Le premier profil étudié par le club est Jesus. L’attaquant brésilien a commencé sa carrière en club chez les seniors à Palmeiras, où il a été élu meilleur espoir du Campeonato Brasileiro Série A 2015 et a terminé premier de la Coupe du Brésil, avant de remporter le Bola de Ouro en 2016 pour aider Palmeiras à décrocher son premier titre de champion national en 22 ans.

Jesus a signé à Manchester City en janvier 2017 dans le cadre d’un transfert de 27 millions de livres sterling, remportant quatre titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue et une FA Cup, avant de rejoindre Arsenal en juillet 2022 pour 45 millions de livres sterling. Après avoir manqué la majeure partie de l’année civile 2025 en raison d’une blessure, il a fait son retour le 10 décembre contre le Club Bruges et a inscrit son premier but en plus de 11 mois contre Aston Villa.