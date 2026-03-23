Goal.com
En direct
cm grafica conte napoli 2025 26 16 9Getty Images

Traduit par

Naples : Conte s'accorde une nouvelle semaine de repos, cette fois-ci avec le sourire

Comme en novembre, l'entraîneur ne sera pas avec l'équipe lors de la reprise des entraînements afin de se ressourcer en vue du match décisif contre le Milan.

Antonio Conte profite de la trêve internationale pour s'accorder une nouvelle pause.


Le Corriere dello Sport rapporte que mardi, lors de la reprise des entraînements après les trois jours de repos accordés au groupe à la suite de la victoire en championnat remportée vendredi à Cagliari, l'entraîneur, champion d'Italie en titre, ne sera pas présent au centre sportif de Castel Volturno.

L'équipe est ainsi confiée pour quelques jours à son adjoint Cristian Stellini et au reste du staff.


Conte s'accordera un peu de repos pour se ressourcer en vue du choc direct contre le Milan prévu le soir du lundi de Pâques et devrait revenir sur le terrain en début de semaine prochaine avec les 13 joueurs convoqués en sélection nationale : Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Milinkovic-Savic, Olivera, Lobotka, McTominay, Gilmour, Elmas, Hojlund, De Bruyne et Lukaku.


Contre les Rossoneri d'Allegri, deuxièmes au classement avec un point d'avance sur Naples, les blessés Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara et Neres seront toujours absents.



  • LE PRÉCÉDENT

    La même situation s'était déjà produite en novembre dernier, mais cette fois-ci, les sourires étaient bien plus nombreux.

    En effet, Naples reste désormais sur quatre victoires consécutives, ce qui lui permet de rêver à nouveau du Scudetto, à 7 points de l'Inter, leader du classement.


    À l'époque, l'équipe sortait d'une défaite à Bologne, avec en prime une blessure pour Zambo Anguissa (non convoqué par le Cameroun).

    Conte a changé de système de jeu en passant au 3-4-2-1 et a remporté 5 matchs d'affilée : contre l'Atalanta, la Roma et la Juventus en Serie A, le Qarabag en Ligue des champions et Cagliari en Coupe d'Italie aux tirs au but.


    • Publicité
Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL