Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
De LaurentiisGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Naples, De Laurentiis : « Abolissons la mi-temps, le football a perdu le monopole de l’attention. Un joueur qui coûte 100 millions n’est pas toujours meilleur qu’un autre à 10 millions. La passion remplit les stades, mais elle ne fait pas un club »

SSC Naples
Serie A

Le patron de Naples a, comme toujours, relancé par voie de presse ses idées pour révolutionner le football.

Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, est intervenu à Rome, au TEHA Club, pour parler de l’avenir du monde du divertissement entre cinéma et football, ses deux grandes passions et évidemment ses activités.

Une fois encore, le patron du Napoli a fortement appuyé sur l’accélérateur de la provocation, tout en pointant du doigt les difficultés qu’il rencontre dans sa tentative de repenser et de révolutionner la manière dont le football est diffusé aux utilisateurs et aux passionnés. Voici les propos rapportés par Calcio e Finanza


  • VUE

    « Nous sommes ici pour parler de vision, de diversification et de la manière dont on crée de la valeur dans le temps. Et de la manière dont un entrepreneur doit évoluer dans un monde qui change de plus en plus vite. J’aimerais le faire à travers ce que je connais et ce que je fais tous les jours : le cinéma et le football. Deux univers dans lesquels j’ai investi, pris des décisions et cherché à bâtir des entreprises capables de durer.

    Parce que lorsque vous investissez personnellement, comprendre ce qui est en train de changer devient une question très concrète. Sur son téléphone ou à la télévision, il a tout à disposition, confortablement assis sur son canapé. Et le temps, lui, reste le même. C’est de là que nous devons partir. Et cela vaut aussi quand nous parlons de football. Pendant des années, nous avons raisonné ainsi : je fais un beau film et les gens viennent. Je construis une grande équipe et les gens me suivent »

  • Nous nous battons contre YouTube, les jeux vidéo, les réseaux sociaux...

    « Un match arrêtait un pays. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus le considérer comme acquis. Aujourd’hui, je suis en concurrence avec un garçon qui, depuis sa chambre, produit une vidéo de trente secondes et touche des millions de personnes. Et quand Naples joue, il se passe exactement la même chose. Sur le terrain, nous devons battre l’Inter, la Juventus, le Milan.

    Mais pour capter l’attention d’un jeune de quinze ans, nous sommes aussi en concurrence avec YouTube. Nous continuons à raisonner par industries : cinéma, télévision, football, jeux vidéo, réseaux sociaux. Le public, lui, ne raisonne pas ainsi.

    Pour le public, tout est sur le même écran. Et l’écran que nous avons aujourd’hui toujours en main est devenu probablement le plus important lieu de distribution de l’histoire »

  • L’ATTENTION DES JEUNES

    « Aujourd’hui, la première rencontre avec une histoire, avec un acteur, avec un footballeur ou avec une équipe peut durer dix secondes. Cela ne veut pas dire que les jeunes n’ont plus d’attention. C’est une explication trop facile.

    Un jeune peut rester trois heures devant un jeu vidéo. Il peut regarder dix épisodes d’une série. Il peut suivre un créateur pendant des années. Donc l’attention existe. Simplement, nous n’avons plus le droit de l’exiger. Nous devons la conquérir. Je le vois aussi avec mes petits-enfants. Nous avons connu le football à travers le match. Les nouvelles générations peuvent découvrir un footballeur à travers un jeu vidéo, puis voir l’un de ses buts sur YouTube, puis le suivre sur les réseaux sociaux et seulement après arriver au match. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • NAPLES : la passion ne fait pas un club

    « Quand j’ai racheté Naples, je n’avais pas à convaincre les gens d’aimer cette équipe. Je devais comprendre comment il était possible qu’un club avec un tel public ait fait faillite. Et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Nous sommes repartis de la Serie C1. En 2007, nous étions en Serie A. Puis nous nous sommes installés durablement en Europe, en Ligue des champions, jusqu’aux Scudetti de 2023 et 2025.

    Je n’ai pas créé cette passion. Mon rôle était de construire autour d’elle une entreprise capable de durer. Parce que la passion peut remplir un stade même en Serie C. Mais la passion, à elle seule, ne fait pas un bilan, n’achète pas un joueur, ne construit pas un centre sportif, n’organise pas un club. Il faut créer de la valeur. Et là, le cinéma m’a été très utile »

  • Un joueur à 100 millions n’est pas toujours meilleur qu’un joueur à 10

    « Quand je suis arrivé dans le football, j’en savais très peu. Mais je savais choisir les bonnes personnes, réunir des compétences différentes, garder un investissement sous contrôle. C’est le cinéma qui me l’avait appris. Un film qui coûte cent millions n’est pas forcément meilleur qu’un film qui en coûte dix. Et un footballeur qui coûte cent millions n’est pas forcément dix fois meilleur qu’un joueur qui en coûte dix. »

    Le talent, il faut savoir le trouver. Et puis il faut avoir le courage de prendre des décisions. Parfois, même des décisions impopulaires. Parce que si un entrepreneur attend que tout le monde soit d’accord avec lui, il est probablement déjà trop tard. En vingt ans, bien sûr, nous nous sommes aussi trompés. On se trompe sur des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants, des investissements. Une société solide peut corriger l’erreur. Une société fragile peut en être détruite »

  • LE SPORT EST UN DIVERTISSEMENT

    « Les Américains ont compris depuis très longtemps une chose que nous, Européens, et surtout nous, Italiens, avons parfois presque peur de dire. Le sport, c’est la compétition. Mais le sport professionnel, c’est aussi du spectacle. C’est du divertissement. Cela ne diminue pas le sport. Cela le rend plus fort.

    Un champion peut rester cinq ans. Le club doit exister pendant cinquante, cent ans. Et donc vous construisez la marque, la relation avec la ville, le merchandising, les contenus, l’hospitalité, les relations commerciales, les données, l’expérience du public. Regardez les stades américains. Beaucoup sont extraordinaires. »

  • SUPPRIMONS LA MI-TEMPS

    « Nous devons avoir le courage de discuter du “produit football” sous tous les angles. À commencer par le jeu, par la durée du match, par les interruptions. Il n’existe pas de règles sacrées simplement parce qu’elles existent depuis cent ans. Si nous voulons renouer avec les plus jeunes, nous devons nous demander ce qui les fait partir. Prenons la mi-temps. Quinze minutes. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas nous demander s’il faut la raccourcir, voire la supprimer ?

    Ceux qui sont au stade vivent l’atmosphère, sont ensemble, attendent. Mais le gamin à la maison ? Vous arrêtez le match pendant un quart d’heure et vous pensez qu’il va rester là à vous attendre ? Il prend son téléphone, retourne à sa PlayStation, trouve autre chose à faire. Et puis vous relancez la seconde période. Mais entre-temps, lui, il est parti »

Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Frosinone crest
Frosinone
FRC