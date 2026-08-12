Naples confiant quant à la signature du défenseur de Chelsea malgré la hausse du prix demandé par les Blues

Le joueur lui-même pousse activement pour un transfert au Stadio Diego Armando Maradona. Badiashile aurait repoussé les avances d’un club de Premier League non nommé afin de privilégier un départ vers Naples. Chelsea cherchait initialement à inclure une obligation d’achat fixée à 15 millions d’euros.

S’ils ont depuis accepté une option d’achat à la place, les Blues ont ensuite relevé ce montant entre 18 et 20 millions d’euros. Naples travaille actuellement à négocier ce montant d’option à la baisse, autant que possible. Malgré cette évolution du prix, l’écart restant entre les deux parties est décrit comme minime.