antonio conte napoliGetty Images

Naples, quel avenir pour Conte ? Contrat, salaire, rumeurs de renouvellement et mouvements sur le marché des transferts

Les Azzurri poursuivent leur combat en Ligue des champions sous la houlette de Conte : ce qui filtre sur l'avenir de l'entraîneur.

Naples poursuit sa course pour assurer sa qualification à la prochaine Ligue des champions de l'UEFA, avec une interrogation : Antonio Conte sera-t-il toujours à la tête des Azzurri en 2026/27 ?

Depuis le début de la saison, les rumeurs et les questions vont bon train sur l'avenir du technicien originaire de Lecce, compte tenu également des turbulences qu'il a connues au cours des douze derniers mois à Castel Volturno.

À la fin du mercato hivernal 2025, par exemple, avec le transfert et le remplacement manqué de Khvicha Kvaratskhelia en pleine lutte pour le Scudetto avec l'Inter. Une sorte de brève brouille entre Conte et Aurelio De Laurentiis qui avait alimenté, au printemps dernier, quelques rumeurs sur un possible retour à la Juventus, puis démenties par tout l'environnement azzurro. Compact, comme il s'est ressaisi après le passage à vide du début du mois de novembre dernier, mis en évidence par son coup de gueule après la défaite à Bologne (« Je suis inquiet, je ne veux pas accompagner un mort »).

Mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Que sait-on de l'avenir de Conte ?

  • CONTE RESTE-T-IL À NAPLES ?

    La première question est claire : Conte sera-t-il encore l'entraîneur de Naples la saison prochaine ?

    À ce jour, la réponse est oui. Il n'y a pas d'ombre à l'horizon en ce qui concerne l'avenir de l'entraîneur, comme l'a également rapporté Repubblica, soulignant que la relation avec le groupe est extraordinaire et s'est renforcée au cours des difficultés rencontrées ces derniers mois.

    Et la qualification pour la prochaine Ligue des champions pourrait être la touche finale pour dissiper tout doute résiduel.

  • LE CONTRAT DE CONTE : IL N'Y A PAS DE CLAUSES

    Conte a l'intention de respecter le contrat de trois ans signé en 2024 qui le lie à Naples jusqu'à la fin de la saison prochaine, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2027.

    Et un détail dans l'accord avec les Azzurri alimente ce scénario : comme le rapporte Il Mattino, il n'y a pas de clause de résiliation qui permettrait de libérer unilatéralement Conte, qui a l'intention de continuer jusqu'à l'expiration naturelle de son contrat.

  • LE SALAIRE DE CONTE ET L'HYPOTHÈSE D'UN RENOUVELLEMENT

    Il n'est toutefois pas certain que Conte puisse prolonger son séjour à Naples.

    Le technicien originaire de Lecce est l'entraîneur le mieux payé de l'actuelle Serie A, avec un salaire net de 8 millions d'euros par saison. Fin 2025, des rumeurs ont couru sur une possible prolongation de son contrat pour deux saisons supplémentaires, portant son expiration à juin 2029.

    À ce jour, cependant, aucune mesure concrète n'a été prise en vue d'un renouvellement, une question qui pourrait éventuellement être examinée lorsque, à la fin de la saison, Conte et le club se réuniront pour faire le bilan de la saison et planifier l'année 2026/27.

  • LES PROCHAINES MOUVEMENTS SUR LE MARCHÉ

    Un facteur très important sera celui lié au marché, le même qui, il y a un peu plus d'un an, causait des frictions pour Kvara et qui, l'été dernier, a offert Kevin De Bruyne dans une session pharaonique de plus de 100 millions.

    La qualification pour la prochaine Ligue des champions, un objectif à ne pas manquer, garantira des revenus et des fonds à Giovanni Manna, déjà à l'œuvre pour planifier les prochaines étapes afin de retoucher l'effectif dans tous les secteurs, en tenant compte de certaines contraintes économiques et stratégiques dans lesquelles il doit opérer.

    Un avenir qui reposera sur la confirmation de Rasmus Hojlund et Alisson Santos, vers un rachat pour un total de 60 millions, avec pour objectif de sécuriser Scott McTominay avec un renouvellement. Ensuite, les profils entrants seront évalués, les sorties examinées et les indications et les besoins de l'entraîneur pris en compte.

    Conte et Naples entretiennent une relation solide et la confirmation d'une troisième année ensemble est le scénario le plus probable à l'heure actuelle.

