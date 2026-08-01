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Naples prépare une prolongation de contrat XXL pour Scott McTominay, tandis que Massimiliano Allegri bâtit un nouveau milieu de terrain autour de la star écossaise
Rôle crucial pour McTominay
La direction de Naples se prépare à proposer à McTominay une prolongation de contrat de longue durée après qu’il s’est imposé comme une pièce maîtresse des plans de Massimiliano Allegri. Nommé début juillet 2026, le nouvel entraîneur a fait du milieu de terrain le point focal de son système en 4-3-3 durant la préparation de pré-saison à Castel di Sangro. Un accueil chaleureux de la part des supporters a encore souligné le statut de l’Écossais comme chouchou du public au stade Diego Armando Maradona.
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Naples prépare un nouveau contrat
Selon un rapport de Tuttomercatowebcitant La Gazzetta dello Sport, Allegri a l’intention d’accorder à McTominay davantage de liberté pour soutenir l’attaque et évoluer près de la surface adverse. La puissance physique impressionnante du joueur de 29 ans et son sens de l’espace en font un profil idéal pour se connecter à la ligne offensive des Partenopei.
En reconnaissance de son immense impact, Naples souhaite prolonger le séjour de McTominay jusqu’en 2030, avec une option pour une année supplémentaire. Actuellement sous contrat jusqu’en 2028 avec un salaire annuel de 3,5 M€, le joueur resterait serein et pleinement engagé dans l’optique d’un long séjour à Naples. Des négociations formelles sur les nouvelles conditions doivent avoir lieu une fois le mercato estival terminé.
Impact immédiat en Italie
Depuis son arrivée en provenance de Manchester United, McTominay a connu une période exceptionnelle, avec 27 buts et dix passes décisives en 80 apparitions toutes compétitions confondues. Son excellente forme lui a permis de remporter le Scudetto de Serie A dès sa première saison, en 2024-2025, puis la Supercoupe d'Italie la saison suivante. Ces statistiques ont fait de lui l’un des milieux de terrain les plus efficaces et influents du football italien.
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Nouvelle ère sous Allegri
Allegri, qui a signé un contrat de trois ans jusqu’en juin 2029 pour remplacer Antonio Conte, donne la priorité à la finalisation de l’effectif et aux départs avant de conclure la prolongation de McTominay. Pendant ce temps, McTominay devrait être titularisé lors de la première journée de Serie A, où Naples lancera sa nouvelle campagne de championnat à l’extérieur contre le Genoa le 22 août.
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