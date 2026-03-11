Naples, quel avenir pour Conte ? Contrat, salaire, rumeurs de renouvellement et mouvements sur le marché des transferts

Naples poursuit sa course pour assurer sa qualification à la prochaine Ligue des champions de l'UEFA, avec une interrogation : Antonio Conte sera-t-il toujours à la tête des Azzurri en 2026/27 ?

Depuis le début de la saison, les rumeurs et les questions vont bon train sur l'avenir du technicien originaire de Lecce, compte tenu également des turbulences qu'il a connues au cours des douze derniers mois à Castel Volturno.

À la fin du mercato hivernal 2025, par exemple, avec le transfert et le remplacement manqué de Khvicha Kvaratskhelia en pleine lutte pour le Scudetto avec l'Inter. Une sorte de brève brouille entre Conte et Aurelio De Laurentiis qui avait alimenté, au printemps dernier, quelques rumeurs sur un possible retour à la Juventus, puis démenties par tout l'environnement azzurro. Compact, comme il s'est ressaisi après le passage à vide du début du mois de novembre dernier, mis en évidence par son coup de gueule après la défaite à Bologne (« Je suis inquiet, je ne veux pas accompagner un mort »).

Mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Que sait-on de l'avenir de Conte ?