Nouveau contretemps pour Naples : à l’issue du premier match amical de la saison, perdu 1-3 face à Arezzo lors de la première partie du stage à Dimaro, Lorenzo Lucca a dû quitter le terrain à quelques minutes de la fin de la rencontre contre l’équipe entraînée par Christian Bucchi, victime d’une blessure.
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Naples : Lorenzo Lucca se blesse lors du match amical contre Arezzo ; premier diagnostic, délai de récupération et ce que l’on murmure sur le marché des transferts et la Fiorentina
LE PREMIER DIAGNOSTIC
L'attaquant de Naples, entré en jeu en deuxième mi-temps à la place de Hojlund, a été contraint de quitter le terrain à la 85e minute, quelques instants après avoir frôlé l'égalisation à 2-2 en touchant le poteau. Le joueur, visiblement touché, a immédiatement cédé sa place à Milton Pereyra. Selon les premierséléments communiqués par le club, qui a déjà examiné l’attaquant à l’issue du match amical contre Arezzo, il souffre d’une entorse de la cheville droite et sera de nouveau évalué dans les prochains jours.
UN DÉBUT DIFFICILE
Lucca n’a pas entamé de la meilleure façon sa préparation avec le Napoli. De retour de prêt de six mois à Nottingham Forest, l’attaquant avait déjà ressenti des douleurs musculaires dès les premiers jours d’entraînement à Dimaro. Recruté pour 35 millions d’euros à l’été 2025, l’attaquant piémontais n’a disputé que 23 matchs sous les ordres d’Antonio Conte, pour seulement deux buts marqués, avant de s’expatrier en Angleterre où il a joué neuf fois avec Nottingham Forest, inscrivant une réalisation.
QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS SUR LE MARCHÉ DES TRANSFERS ?
La blessure musculaire survenue à Lucques sera réévaluée dans les prochains jours afin d’observer la réaction de la cheville et d’écarter tout risque de complications. Le nom de ce joueur né en 2000 a occupé les colonnes des chroniques mercato ces derniers temps, la Fiorentina étant une option si le transfert de Moise Kean se concrétise.
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