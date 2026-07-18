Mauvaise nouvelle pour Massimiliano Allegri : le nouvel entraîneur du Napoli devra se passer d’Alessandro Buongiorno lors du stage de préparation à Dimaro. L’ancien défenseur central du Torino souffre d’un problème au genou droit. « Compte tenu des problèmes apparus ces derniers temps, Alessandro Buongiorno ne pourra pas participer au stage de pré-saison. Le défenseur central, qui a déjà passé les examens diagnostiques prévus, doit maintenant consulter un spécialiste pour déterminer s’il est nécessaire d’opérer son genou droit », précise le communiqué officiel du club azzurro. La durée de son indisponibilité sera connue après l’analyse des résultats.
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Naples : le dossier Buongiorno fait réagir Allegri, qui demande Gatti ou Tiago Gabriel, tandis que la lutte s’intensifie avec le Milan
ÉVALUATIONS EN COURS
La nouvelle blessure d’Alessandro Buongiorno pourrait aussi influer sur les stratégies de mercato du Napoli. Le défenseur va passer des examens complémentaires pour déterminer s’il pourra se contenter d’un traitement conservateur ou s’il devra subir une intervention chirurgicale. Le résultat de cette consultation pourrait contraindre le club à revoir ses plans, alors qu’il prévoyait initialement de renforcer d’autres secteurs que la défense.
Nous apprécions Tiago Gabriel.
En cas de retour sur le marché des transferts, Giovanni Manna a déjà reçu des indications de la part de Max Allegri. Un profil qui plaît beaucoup est celui de Tiago Gabriel, défenseur portugais né en 2004 et protagoniste d’une excellente saison qui s’est conclue par le maintien de Lecce. Depuis quelques semaines, le jeune joueur a confié ses intérêts au puissant agent portugais Jorge Mendes, qui en a récemment discuté avec le Milan : les recruteurs rossoneri l’avaient déjà suivi à plusieurs reprises au cours de la saison. Son prix ? La famille Sticchi Damiani part d’une demande de 25 millions d’euros.
CHATS ET SOLET
Le Napoli espère voir un Beukema bien plus sûr de lui et précis que lors de sa première saison sous le maillot azzurro. Le mercato pourrait toutefois apporter un coup de pouce, Manna et Allegri s’intéressant également à Gatti (qui quitte la Juventus) et au solide défenseur central de l’Udinese, Solet.
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