Selon un rapport de Tuttomercatowebcitant La Gazzetta dello Sport, Allegri a l’intention d’accorder à McTominay davantage de liberté pour soutenir l’attaque et évoluer près de la surface adverse. La puissance physique impressionnante du joueur de 29 ans et son sens de l’espace en font un profil idéal pour se connecter à la ligne offensive des Partenopei.

En reconnaissance de son immense impact, Naples souhaite prolonger le séjour de McTominay jusqu’en 2030, avec une option pour une année supplémentaire. Actuellement sous contrat jusqu’en 2028 avec un salaire annuel de 3,5 M€, le joueur resterait serein et pleinement engagé dans l’optique d’un long séjour à Naples. Des négociations formelles sur les nouvelles conditions doivent avoir lieu une fois le mercato estival terminé.