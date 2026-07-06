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Naples, De Laurentiis : « Allegri est un vainqueur, un vrai homme de club, et nous allons nous entendre à merveille. Il nous faut désormais un stade et un centre d’entraînement digne de ce nom, sinon l’écart avec l’Inter, la Juve, le Milan et la Roma sera impossible à combler. »

SSC Naples
Mercato
M. Allegri

En marge de l’événement MSC World Europa, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, s’est exprimé : « Je suis heureux et fier d’avoir assuré la continuité en choisissant un entraîneur qui a remporté de nombreux titres en Italie et qui s’est qualifié à deux reprises pour la finale de la Ligue des champions. Nous le présenterons au Théâtre San Carlo le 14 juillet. »


« Rien que le mois dernier,j’ai reçu au moins 200 propositions de joueurs à recruter. J’ai répondu : “Restez calmes, nous avons 47 joueurs et nous devons en régler la situation d’au moins 25 avant de parler de recrutements”. Ensuite, il y a les postes : s’il y a des lacunes dans certains secteurs, alors on se tourne vers le marché. Mais si, à chaque poste, nous disposons de deux ou trois alternatives, il est juste de discuter d’abord avec celui qui devra entraîner l’équipe pour comprendre ce qu’il compte faire avec les joueurs dont nous disposons déjà. Il faut demander à l’entraîneur : « Es-tu sûr de vouloir les changer ? Car avec ceux-là déjà, tu peux réaliser de grandes choses ». De plus, M. Allegri est également un homme d’entreprise et je pense que nous nous entendrons très bien avec lui ».

  • LE NAPLES ET LE MERCATO

    « Selon moi, aucun recrutement n’est nécessaire et, toujours selon moi, de nombreux joueurs devront partir. »

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  • NOUVEAU STADE

    « Je convoque Fico (président de la région Campanie) et Manfredi (maire de Naples) autour d’une table pour aborder concrètement le dossier du stade. Il est impensable que le Napoli évolue au Maradona pendant les travaux. Analysons en profondeur la faisabilité d’une rénovation du Maradona ou la nécessité de construire une nouvelle enceinte. »

  • ÉCART AVEC LE NORD

    « Nous devons trouver des solutions pour renforcer la stabilité et la puissance du Calcio Napoli. Nous sommes depuis toujours victimes d’une discrimination typiquement italienne : le Nord serait le meilleur, tandis que, au Sud, nous serions les pauvres. Si l’Inter et le Milan construisent un stade en investissant 1,8 milliard, si la Roma a déjà trouvé les terrains et investira le même montant, nous nous retrouverons dans quelques années sans recettes suffisantes pour maintenir l’équipe au niveau de compétitivité que j’ai toujours recherché, avec deux Scudetti et seize campagnes européennes à la clé. Le Napoli ne génère pas autant de recettes que l’Inter, le Milan ou la Juventus. Il doit donc se battre, comme le disait le bon Conte. Mais il faut aussi des infrastructures. Je peux y mettre de la créativité et des moyens financiers, mais ensuite, il faut des infrastructures. »


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