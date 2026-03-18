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Naples : Conte rêve d'un mercato en Premier League ; Calafiori et Tonali sont également dans le viseur

Parmi les cibles des champions d'Italie en titre figurent également Tiago Gabriel, Perrone et Pellegrino.

Antonio Conte exige également des garanties sur le marché des transferts pour rester à Naples, le club étant prêt à satisfaire les exigences de l'entraîneur champion d'Italie en vue de la saison prochaine.

Il Mattino écrit que le club du président Aurelio De Laurentiis a également dans le viseur deux internationaux italiens évoluant en Premier League : le défenseur Riccardo Calafiori (né en 2002, formé à la Roma) d'Arsenal et le milieu de terrain Sandro Tonali (né en 2000, ancien joueur du Milan) de Newcastle, également convoité par la Juventus.

Son entraîneur actuel, Howe, a déclaré lors d'une conférence de presse à la veille du déplacement en Ligue des champions à Barcelone : « Ne prêtez pas attention aux rumeurs le concernant, il est totalement concentré sur l'équipe ».

  • À L'ÉTRANGER

    Toujours en Angleterre, la piste menant au milieu de terrain brésilien de Wolverhampton, Joao Gomes (né en 2001), reste d'actualité ; il est également suivi par Manchester United.

    En Espagne, le latéral droit Juanlu Sanchez, de Séville, continue de plaire, lui aussi convoité par le Real Madrid.

    Côté attaquants excentrés, l'Argentin Exequiel Zeballos, de Boca Juniors, intéresse le club, comme alternative au Turc Baris Yilmaz, de Galatasaray, qui pourrait faire partie des négociations pour le rachat de Noa Lang, tout comme le défenseur WilfriedSingo (ancien joueur de Turin).

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  • EN ITALIE

    En Serie A, on suit le défenseur portugais Tiago Gabriel (Lecce), le milieu de terrain argentin Maximo Perrone (Côme) et l'attaquant argentin Mateo Pellegrino (Parme), qui s'intéresse quant à lui à Lorenzo Lucca, actuellement prêté à Nottingham Forest.

  • À PARAÎTRE

    On attend des offres pour Lukaku, mais la situation de guerre pourrait également freiner les propositions en provenance d'Arabie saoudite : le maintien de Conte pourrait peut-être retarder le départ de Big Rom d'au moins un an.

    Attention aux sirènes de Chicago en MLS, qui revient à la charge pour De Bruyne.

    Le directeur sportif Manna pourrait s'occuper de deux départs importants au milieu de terrain : impossible d'imaginer Lobotka ailleurs en Serie A, mais si une offre importante venait à arriver, Naples pourrait ouvrir la porte ; le départ d'Anguissa est en revanche moins probable, tout sera fait pour renouveler le contrat du Camerounais dans quelques mois, en satisfaisant Zambo tant en termes de durée que de salaire.

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