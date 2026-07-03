Naples, c'est officiel : Massimiliano Allegri est le nouvel entraîneur. De Laurentiis : « Bienvenue, Max ! »

Le communiqué du Napoli est clair : « La SSC Napoli accueille Massimiliano Allegri, qui prend les commandes de l’équipe première. L’entraîneur a signé un contrat le liant au club jusqu’au 30 juin 2029.



Après une longue carrière de joueur, au cours de laquelle il a notamment porté le maillot de Naples lors de la saison 1997/1998, Max Allegri a entamé sa carrière d’entraîneur en 2003/2004. En 2007-2008, il propulse le Sassuolo en Serie B pour la première fois de son histoire et s’adjuge aussitôt la Supercoupe de Serie C1. Quelques mois plus tard, il fait ses débuts en Serie A avec Cagliari, conclut le championnat à la 9^e place et décroche le prix « Panchina d’oro ».



En 2010, il rejoint le Milan AC et lui offre un 18e Scudetto ainsi qu’une 6e Supercoupe d’Italie. De 2014 à 2019, il prend les commandes de la Juventus : cinq titres de champion d’affilée, quatre Coupes d’Italie consécutives et deux Supercoupes. Il mène également les Bianconeri en finale de la Ligue des champions en 2015 et 2017. Après deux ans d’interruption, il revient sur le banc de la Juventus et remporte sa cinquième Coupe d’Italie en 2024. La saison dernière, il a de nouveau dirigé le Milan AC, concluant le championnat à la cinquième place.



«Bienvenue, Monsieur Allegri !»





Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a tweeté : « Bienvenue Max ! »











