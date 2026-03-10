Naples, coup dur pour Vergara : blessure, adieu le rêve L'Italie se dirige vers les barrages. Quand reviendra-t-il et combien de matchs manquera-t-il ?

Nouveau coup dur pour le Napoli d'Antonio Conte, qui devra se passer d'un joueur important au milieu de terrain pour les prochains matchs de championnat.

Il s'agit d'Antonio Vergara, qui s'est arrêté après le match de Serie A contre Turin : le jeune joueur de l'équipe napolitaine a subi, au cours des dernières heures, tous les examens classiques effectués après le problème constaté et les résultats obtenus par le club azzurro n'ont pas été satisfaisants.

En effet, les examens ont révélé et mis en évidence la présence d'une lésion distructive du fascia plantaire du pied gauche de Vergara : le footballeur né en 2003 devra donc rester sur la touche pendant plusieurs semaines, avant d'essayer de revenir après la trêve internationale.

Le rêve de porter le maillot de l'équipe nationale de Gattuso en vue des barrages pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord s'envole donc.