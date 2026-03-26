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Khaled Mahmoud

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Naples « furieux » contre Romelu Lukaku, l'attaquant vedette ayant refusé de regagner le centre d'entraînement après s'être retiré de la sélection belge

R. Lukaku
SSC Naples
A. Conte
Belgique
Matchs Amicaux
Serie A

Romelu Lukaku a provoqué une grave crise au sein du Napoli après avoir, selon certaines informations, refusé de regagner le centre d'entraînement du club à Castel Volturno. L'attaquant chevronné s'était récemment retiré de la sélection nationale pour se concentrer sur son retour à la pleine forme, mais il a choisi de rester en Belgique contre la volonté des dirigeants du club et de l'entraîneur Antonio Conte.

  • Une sanction disciplinaire interne menace Lukaku

    Les relations entre Lukaku et Naples ont atteint un point de rupture pendant la trêve internationale du mois de mars. Bien qu’il se soit retiré de l’équipe nationale belge, le joueur de 32 ans n’est pas rentré en Italie comme prévu. Sky Sport Italia laisse entendre que le club envisage désormais d’infliger une sanction financière importante à l’attaquant, qui aurait enfreint des règles internes strictement appliquées concernant la conduite des joueurs et les protocoles de récupération.

    Lukaku devait retrouver ses coéquipiers jeudi pour poursuivre son processus de rééducation. Cependant, l'ancien joueur de Chelsea et de l'Inter a choisi de rester à Anvers. Il s'entraînerait dans une clinique spécialisée – le même établissement que celui utilisé précédemment par Kevin De Bruyne pour une récupération de haut niveau –, mais le fait que ce séjour n'ait pas été autorisé par Naples a rendu la direction des Partenopei « furieuse » contre le joueur.

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    Conte et la direction du club unis dans la colère

    Si Antonio Conte est lui aussi actuellement absent du centre d'entraînement pour un congé prévu, son absence a été pleinement convenue avec la direction du club. À sa place, c'est l'entraîneur adjoint Cristian Stellini qui supervise les séances. Conte et la direction de Naples seraient tous deux tout aussi mécontents de la décision de Lukaku de gérer lui-même son emploi du temps. L'entourage de l'attaquant est actuellement en pourparlers avec le club, mais certaines sources indiquent qu'il n'a pas l'intention de revenir à Naples avant la semaine prochaine.

    Cette tension survient à un moment délicat pour Lukaku, qui peine à s'imposer cette saison. En raison d'une blessure de longue durée aux ischio-jambiers, son temps de jeu a été considérablement réduit. Ce dernier geste, perçu comme un acte de défiance, devrait rendre son retour dans le onze de départ nettement plus difficile.

  • Problèmes de forme et de condition physique

    La saison 2025-2026 de Lukaku s'est avérée jusqu'à présent un véritable cauchemar. À ce jour, il n'a disputé que 64 minutes en sept matches toutes compétitions confondues, ne marquant qu'un seul but. Son manque de rythme a été l'une des principales raisons qui l'ont poussé à ne pas participer aux matchs amicaux de la Belgique contre les États-Unis et le Mexique.


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    Conséquences sur les ambitions pour la Coupe du monde 2026

    Ce bras de fer pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que le simple fait de compromettre sa carrière en club en Italie. À l’approche de la Coupe du monde 2026, le manque de temps de jeu régulier de Lukaku à Naples commence à susciter de réelles inquiétudes au sein de la sélection belge. En tant que meilleur buteur de l’histoire du pays avec 89 buts en 124 sélections, son importance au sein de l’équipe est indéniable. Cependant, si le désaccord avec Conte se traduit par un temps de jeu encore plus limité, son statut de principale option offensive des Diables Rouges pourrait être menacé.


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