Sur son compte Instagram, Ciro Ferrara commente avec amertume son exclusion de la fresque murale représentant les 11 meilleurs joueurs de l'histoire du Napoli, réalisée par l'artiste de rue Jorit.









Ferrara écrit : « À propos de l’inauguration de la fresque du stade Maradona, au vu des articles parus sur divers sites et réseaux sociaux, je tiens à clarifier ma position.





Je mentirais si je disais que cela ne m’a pas déplu de ne pas avoir été inclus dans le onze idéal, d’autant plus que je suis un enfant de Naples et que je suis le Napolitain le plus titré de l’histoire du Napoli. Je mentirais également si je faisais semblant d’ignorer la véritable raison, malgré les conneries qui ont été avancées.





Heureusement, et j’en ai la preuve chaque fois que je me promène à pied dans les rues de ma ville, il y a des Napolitains et des supporters réalistes qui ont vécu cette époque et s’en souviennent bien, qui connaissent les faits qui ont conduit à mon transfert et savent que ceux-ci n’ont jamais signifié un rejet de mon histoire et de mes origines.





S’il est vrai que la décision finale a été prise par l’auteur de la fresque, je pense qu’on a manqué l’occasion d’adopter un regard pur, c’est-à-dire non contaminé par des conditionnements subjectifs, qui aurait vraiment donné à cette œuvre l’éternité à laquelle elle aspirait.

Il reste, en revanche, une fresque fille de son temps et de la main de M. Ciro Cerullo, né en 1990, qui l’a réalisée, trop jeune pour avoir vécu et compris ces années-là, et qui s’est certainement laissé guider par des « ouï-dire ».

Si la décision de ne pas me représenter découle, comme je le crois, d’un ressentiment de la part des supporters, je me console en me disant que le mot « ressentiment » vient du mot « sentiment », même s’il est blessé.





Quant à mes sentiments… qui ne se souvient pas de cette scène à Stuttgart, où Diego m’a pris dans ses bras et a expliqué à tout le monde que je méritais cette victoire plus que quiconque en raison de mon lien authentique avec Naples ? Diego a toujours su qui j’étais et d’où je venais. Je suis Ciro Ferrara, Napolitain de naissance et de sang. Il n’y a rien d’autre à ajouter.











