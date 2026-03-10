Goal.com
En direct
Antonio Vergara NapoliGetty Images

Traduit par

Naples, coup dur pour Vergara : blessure, adieu le rêve L'Italie se dirige vers les barrages. Quand reviendra-t-il et combien de matchs manquera-t-il ?

Mauvaise nouvelle pour le Napoli de Conte et pour l'équipe nationale de Gattuso : Vergara est blessé.

Nouveau coup dur pour le Napoli d'Antonio Conte, qui devra se passer d'un joueur important au milieu de terrain pour les prochains matchs de championnat.

Il s'agit d'Antonio Vergara, qui s'est arrêté après le match de Serie A contre Turin : le jeune joueur de l'équipe napolitaine a subi, au cours des dernières heures, tous les examens classiques effectués après le problème constaté et les résultats obtenus par le club azzurro n'ont pas été satisfaisants.

En effet, les examens ont révélé et mis en évidence la présence d'une lésion distructive du fascia plantaire du pied gauche de Vergara : le footballeur né en 2003 devra donc rester sur la touche pendant plusieurs semaines, avant d'essayer de revenir après la trêve internationale.

Le rêve de porter le maillot de l'équipe nationale de Gattuso en vue des barrages pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord s'envole donc.

  • LE COMMUNIQUÉ

    Ci-dessous, le communiqué officiel publié par Naples.

    « Antonio Vergara a subi aujourd'hui des examens instrumentaux à l'hôpital Pineta Grande qui ont révélé une lésion distructive du fascia plantaire du pied gauche. Le joueur azzurro a déjà commencé sa rééducation ».

    • Publicité

  • COMBIEN DE MATCHS VA-T-IL MANQUER ET QUAND POURRA-T-IL REVENIR ?

    Une absence importante pour le milieu de terrain de Conte, qui a été confronté à diverses blessures tout au long de la saison.

    Vergara sera donc contraint de manquer les deux prochains matchs de Serie A, les Azzurri affrontant Lecce samedi 14 à 18h et Cagliari vendredi 20 à 18h30, les deux prochains rendez-vous du championnat italien.

    L'objectif de Vergara est donc d'essayer de revenir et d'être à nouveau disponible pour Naples après la trêve, avec le grand match de Pâques le 6 avril contre Milan à 20h45 au stade Diego Armando Maradona.

  • ADIEU L'ITALIE

    Le rêve du jeune homme originaire de Frattaminore et ancien joueur de Reggiana de porter le maillot de l'équipe nationale italienne s'envole ainsi : le sélectionneur Gennaro Gattuso le suivait en effet de près et l'envisageait pour le match très délicat qui attend l'Italie en demi-finale des barrages pour accéder à la Coupe du monde 2026 - qui se déroulera cet été au Canada, aux États-Unis et au Mexique - contre l'Irlande du Nord.

    Sa blessure et les semaines d'absence qui en ont résulté ne permettront pas à Vergara d'être convoqué par le sélectionneur italien pour ces deux matchs fondamentaux.

Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Lecce crest
Lecce
LEC
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Italie crest
Italie
ITA
Irlande du Nord crest
Irlande du Nord
NIR
0