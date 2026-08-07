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Naples prépare un raid sensationnel sur Arsenal alors que Romelu Lukaku se rapproche d’un départ du Stadio Diego Armando Maradona
Allegri lorgne la créativité brésilienne pour le front de l’attaque de Naples
Allegri tient à renforcer son secteur offensif au Stadio Diego Armando Maradona avec l’arrivée de Jesus, selon Calciomercato. Si le technicien italien devrait construire son animation offensive autour de l’international danois Rasmus Hojlund, il existe une volonté claire de s’attacher les services d’un partenaire de premier plan, ou d’une alternative, pour mener l’attaque.
Corriere dello Sport indique que cet intérêt est loin d’être superficiel, l’ancien joueur de Manchester City étant ouvert à un nouveau défi en dehors de la Premier League. Arsenal valoriserait le joueur de 29 ans à environ 20 millions d’euros, un montant que Naples espère faire baisser compte tenu de la volonté apparente du joueur de rejoindre l’Italie.
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Le départ de Lukaku ouvre la voie à des arrivées
Toute démarche pour recruter Jesus dépend fortement du départ de Romelu Lukaku, dont la situation au club est devenue de plus en plus difficile. L’attaquant belge est actuellement en conflit avec la direction de Naples, et la rupture des relations a rendu sa position au club intenable.
Un transfert en Ligue 1 semble être la porte de sortie la plus probable pour le joueur de 33 ans. Monaco s’est imposé comme un sérieux prétendant à sa signature alors que le club cherche à remplacer l’attaquant de l’USMNT Folarin Balogun. Naples tient à régler rapidement cette situation afin d’alléger sa masse salariale et de libérer la place nécessaire dans l’effectif pour finaliser un accord pour Jesus.
Obstacles contractuels et formules de transfert
La structure d’un éventuel accord pour Jesus reste un point de désaccord entre Naples et Arsenal. Les informations indiquent qu’un transfert définitif est la voie la plus envisageable, car un prêt obligerait Arsenal à prolonger le contrat actuel du joueur, qui expire en 2027.
Pour Jesus, ce transfert représente une occasion de relancer sa carrière dans un championnat qui a historiquement convenu aux attaquants sud-américains techniques. Après avoir reculé dans la hiérarchie à l’Emirates Stadium, la perspective de devenir un élément central du nouveau Naples d’Allegri est une option séduisante.
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Finalisation de la refonte du secteur offensif
Les prochaines semaines seront décisives alors que le club s’efforce de finaliser les départs de ses attaquants en trop afin de faire de la place à l’arrivée de la star d’Arsenal à Naples. Le départ de Lukaku marquera la fin d’un chapitre difficile pour le joueur comme pour le club, ouvrant la voie à un nouveau départ sous la direction d’Allegri. Si Naples parvient à gérer avec succès la complexité des négociations avec Arsenal, l’arrivée de Jesus signalerait clairement son intention de lutter à nouveau pour le Scudetto lors de la saison 2026-2027.
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