En cas de retour sur le marché des transferts, Giovanni Manna a déjà reçu des indications de la part de Max Allegri. Un profil qui plaît beaucoup est celui de Tiago Gabriel, défenseur portugais né en 2004 et protagoniste d’une excellente saison qui s’est conclue par le maintien de Lecce. Depuis quelques semaines, le jeune joueur a confié ses intérêts au puissant agent portugais Jorge Mendes, qui en a récemment discuté avec le Milan : les recruteurs rossoneri l’avaient déjà suivi à plusieurs reprises au cours de la saison. Son prix ? La famille Sticchi Damiani part d’une demande de 25 millions d’euros.