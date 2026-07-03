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Naples : pourquoi le mercato d'Allegri a démarré lentement : un effectif pléthorique de 46 joueurs, les cas épineux de De Bruyne et Lukaku

SSC Naples
M. Allegri
Mercato

Les difficultés rencontrées pour conclure les dossiers Khalaili et Gila cachent des problèmes plus profonds.

Après plusieurs semaines d’une attente épuisante, le Napoli a enfin officialisé la nomination de Massimiliano Allegri au poste d’entraîneur, avec un contrat courant jusqu’au 30 juin 2029. C’est la première – et pour l’instant la seule – certitude dont dispose Aurelio De Laurentiis pour construire la saison prochaine, après avoir tiré un trait sur Antonio Conte, l’artisan des deux derniers titres du club (le Scudetto et la Supercoupe d’Italie).


Les discussions prolongées entre l’entraîneur norvégien et le Milan au sujet des modalités de la résiliation de son contrat n’ont pas empêché le directeur sportif Giovanni Manna d’entamer les négociations pour les premières recrues et de finaliser la prolongation de Leonardo Spinazzola jusqu’en 2028. Toutefois, les dernières évolutions concernant Khalaili, sur lequel l’Inter revient en force, et Gila, désormais plus proche du Milan, ont suscité une certaine inquiétude dans l’environnement napolitain.


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  • L'HÉRITAGE DE CONTE

    Malgré ses récentes qualifications en Ligue des champions et une gestion financière toujours rigoureuse sous De Laurentiis, le mercato du Napoli démarre lentement. Pendant ce temps, ses rivaux, Milan et la Juventus, finalisent déjà leurs premiers transferts pour rebondir après un exercice manqué qui les condamne à la Ligue Europa. Après deux exercices sous la houlette de Conte, le club napolitain doit avant tout retrouver un équilibre financier : Les 115 millions d’euros engagés pour la saison 2024/2025 et les 147,5 millions prévus cet été ne sont que partiellement compensés par les ventes lucratives de Kvaratskhelia et Osimhen, entraînant une hausse globale de la masse salariale que le club veut désormais contenir.


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    Autre facteur explicatif de la relative lenteur des négociations napolitaines : le club aborde le début juillet avec un effectif pléthorique. À l’heure actuelle, seul Sassuolo, avec ses 47 joueurs, dispose d’un effectif plus important que celui des Azzurri, qui en comptent 46. Parmi eux figurent notamment les nombreux jeunes de retour de prêt : Ferrante, Turi, D’Avino, Marianucci et Obaretin côté gardiens et défenseurs, ainsi que Hasa, Folorunsho, Zerbin et Cajuste au milieu, sans oublier les jeunes Rao, Cioffi et Ambrosino en attaque.


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  • Que faire avec De Bruyne et Lukaku ?

    Par ailleurs, parmi la longue liste des joueurs actuellement éligibles dans l’effectif de l’équipe première, plusieurs dossiers épineux pourraient conditionner la politique de renforcement du club. Plus encore que le défenseur néerlandais Beukema, grande déception de la saison passée et potentiellement sacrifié pour laisser place à un autre central, les cas les plus complexes sont ceux de Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku. Les deux joueurs sortent d’une saison très négative, marquée par de nombreuses incertitudes quant à leur condition physique, et pèsent sur le budget du Napoli à hauteur de près de 18 millions d’euros bruts pour l’exercice à venir.

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  • QU'EST-CE QUI CHANGE POUR ALLEGRI ?

    Massimiliano Allegri savait pertinemment, au moment de signer avec De Laurentiis à Naples, que la succession de Conte impliquait d’autres priorités que de se précipiter sur le marché des transferts. Outre la profondeur de son effectif, le nouvel entraîneur estime que l’équipe possède déjà un niveau technique élevé, et il n’exclut pas que certains joueurs jusque-là en retrait sous son prédécesseur redeviennent des éléments clés.