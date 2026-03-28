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Antonio Vergara NapoliGetty Images

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Naples, Giuffredi : « Voici quand Di Lorenzo et Vergara feront leur retour. À l'Inter, Politano n'était pas vraiment prêt à faire des sacrifices »

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Serie A
A. Vergara
G. Di Lorenzo
M. Politano

Les propos de l'avocat de Di Lorenzo, Vergara et Politano.

Mario Giuffredi, agent notamment de Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano et Antonio Vergara,s'est exprimé sur la condition physique de ses joueurs évoluant au Napoli lors de l'émission « Salite sulla giostra » diffusée sur Stile TV. Di Lorenzo et Vergara sont en phase de récupération après leurs blessures respectives, tandis que Politano est en stage avec l'équipe nationale et a été l'un des meilleurs contre l'Irlande du Nord.

  • QUAND DI DI LORENZO VA-T-IL REVENIR ?

    « Je ne pense pas qu'il ira en Bosnie, car il suit actuellement un traitement pour sa blessure. Pour se rendre à Bergame, il est parti dans l'après-midi et est rentré à Naples à 18 heures. Aujourd'hui, il ne peut pas manquer de séances de rééducation, car son retour approche. J'espère qu'il pourra être de retour la dernière semaine d'avril. »

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  • POLITANO

    « À l'Inter, il n'était pas mentalement prêt à faire les sacrifices nécessaires pour le poste qu'il occupe. Aujourd'hui, fort de son expérience, il l'est, et cela a été plus facile pour Conte de l'intégrer à ce poste. Parfois, quand les joueurs occupent un poste qui ne leur correspond pas tout à fait, ils ne sont pas mentalement prêts et ne s’y sentent pas à l’aise. Il a accepté de jouer ailier et le fait depuis des années à un très haut niveau. Avec l’Irlande du Nord, il a été l’un des meilleurs sur le terrain avec Tonali. Plus le temps passe, plus il devient fort. »

  • Vergara

    « Il devrait être disponible pour les deux ou trois derniers matchs. Il a subi une blessure fâcheuse : il devrait faire son retour entre fin avril et début mai pour terminer le championnat. Une prolongation de contrat ? Il s'est imposé avec une force que l'on voit rarement chez un débutant. Tous les clubs qui l'ont observé ont pris conscience de son importance. À la fin du championnat, nous discuterons avec le club pour agir dans l'intérêt de tous. »

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