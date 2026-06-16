Naples fonce vers Gila : accord total avec le défenseur espagnol. Voici la demande de la Lazio

Après avoir trouvé un accord avec Gila, le Napoli doit maintenant affronter l’étape la plus délicate : s’entendre avec le Real Madrid sur le montant du transfert. Ces dernières heures, le club romain s’est montré nettement plus ouvert à un transfert, mais il réclame au moins 25 millions d’euros, sachant que 50 % des recettes reviendront au Real Madrid et que le défenseur n’a aucune intention de renouveler son contrat, qui expire en 2027.





Naples espère régler le dossier pour un peu plus de 20 millions d’euros, bonus compris. Selon les dernières indiscrétions, les deux clubs devraient se rencontrer à mi-chemin.