L'attaquant de Naples, entré en jeu en deuxième mi-temps à la place de Hojlund, a été contraint de quitter le terrain à la 85e minute, quelques instants après avoir frôlé l'égalisation à 2-2 en touchant le poteau. Le joueur, visiblement touché, a immédiatement cédé sa place à Milton Pereyra. Selon les premierséléments communiqués par le club, qui a déjà examiné l’attaquant à l’issue du match amical contre Arezzo, il souffre d’une entorse de la cheville droite et sera de nouveau évalué dans les prochains jours.