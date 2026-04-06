Si ce n'est pas décisif, ça n'en est pas loin. Le grand match de la 31e journée du championnat est la confrontation entre Naples et Milan, prévue le lundi de Pâques, le 6 avril, à 20h45 au stade Diego Armando Maradona. Celui qui l'emportera – s'il y a un vainqueur – pourrait devenir définitivement le principal adversaire de l'Inter dans la course au titre. Un match crucial pour lequel l'entraîneur rossonero Massimiliano Allegri dispose de presque tout son effectif : le seul absent sera Matteo Gabbia. Le technicien toscan doit encore lever quelques doutes concernant l'attaque, avec cinq joueurs en lice pour deux places.
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Naples-Milan : qui jouera et qui ne jouera pas ? Allegri envisage le duo Fullkrug-Nkunku en attaque, Hojlund est très incertain
LES ENTRAÎNEMENTS D'ALLEGRI
Selon Sky Sport, Niclas Füllkrug remonte de manière inattendue dans la hiérarchie ces dernières heures : l'attaquant allemand pourrait créer la surprise en intégrant le onze de départ du Milan, et Allegri a également testé Christopher Nkunku à ses côtés. Si ce duo devait former l'attaque de départ, Christian Pulisic et Rafael Leão, qui a réintégré le groupe jeudi dernier, seraient tous deux sur le banc ; aux côtés d'eux, on retrouverait également le Mexicain Santiago Gimenez. De l'autre côté, Naples est en pleine crise : Conte est privé de cinq joueurs, tous blessés, de Vergara à Lukaku, en passant par Di Lorenzo, Neres et Rrahmani. Avec Olivera qui devance Beukema pour jouer dans la défense à trois, le seul duel concerne le flanc droit, où Gutierrez a l'avantage sur Politano.
LA DÉFENSE
Rrahmani étant indisponible et Beukema alternant performances convaincantes et moins convaincantes, l'idée s'impose peu à peu dans l'esprit d'Antonio Conte d'aligner devant Milinkovic-Savic une défense et deux ailiers, tous gauchers. Olivera, Buongiorno et Juan Jesus en défense, Spinazzola et Gutierrez sur les ailes, l'ancien joueur de Gérone jouant du pied opposé. Une décision qui a permis à l'Espagnol de marquer son premier but sous le maillot bleu lors de la victoire 2-1 contre la Fiorentina il y a quelques semaines.
HOJLUND INCERTAIN
La présence de Hojlund, à quelques heures du match Naples-Milan, serait très incertaine. Si cette mauvaise nouvelle se confirmait, Conte aurait deux options. Le seul attaquant de métier disponible serait Giovane, récemment tombé dans l'oubli avec seulement 37 minutes disputées lors des cinq derniers matchs et aucune titularisation avec les Napolitains en Serie A. L'ancien joueur de Vérone serait le choix le plus logique, avec McTominay et De Bruyne en soutien. Dans le cas contraire, on pourrait imaginer McTominay en tant que faux numéro 9.
NAPLES-MILAN, LES COMPOSITIONS PROBABLES
À quelques heures du coup d'envoi au stade Maradona, voici les compositions probables des deux entraîneurs :
NAPLES (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic ; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera ; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola ; De Bruyne, McTominay ; Giovane. Entraîneur : Conte.
MILAN (3-5-2) : Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic ; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi ; Füllkrug, Nkunku. Entraîneur : Allegri.