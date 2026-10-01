Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, est intervenu à Rome, au TEHA Club, pour parler de l’avenir du monde du divertissement entre cinéma et football, ses deux grandes passions et évidemment ses activités.
Une fois encore, le patron du Napoli a fortement appuyé sur l’accélérateur de la provocation, tout en pointant du doigt les difficultés qu’il rencontre dans sa tentative de repenser et de révolutionner la manière dont le football est diffusé aux utilisateurs et aux passionnés. Voici les propos rapportés par Calcio e Finanza