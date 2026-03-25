Naples : Spinazzola ne prolongera-t-il pas son contrat ? La Juventus tente sa chance : les contacts, le contrat et le coût de l'opération

L'objectif de cette fin de saison pour la Juventus est unique : décrocher la 4e place et se qualifier pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, garantissant ainsi à la fois une présence continue dans la plus grande compétition européenne et des recettes importantes qui permettront à la direction de la Vieille Dame de disposer d'une plus grande marge de manœuvre lors du mercato estival.

Mais parmi les grandes transactions possibles, la Juventus n'oublie pas et ne laisse pas passer inaperçus tous ces profils qui, à la fin de la saison sportive en cours, verront leurs contrats avec leurs clubs respectifs arriver à échéance : parmi eux, les Bianconeri suivent de très près l'un de leurs anciens joueurs, Leonardo Spinazzola, qui évolue désormais à Naples.