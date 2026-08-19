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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

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Naples vise un triple raid retentissant en Premier League pour Gabriel Jesus, Joshua Zirkzee et Nicolas Jackson !

Mercato
SSC Naples
G. Jesus
J. Zirkzee
N. Jackson
Arsenal
Manchester United
Chelsea
Serie A
Premier League

Naples a intensifié sa recherche de renforts offensifs en se renseignant sur plusieurs attaquants de premier plan. Le club italien étudie des pistes menant à Gabriel Jesus, Joshua Zirkzee et Nicolas Jackson afin de renforcer sa ligne d’attaque.

  • Accélération dans la recherche d’un attaquant

    Selon Gianluca Di Marzio, Naples explore activement le marché afin de renforcer ses options offensives après le départ de Romelu Lukaku vers Fenerbahce. Le secteur offensif actuel comprend déjà David Neres, Rasmus Hojlund, Matteo Politano et Alisson Santos.

    S’attacher les services d’un buteur prolifique reste une priorité absolue pour les dirigeants, qui cherchent à conserver un avantage compétitif. L’évaluation de plusieurs pistes permet au club d’agir rapidement si la bonne opportunité se présente avant la fermeture du mercato.

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  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Gabriel Jesus

    Le premier profil étudié par le club est Jesus. L’attaquant brésilien a commencé sa carrière en club chez les seniors à Palmeiras, où il a été élu meilleur espoir du Campeonato Brasileiro Série A 2015 et a terminé premier de la Coupe du Brésil, avant de remporter le Bola de Ouro en 2016 pour aider Palmeiras à décrocher son premier titre de champion national en 22 ans.

    Jesus a signé à Manchester City en janvier 2017 dans le cadre d’un transfert de 27 millions de livres sterling, remportant quatre titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue et une FA Cup, avant de rejoindre Arsenal en juillet 2022 pour 45 millions de livres sterling. Après avoir manqué la majeure partie de l’année civile 2025 en raison d’une blessure, il a fait son retour le 10 décembre contre le Club Bruges et a inscrit son premier but en plus de 11 mois contre Aston Villa.

  • Bologna FC v Torino FC - Serie A TIMGetty Images Sport

    Joshua Zirkzee

    Une autre option étudiée par Naples est l’attaquant de Manchester United Zirkzee. Le Néerlandais est issu du centre de formation du Bayern Munich, avec 17 apparitions en équipe première. Il a également été prêté à Parme et à Anderlecht avant de rejoindre définitivement Bologne en août 2022.

    Ses performances remarquées avec Bologne lui ont valu de figurer dans l’équipe type de Serie A 2023-2024 et de remporter le prix du meilleur joueur de moins de 23 ans du championnat, ce qui lui a ensuite permis de rejoindre Manchester United en juillet 2024. Désormais, sa situation actuelle à Old Trafford suscite l’intérêt de prétendants potentiels sur le marché.

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    Nicolas Jackson

    Le dernier candidat évalué par l’équipe dirigeante est l’attaquant de Chelsea Jackson. Après être passé par Casa Sports et Villarreal, Jackson a fait ses débuts en Liga en 2021 et a signé un contrat de huit ans avec Chelsea en 2023 pour un montant estimé à 32 millions de livres sterling, avant de marquer lors de la finale de l’UEFA Conference League 2025 contre le Real Betis.

    Jackson a passé la saison 2025-2026 en prêt au Bayern Munich, club de Bundesliga, pour 16,5 M€, où il a marqué en Ligue des champions contre Pafos et remporté le titre de Bundesliga 2025-2026 après avoir battu le VfB Stuttgart. Fort de ce parcours, Naples évalue désormais un éventuel transfert parmi ces candidats présélectionnés.