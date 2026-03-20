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Naples, Conte y croit : « Nous avons mis la pression sur l'Inter, nous visons le titre de champion »

Les propos de l'entraîneur de Naples après la victoire à Cagliari.

L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, s'est exprimé au micro de DAZN après le match à l'extérieur contre Cagliari, comptant pour la 30^e journée, remporté 1-0 :




Quelles sont nos chances de remporter le championnat ? « Le retour de certains joueurs est certes important, mais l’essentiel est d’être à 100 %. Anguissa et McTominay ne sont pas encore au meilleur de leur forme, tandis que j’ai vu de bonnes choses chez Kevin. Lobo a un peu peiné et nous devons récupérer Rrahmani et Di Lorenzo, ce que nous espérons faire. Pour Neres, je pense que ce sera difficile. Au cours de ces 7 mois, nous avons tenu bon, maintenant nous devons nous qualifier pour la Ligue des champions, mais nous savons que d'autres équipes veulent le faire aussi. Personne ne doit nous empêcher de regarder vers l'avenir, aujourd'hui nous avons mis un peu de pression sur ceux qui sont devant nous ».

  • Vous attendiez-vous à mieux de la part du milieu de terrain et des milieux offensifs ? « Nous avons commis trop d'erreurs, nous aurions pu faire mieux et mieux contrôler le match, d'autant plus que Cagliari ne venait pas nous presser. En deuxième mi-temps, nous avons cherché à marquer un deuxième but ; dans ce genre de matchs, tout peut arriver. Nous partons en trêve avec 3 points, en attendant les résultats des autres. 3 points pour la zone Champions : nous avons été extraordinaires ces sept derniers mois en restant dans le haut du classement. Nous regardons ceux qui sont devant nous, mais nous ne faisons pas de faux pas : il suffit de peu pour se faire rattraper par ceux qui sont derrière. »

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  • Quelles sont nos chances de remporter le championnat ? « Le retour de certains joueurs est certes important, mais l'essentiel est d'être à 100 %. Anguissa et McTominay ne sont pas encore au meilleur de leur forme, tandis que j'ai vu de bonnes choses chez Kevin. Lobo a un peu peiné, et nous devons récupérer Rrahmani et Di Lorenzo ; espérons y parvenir. Pour Neres, je pense que ce sera difficile. Au cours de ces sept derniers mois, nous avons tenu bon. Nous devons maintenant nous qualifier pour la Ligue des champions, mais nous savons que d'autres équipes en veulent autant. Personne ne doit nous empêcher de regarder vers l'avenir. Aujourd’hui, nous avons mis un peu de pression sur ceux qui nous devancent. »

  • Est-ce important de ne pas avoir encaissé de but ? « C'est important de garder nos cages inviolées après 11 matchs ; aujourd'hui, Cagliari n'a jamais tiré au but. Nous avons tous bien défendu : il y a eu beaucoup d'engagement et d'envie. Les joueurs ont pris conscience de l'importance du match, même si nous avons un peu de mal à concrétiser. »

  • Puis, lors de la conférence de presse :

    « Nous devons être plus cyniques ; en menant 0-2, nous aurions pu être plus sereins. Je le dis toujours aux gars : un 1-0 ne vous apporte aucune tranquillité, car un corner, un long ballon, un rebond, un duel aérien, on risque de concéder l'égalisation, de laisser filer deux points. Mais bon, on a quand même bien joué et je suis très content de ce qu’on fait, car je continue de dire qu’on a accompli quelque chose d’extraordinaire jusqu’à présent, au cours de ces sept mois, ces sept mois où, malgré d’énormes difficultés, on a quand même réussi à rester là, parmi les premières places.

    Maintenant, tous les joueurs reviennent peu à peu, même ceux qui ont été longtemps blessés ; ils ne sont pas encore au meilleur de leur forme, mais les avoir tous à disposition me donne la possibilité de faire des changements et, même pendant le match, d’apporter un nouveau souffle, une nouvelle énergie à l’équipe, une nouvelle qualité.




  • La composition du duo de milieux de terrain avec McTominay et De Bruyne à leurs postes habituels est-elle quelque chose qui doit encore être peaufinée pour atteindre son plein potentiel ? « La question du double milieu de terrain, c'est un peu… ce n'est pas vraiment une nouveauté, non, parce que, de toute façon, en jouant comme nous le faisons avec ce quadrilatère au milieu de terrain, les joueurs peuvent changer : Lobotka peut jouer avec Anguissa, McTominay avec Gilmour, ou encore Elmas avec Lobotka. Le double milieu de terrain a donc toujours existé depuis que nous avons changé de système. Ensuite, les joueurs peuvent changer, mais le concept reste le même dans les mouvements, dans ce qu’ils doivent faire. C’est inévitable : quand on a deux milieux de terrain spécifiques, on perd un peu en puissance physique, parce que sans McTominay ou Anguissa au milieu du terrain, ou même Elif, on perd un peu de puissance physique, mais on gagne peut-être en qualité, on devrait gagner un peu plus en qualité dans la circulation du ballon. Mais nous avons toujours utilisé le double meneur de jeu ; les interprètes peuvent changer, mais nous travaillons sur le quadrilatère depuis mon retour, c'est-à-dire après la trêve que nous avons eue en novembre. Et nous continuerons car c'est une situation qui me plaît et qui pose des problèmes à nos adversaires. »



  • À quel point êtes-vous satisfait que Naples ait de nouveau réussi à ne pas encaisser de but ? « Je suis avant tout satisfait de cette victoire, qui est la quatrième d'affilée et qui intervient avant une trêve. La dernière fois, si vous vous souvenez bien, nous avions perdu à Bologne et nous avons passé quinze jours bien énervés. Nous avons désormais l'occasion de profiter de ces quinze jours avant d'affronter le Milan à la reprise du championnat. En même temps, nous avons enfin réussi à garder nos cages inviolées. Aujourd’hui, nous avons bien fait de ne pas nous faire tirer au but, car nous n’avons concédé aucun tir au but. Je suis content de ce point de vue, un peu moins satisfait sur le plan offensif, car nous devons tout de même être plus efficaces, plus précis et plus impitoyables quand nous arrivons devant le but. »

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