Naples : Conte rêve d'un mercato en Premier League ; Calafiori et Tonali sont également dans le viseur

Antonio Conte exige également des garanties sur le marché des transferts pour rester à Naples, le club étant prêt à satisfaire les exigences de l'entraîneur champion d'Italie en vue de la saison prochaine.

Il Mattino écrit que le club du président Aurelio De Laurentiis a également dans le viseur deux internationaux italiens évoluant en Premier League : le défenseur Riccardo Calafiori (né en 2002, formé à la Roma) d'Arsenal et le milieu de terrain Sandro Tonali (né en 2000, ancien joueur du Milan) de Newcastle, également convoité par la Juventus.

Son entraîneur actuel, Howe, a déclaré lors d'une conférence de presse à la veille du déplacement en Ligue des champions à Barcelone : « Ne prêtez pas attention aux rumeurs le concernant, il est totalement concentré sur l'équipe ».