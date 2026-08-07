Naples prépare un raid sensationnel sur Arsenal alors que Romelu Lukaku se rapproche d’un départ du Stadio Diego Armando Maradona

Allegri tient à renforcer son secteur offensif au Stadio Diego Armando Maradona avec l’arrivée de Jesus, selon Calciomercato. Si le technicien italien devrait construire son animation offensive autour de l’international danois Rasmus Hojlund, il existe une volonté claire de s’attacher les services d’un partenaire de premier plan, ou d’une alternative, pour mener l’attaque.

Corriere dello Sport indique que cet intérêt est loin d’être superficiel, l’ancien joueur de Manchester City étant ouvert à un nouveau défi en dehors de la Premier League. Arsenal valoriserait le joueur de 29 ans à environ 20 millions d’euros, un montant que Naples espère faire baisser compte tenu de la volonté apparente du joueur de rejoindre l’Italie.



