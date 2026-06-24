Après avoir assisté en personne au dernier match de la Belgique contre l'Iran à Los Angeles – et donc vu en direct ses joueurs Romelu Lukaku et Kevin de Bruyne –, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, est rentré en Italie. La finalisation des derniers préparatifs pour les célébrations du centenaire du club et le lancement du nouveau projet technique après le départ d'Antonio Conte constituent les deux priorités des prochaines semaines.
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Naples, De Laurentiis de retour de Los Angeles : « Allegri ? On ne peut pas en parler tant que ce n'est pas officiel ». Ce qui manque pour la signature et la situation avec le Milan
Il faut savoir faire preuve de patience.
Interrogé sur l’identité du futur entraîneur, et notamment sur la possible arrivée de Massimiliano Allegri, le président du Napoli a coupé court aux spéculations d’un bref trait d’humour, à l’aéroport de Capodichino : « Annoncer le prochain coach ? Je viens tout juste d’atterrir de Los Angeles, patience. Allegri ? Nous ne pouvons pas en parler tant que ce n’est pas officiel. Nos choix sont guidés par la continuité », rapporte Il Mattino.
L'IMPASSE AVEC LE MILAN
En début de semaine, un déblocage du dossier Allegri-Milan semblait imminent. L’entraîneur attend toujours l’indemnité de départ que Red Bird lui doit depuis son licenciement, officialisé le 25 mai. Tant que cette formalitén’aura pasété accomplie, le Napoli ne pourra pas officialiser la nomination d’Allegri comme nouvel entraîneur. De Laurentiis s’est déjà mis d’accord avec le technicien toscan sur un contrat de trois ans à 4,5 millions d’euros par saison, plus des primes à la signature.