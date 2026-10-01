« Nous sommes ici pour parler de vision, de diversification et de la manière dont on crée de la valeur dans le temps. Et de la manière dont un entrepreneur doit évoluer dans un monde qui change de plus en plus vite. J’aimerais le faire à travers ce que je connais et ce que je fais tous les jours : le cinéma et le football. Deux univers dans lesquels j’ai investi, pris des décisions et cherché à bâtir des entreprises capables de durer.

Parce que lorsque vous investissez personnellement, comprendre ce qui est en train de changer devient une question très concrète. Sur son téléphone ou à la télévision, il a tout à disposition, confortablement assis sur son canapé. Et le temps, lui, reste le même. C’est de là que nous devons partir. Et cela vaut aussi quand nous parlons de football. Pendant des années, nous avons raisonné ainsi : je fais un beau film et les gens viennent. Je construis une grande équipe et les gens me suivent »