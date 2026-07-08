Le Napoli explore une solution de remplacement à Raoul Bellanova, jusqu’ici surveillé par les Azzurri. Pour le poste d’arrière droit, Massimiliano Allegri a suggéré le nom de Tommaso Barbieri. Selon la Gazzetta, l’ancien coach du Milan privilégierait un joueur rapide, fiable défensivement et immédiatement opérationnel, tout en sachant qu’il évoluerait dans l’ombre du capitaine et pilier de la Nazionale. Les deux hommes ont déjà collaboré lors de la saison 2022-2023, période au cours de laquelle Barbieri a disputé trois matches sous le maillot de la Juventus.





Pour l’instant, le latéral n’est pas la priorité, mais si les autres dossiers, plus onéreux, échouaient, le joueur de la Cremonese constituerait un plan B crédible pour les Napolitains. La concurrence est vive : Cagliari, Sassuolo et Turin s’envolent dans une surenchère, tandis que Parme et la Fiorentina suivent aussi le dossier. Né en 2002, le latéral a disputé 66 matchs et inscrit trois buts avec les Lombards, en plus d’être un pilier des sélections italiennes U17, U18 et U20.