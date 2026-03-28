Mario Giuffredi, agent notamment de Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano et Antonio Vergara,s'est exprimé sur la condition physique de ses joueurs évoluant au Napoli lors de l'émission « Salite sulla giostra » diffusée sur Stile TV. Di Lorenzo et Vergara sont en phase de récupération après leurs blessures respectives, tandis que Politano est en stage avec l'équipe nationale et a été l'un des meilleurs contre l'Irlande du Nord.
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Naples, Giuffredi : « Voici quand Di Lorenzo et Vergara feront leur retour. À l'Inter, Politano n'était pas vraiment prêt à faire des sacrifices »
QUAND DI DI LORENZO VA-T-IL REVENIR ?
« Je ne pense pas qu'il ira en Bosnie, car il suit actuellement un traitement pour sa blessure. Pour se rendre à Bergame, il est parti dans l'après-midi et est rentré à Naples à 18 heures. Aujourd'hui, il ne peut pas manquer de séances de rééducation, car son retour approche. J'espère qu'il pourra être de retour la dernière semaine d'avril. »
POLITANO
« À l'Inter, il n'était pas mentalement prêt à faire les sacrifices nécessaires pour le poste qu'il occupe. Aujourd'hui, fort de son expérience, il l'est, et cela a été plus facile pour Conte de l'intégrer à ce poste. Parfois, quand les joueurs occupent un poste qui ne leur correspond pas tout à fait, ils ne sont pas mentalement prêts et ne s’y sentent pas à l’aise. Il a accepté de jouer ailier et le fait depuis des années à un très haut niveau. Avec l’Irlande du Nord, il a été l’un des meilleurs sur le terrain avec Tonali. Plus le temps passe, plus il devient fort. »
Vergara
« Il devrait être disponible pour les deux ou trois derniers matchs. Il a subi une blessure fâcheuse : il devrait faire son retour entre fin avril et début mai pour terminer le championnat. Une prolongation de contrat ? Il s'est imposé avec une force que l'on voit rarement chez un débutant. Tous les clubs qui l'ont observé ont pris conscience de son importance. À la fin du championnat, nous discuterons avec le club pour agir dans l'intérêt de tous. »