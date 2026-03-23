Naples : Conte s'accorde une nouvelle semaine de repos, cette fois-ci avec le sourire

Antonio Conte profite de la trêve internationale pour s'accorder une nouvelle pause.





Le Corriere dello Sport rapporte que mardi, lors de la reprise des entraînements après les trois jours de repos accordés au groupe à la suite de la victoire en championnat remportée vendredi à Cagliari, l'entraîneur, champion d'Italie en titre, ne sera pas présent au centre sportif de Castel Volturno.

L'équipe est ainsi confiée pour quelques jours à son adjoint Cristian Stellini et au reste du staff.





Conte s'accordera un peu de repos pour se ressourcer en vue du choc direct contre le Milan prévu le soir du lundi de Pâques et devrait revenir sur le terrain en début de semaine prochaine avec les 13 joueurs convoqués en sélection nationale : Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Milinkovic-Savic, Olivera, Lobotka, McTominay, Gilmour, Elmas, Hojlund, De Bruyne et Lukaku.





Contre les Rossoneri d'Allegri, deuxièmes au classement avec un point d'avance sur Naples, les blessés Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara et Neres seront toujours absents.







