Naples, De Bruyne : « Gabriel Jesus est un profil que nous n’avons pas. Faute sur le but contre le Genoa ? 50-50. Conte ne pense qu’au football, Allegri soigne les relations »

Long entretien de Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Naples, au Corriere dello Sport : « Le but contre le Genoa vient d’une faute ? 50-50, cela dépend de l’angle sous lequel on le regarde : de mon point de vue, j’arrivais d’un côté, lui est venu vers moi. Quelle que soit la manière dont on veut le voir, j’ai été un peu surpris, mais ça fait partie du jeu. Les gens parlent, ça ne m’intéresse pas ».



