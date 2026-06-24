Naples, De Laurentiis de retour de Los Angeles : « Allegri ? On ne peut pas en parler tant que ce n'est pas officiel ». Ce qui manque pour la signature et la situation avec le Milan

Interrogé sur l’identité du futur entraîneur, et notamment sur la possible arrivée de Massimiliano Allegri, le président du Napoli a coupé court aux spéculations d’un bref trait d’humour, à l’aéroport de Capodichino : « Annoncer le prochain coach ? Je viens tout juste d’atterrir de Los Angeles, patience. Allegri ? Nous ne pouvons pas en parler tant que ce n’est pas officiel. Nos choix sont guidés par la continuité », rapporte Il Mattino.