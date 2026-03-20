Naples, Conte y croit : « Nous avons mis la pression sur l'Inter, nous visons le titre de champion »

L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, s'est exprimé au micro de DAZN après le match à l'extérieur contre Cagliari, comptant pour la 30^e journée, remporté 1-0 :
Quelles sont nos chances de remporter le championnat ? « Le retour de certains joueurs est certes important, mais l’essentiel est d’être à 100 %. Anguissa et McTominay ne sont pas encore au meilleur de leur forme, tandis que j’ai vu de bonnes choses chez Kevin. Lobo a un peu peiné et nous devons récupérer Rrahmani et Di Lorenzo, ce que nous espérons faire. Pour Neres, je pense que ce sera difficile. Au cours de ces 7 mois, nous avons tenu bon, maintenant nous devons nous qualifier pour la Ligue des champions, mais nous savons que d'autres équipes veulent le faire aussi. Personne ne doit nous empêcher de regarder vers l'avenir, aujourd'hui nous avons mis un peu de pression sur ceux qui sont devant nous ».