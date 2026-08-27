Long entretien de Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Naples, au Corriere dello Sport : « Le but contre le Genoa vient d’une faute ? 50-50, cela dépend de l’angle sous lequel on le regarde : de mon point de vue, j’arrivais d’un côté, lui est venu vers moi. Quelle que soit la manière dont on veut le voir, j’ai été un peu surpris, mais ça fait partie du jeu. Les gens parlent, ça ne m’intéresse pas ».
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Naples, De Bruyne : « Gabriel Jesus est un profil que nous n’avons pas. Faute sur le but contre le Genoa ? 50-50. Conte ne pense qu’au football, Allegri soigne les relations »
Retraite pas loin
« L’an dernier, après ma blessure, je n’ai pas pensé à la retraite. Mais parfois, j’y pense. Je pense à mon avenir, à mes enfants qui ne sont plus si petits et à la meilleure décision à prendre pour l’avenir. C’est tout à fait normal à ce stade de ma carrière. »
PARTIR DE NAPLES ? Je ne l’ai jamais dit
« Cet été, je n’ai jamais pensé à quitter Naples. Je n’ai jamais dit ça. Le fait est que, quand je dis quelque chose, je suis très direct, mais parfois ça ne plaît pas aux gens et ils brodent ensuite toutes sortes d’histoires. Tout l’été, on a parlé de “Kevin par-ci, Kevin par-là”. Ils ne savaient pas où j’étais ni où se trouvait ma famille. Je tiens beaucoup à ma vie privée. »
Ce qui n’a pas fonctionné avec Conte
« Ça arrive, ce n’est pas un problème. Si on me pose une question, je suis honnête. Je choisis toujours la vérité : j’aime jouer un beau football et je l’ai dit aussi avant d’arriver. Je ne changerai jamais qui je suis, c’est ce qui fait de moi le joueur que je suis. C’est moi »
Les différences entre Conte et Allegri
« Conte est très rigide, davantage focalisé sur la relation professionnelle. Football, football, football. Il ne pense qu’au football. Il n’y a pas de lien personnel avec les joueurs. Allegri, en revanche, est un peu plus détendu, plus informel, et d’après ce que j’ai pu voir, il accorde davantage d’importance au lien personnel. Chaque entraîneur est différent et j’ai travaillé avec beaucoup d’entraîneurs différents. »
LE PROJET D’ALLeGRI
« Je suis arrivé il y a vingt jours et tout a changé, je ne veux pas faire d’analyse en si peu de temps. Mais je dirais que nous avons bien commencé et je me sens bien moi aussi, au point d’avoir commencé à jouer tout de suite. »
GABRIEL JESUS, UNE VALEUR AJOUTÉE
« Qu’apporte-t-il ? De la qualité. De la qualité en attaque avec le ballon, dans le jeu en appui et dans la construction. C’est probablement un profil que nous n’avons pas, différent de Rasmus ou Lorenzo. S’il arrivait, il pourrait nous aider. Aussi avec son expérience : il sait comment on gagne. C’est important, nous verrons ce qui se passera. »
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