Naples, Conte : « La Ligue des champions n'est pas acquise d'avance, ce serait parfait de se qualifier chaque année. Nous avons vendu Osimhen, Kvaratskhelia et Zielinski, nous aurions pu s'effondrer »

« Ce qui est extraordinaire au cours de ces sept derniers mois, c'est que nous sommes toujours restés parmi les premiers malgré une situation d'urgence extrême. Nous jouons une place en Ligue des champions, c'est un enjeu crucial et cela ne va pas de soi pour personne. Certains nous talonnent de près, nous devons donc redoubler de vigilance et atteindre cet objectif qui revêtirait une importance capitale compte tenu de la saison. Il y a aussi la Supercoupe : ce serait parfait pour Naples de remporter un trophée et de se qualifier pour la Ligue des champions chaque année. »