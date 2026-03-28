Naples, Giuffredi : « Voici quand Di Lorenzo et Vergara feront leur retour. À l'Inter, Politano n'était pas vraiment prêt à faire des sacrifices »

« À l'Inter, il n'était pas mentalement prêt à faire les sacrifices nécessaires pour le poste qu'il occupe. Aujourd'hui, fort de son expérience, il l'est, et cela a été plus facile pour Conte de l'intégrer à ce poste. Parfois, quand les joueurs occupent un poste qui ne leur correspond pas tout à fait, ils ne sont pas mentalement prêts et ne s’y sentent pas à l’aise. Il a accepté de jouer ailier et le fait depuis des années à un très haut niveau. Avec l’Irlande du Nord, il a été l’un des meilleurs sur le terrain avec Tonali. Plus le temps passe, plus il devient fort. »