Un nouvel attaquant pour Massimiliano Allegri. Après la perte de Romelu Lukaku, cédé à Fenerbahçe, Naples recherche un joueur capable de lutter avec Hojlund pour le rôle de numéro 9 titulaire. Les deux prochaines semaines seront importantes pour Giovanni Manna, qui ne peut pas se permettre de gros investissements mais veut compléter l'effectif mis à la disposition de l'entraîneur livournais. Un coup de pouce pourrait venir des départs : Lorenzo Lucca pourrait faire ses valises, de retour de prêt à Nottingham Forest et courtisé par la Fiorentina et le Genoa, tout comme Noa Lang, que Galatasaray n'a pas levé l'option d'achat. Le Néerlandais a la cote en Premier League et en Eredivisie, où l'Ajax l'apprécie.