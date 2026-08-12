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Naples confiant quant à la signature du défenseur de Chelsea malgré la hausse du prix demandé par les Blues
Naples pousse pour signer le défenseur de Chelsea Badiashile
Naples reste confiant quant à la possibilité de conclure un accord pour le défenseur de Chelsea Badiashile, malgré la hausse des exigences financières du club de Premier League. Selon Gazzetta, Badiashile s’est imposé comme la cible prioritaire d’Allegri pour ce mercato. Le club de Serie A considère le Français comme un renfort crucial pour étoffer ses options en défense. Les deux clubs se sont déjà entendus sur les bases d’un prêt de 3 millions d’euros. Cependant, les négociations se poursuivent encore concernant la valorisation finale de l’option d’achat.
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Badiashile rejette l’intérêt de la Premier League pour Naples
Le joueur lui-même pousse activement pour un transfert au Stadio Diego Armando Maradona. Badiashile aurait repoussé les avances d’un club de Premier League non nommé afin de privilégier un départ vers Naples. Chelsea cherchait initialement à inclure une obligation d’achat fixée à 15 millions d’euros.
S’ils ont depuis accepté une option d’achat à la place, les Blues ont ensuite relevé ce montant entre 18 et 20 millions d’euros. Naples travaille actuellement à négocier ce montant d’option à la baisse, autant que possible. Malgré cette évolution du prix, l’écart restant entre les deux parties est décrit comme minime.
La crise des blessures en défense force Allegri à agir
La poursuite du défenseur central de Chelsea par Naples est devenue une nécessité urgente en raison d’une grave crise de blessures dans son secteur défensif. Le défenseur titulaire Alessandro Buongiorno devrait être absent trois à quatre mois après avoir subi une opération du genou. En outre, Sam Beukema soigne actuellement un problème au tendon d’Achille, tandis que Luca Marianucci a récemment subi une déchirure des ligaments du genou. Ces contretemps laissent Allegri désespérément à court d’options à l’approche du match d’ouverture de la saison.
- AFP
Allegri veut boucler rapidement l’opération avant la saison
Avec le défenseur pleinement partant et seulement un léger écart financier restant à combler, Naples espère finaliser rapidement le transfert. Allegri est impatient d’intégrer le défenseur français à son effectif le plus vite possible. L’entraîneur italien espère pouvoir compter sur Badiashile lorsque le groupe reprendra le travail à Castel Volturno après Ferragosto. Si les négociations avancent sans accroc dans les prochains jours, Badiashile arrivera pour renforcer la défense amoindrie de Naples en vue de la prochaine saison.
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