d’euros nécessaires pour lever l’option d’achat. Pour Xabi Alonso, l’ancien de Villarreal est un troisième choix, il va partir, probablement en prêt. Lors des discussions avec Chelsea, le nom de Liam Delap a également surgi, un avant-centre physique né en 2003, mais il n’a pas les caractéristiques dont Naples a besoin.
GABRIEL JESUS PREND SON TEMPS
Selon Fabrizio Romano, il y a un ralentissement sur le dossier Gabriel Jesus, hors du projet d'Arsenal et prêt à partir. L'attaquant brésilien plaît beaucoup à Allegri, mais pour le moment il n'a pas placé l'Italie en tête de ses priorités, même si Naples a déjà évoqué les chiffres et la manière de monter l'opération avec les Gunners. L'ancien de Manchester City n'a pas dit non, mais il n'est pas pressé de décider : il veut bien y réfléchir et comprendre quel type d'offres peut arriver d'ici à la fin du mercato.
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