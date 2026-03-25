Goal.com
En direct
SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

Naples : Spinazzola ne prolongera-t-il pas son contrat ? La Juventus tente sa chance : les contacts, le contrat et le coût de l'opération

Juventus
Mercato
SSC Naples
L. Spinazzola

Quelles sont les rumeurs concernant un éventuel transfert gratuit pour les Bianconeri en vue de la saison prochaine ?

L'objectif de cette fin de saison pour la Juventus est unique : décrocher la 4e place et se qualifier pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, garantissant ainsi à la fois une présence continue dans la plus grande compétition européenne et des recettes importantes qui permettront à la direction de la Vieille Dame de disposer d'une plus grande marge de manœuvre lors du mercato estival.

Mais parmi les grandes transactions possibles, la Juventus n'oublie pas et ne laisse pas passer inaperçus tous ces profils qui, à la fin de la saison sportive en cours, verront leurs contrats avec leurs clubs respectifs arriver à échéance : parmi eux, les Bianconeri suivent de très près l'un de leurs anciens joueurs, Leonardo Spinazzola, qui évolue désormais à Naples.

  • LA JUVE S'INTÉRESSE À SPINAZZOLA

    Ce n'est un secret pour personne que l'équipe entraînée par Luciano Spalletti a besoin, en vue de la saison prochaine, de renforts ciblés, que ce soit pour la Ligue des champions ou pour d'autres compétitions européennes. Des renforts ciblés, disions-nous, pour certains postes, des renforts expérimentés et capables d'assurer une certaine fiabilité sous les ordres de l'entraîneur originaire de Certaldo.

    Toutes ces raisons, énumérées ci-dessus, poussent la Juventus à s’intéresser de près et à suivre la situation de Spinazzola à Naples : comme l’ont également rapporté nos collègues de Sky Sport, le directeur général Damien Comolli et son équipe suivent de près l’évolution de la situation concernant l’avenir du latéral, actuellement sous les ordres d’Antonio Conte. La direction bianconera a déjà pris contact avec le joueur, dont le contrat arrive à expiration, en vue d'un éventuel retour à Turin en tant que joueur libre.

    • Publicité

  • UN RETOUR

    Rappelons qu'il s'agirait d'un retour pour Spinazzola : le latéral né en 1993 a déjà porté le maillot bianconero de 2010 à 2012 au sein de l'équipe Primavera (remportant notamment le Tournoi de Viareggio), ainsi que lors de la saison 2018/2019 en équipe première, où il a disputé 12 matches et remporté le Scudetto et la Supercoupe d'Italie.

  • LE NAPLES NE VA-T-IL PAS LE RECONTRACTER ?

    Sauf preuve du contraire, son contrat expirant le 30 juin 2026, Spinazzola est déjà libre de signer avec n'importe quel autre club en vue de la saison prochaine, y compris la Juventus.

    La direction bianconera, comme indiqué, a déjà pris contact avec le joueur, mais il faudra d'abord qu'il se prononce sur un éventuel renouvellement avec Naples : jusqu'à présent, selon Sky Sport, le club dirigé par Aurelio De Laurentiis a proposé une prolongation de l'accord à l'entourage du joueur, offrant un renouvellement pour une seule année avec une option pour l'année suivante.

    La Juventus, quant à elle, serait prête à satisfaire les demandes du joueur, en lui proposant un contrat de deux ans. Quoi qu'il en soit, Spinazzola souhaite donner la priorité au club azzurro, qui devra évaluer s'il convient de modifier son offre ou de laisser partir le latéral en libre, permettant ainsi l'intervention des Bianconeri.

  • LES COÛTS

    Mais quels seraient les coûts d'un éventuel transfert pour la Juventus ?

    Évidemment, s'agissant d'un transfert à titre gratuit, il n'y a pas de frais de transfert à prendre en compte et il ne serait pas nécessaire de négocier avec Naples. En revanche, il faudrait tenir compte des frais liés aux commissions et au salaire de Spinazzola qui, actuellement, touche 1,8 million d'euros par an (soit environ 3,3 millions bruts).

    Une opération donc parfaitement viable pour la Vieille Dame, qui viendrait renforcer son effectif de latéraux avec un joueur expérimenté et de haut niveau, tout en ramenant à Turin un jeune qui a grandi dans son centre de formation au cours des deux années qui ont suivi son arrivée en provenance du centre de formation de Sienne.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN
Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL