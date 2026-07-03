Après plusieurs semaines d’une attente épuisante, le Napoli a enfin officialisé la nomination de Massimiliano Allegri au poste d’entraîneur, avec un contrat courant jusqu’au 30 juin 2029. C’est la première – et pour l’instant la seule – certitude dont dispose Aurelio De Laurentiis pour construire la saison prochaine, après avoir tiré un trait sur Antonio Conte, l’artisan des deux derniers titres du club (le Scudetto et la Supercoupe d’Italie).





Les discussions prolongées entre l’entraîneur norvégien et le Milan au sujet des modalités de la résiliation de son contrat n’ont pas empêché le directeur sportif Giovanni Manna d’entamer les négociations pour les premières recrues et de finaliser la prolongation de Leonardo Spinazzola jusqu’en 2028. Toutefois, les dernières évolutions concernant Khalaili, sur lequel l’Inter revient en force, et Gila, désormais plus proche du Milan, ont suscité une certaine inquiétude dans l’environnement napolitain.





NAPLES, L'ANNONCE OFFICIELLE D'ALLEGRI