En marge de l’événement MSC World Europa, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, s’est exprimé : « Je suis heureux et fier d’avoir assuré la continuité en choisissant un entraîneur qui a remporté de nombreux titres en Italie et qui s’est qualifié à deux reprises pour la finale de la Ligue des champions. Nous le présenterons au Théâtre San Carlo le 14 juillet. »





« Rien que le mois dernier,j’ai reçu au moins 200 propositions de joueurs à recruter. J’ai répondu : “Restez calmes, nous avons 47 joueurs et nous devons en régler la situation d’au moins 25 avant de parler de recrutements”. Ensuite, il y a les postes : s’il y a des lacunes dans certains secteurs, alors on se tourne vers le marché. Mais si, à chaque poste, nous disposons de deux ou trois alternatives, il est juste de discuter d’abord avec celui qui devra entraîner l’équipe pour comprendre ce qu’il compte faire avec les joueurs dont nous disposons déjà. Il faut demander à l’entraîneur : « Es-tu sûr de vouloir les changer ? Car avec ceux-là déjà, tu peux réaliser de grandes choses ». De plus, M. Allegri est également un homme d’entreprise et je pense que nous nous entendrons très bien avec lui ».