L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, s'est exprimé sur DAZN avant le match à l'extérieur contre Cagliari, comptant pour la 30^e journée du championnat de Serie A : « Nous jouons depuis très longtemps avec un double milieu de terrain, depuis que nous sommes passés au 4-3-2-1. Nous avons dû adapter de nombreux joueurs ; aujourd'hui, nous avons à la fois Lobotka et Gilmour, et notre objectif est de mener le jeu et d'apporter de la qualité sur le terrain. »
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Naples, Conte : « La Ligue des champions n'est pas acquise d'avance, ce serait parfait de se qualifier chaque année. Nous avons vendu Osimhen, Kvaratskhelia et Zielinski, nous aurions pu s'effondrer »
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE ARRIVER DEUXIÈME ET TROISIÈME ?
« Ce qui est extraordinaire au cours de ces sept derniers mois, c'est que nous sommes toujours restés parmi les premiers malgré une situation d'urgence extrême. Nous jouons une place en Ligue des champions, c'est un enjeu crucial et cela ne va pas de soi pour personne. Certains nous talonnent de près, nous devons donc redoubler de vigilance et atteindre cet objectif qui revêtirait une importance capitale compte tenu de la saison. Il y a aussi la Supercoupe : ce serait parfait pour Naples de remporter un trophée et de se qualifier pour la Ligue des champions chaque année. »
RIEN N'EST ACQUIS D'AVANCE
« Il ne faut surtout pas oublier que le Napoli qui a terminé dixième comptait dans ses rangs Osimhen, Kvara et Zielinski. Nous avons vendu ces joueurs pour un total de 80 millions d'euros, ce qui montre bien à quel point le championnat italien est difficile. Il ne faut pas sous-estimer ce que nous sommes en train de réaliser : nous aurions pu s'effondrer, mais au contraire, nous sommes là, en train de nous battre. Rien n'est acquis d'avance, il reste 9 matchs à jouer et nous devons récupérer nos joueurs. »