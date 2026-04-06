À quelques heures du coup d'envoi au stade Maradona, voici les compositions probables des deux entraîneurs :

NAPLES (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic ; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera ; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola ; De Bruyne, McTominay ; Giovane. Entraîneur : Conte.

MILAN (3-5-2) : Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic ; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi ; Füllkrug, Nkunku. Entraîneur : Allegri.