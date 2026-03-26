Naples « furieux » contre Romelu Lukaku, l'attaquant vedette ayant refusé de regagner le centre d'entraînement après s'être retiré de la sélection belge

Les relations entre Lukaku et Naples ont atteint un point de rupture pendant la trêve internationale du mois de mars. Bien qu’il se soit retiré de l’équipe nationale belge, le joueur de 32 ans n’est pas rentré en Italie comme prévu. Sky Sport Italia laisse entendre que le club envisage désormais d’infliger une sanction financière importante à l’attaquant, qui aurait enfreint des règles internes strictement appliquées concernant la conduite des joueurs et les protocoles de récupération.

Lukaku devait retrouver ses coéquipiers jeudi pour poursuivre son processus de rééducation. Cependant, l'ancien joueur de Chelsea et de l'Inter a choisi de rester à Anvers. Il s'entraînerait dans une clinique spécialisée – le même établissement que celui utilisé précédemment par Kevin De Bruyne pour une récupération de haut niveau –, mais le fait que ce séjour n'ait pas été autorisé par Naples a rendu la direction des Partenopei « furieuse » contre le joueur.