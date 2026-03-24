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Gabriele Stragapede

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Naples, bonne nouvelle : Lukaku renonce à la sélection belge. Il souhaite se concentrer sur son entraînement

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R. Lukaku

L'attaquant belge renonce aux matchs amicaux et reprend l'entraînement afin de se remettre au mieux et de retrouver la forme le plus rapidement possible.

Une bonne nouvelle pour Naples, qui nous parvient directement du stage de préparation de l'équipe nationale belge.

Selon les informations relayées directement par la Fédération des Diables Rouges sur son profil officiel X, Romelu Lukaku a décidé de renoncer à la sélection nationale et aux prochains matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique.

Son objectif est de retrouver au mieux sa forme physique et d'optimiser sa condition. Une bonne nouvelle pour l'équipe d'Antonio Conte, qui compte sur son numéro 9 pour cette fin de saison qui s'annonce cruciale afin de consolider la qualification pour la prochaine Ligue des champions et de continuer à rêver d'un retour au Scudetto face à l'Inter.

  • LE COMMUNIQUÉ

    « Romelu Lukaku ne participera pas aux prochains matchs amicaux de Manchester United aux États-Unis contre les États-Unis et le Mexique. Romelu a choisi de se concentrer sur l'entraînement afin d'améliorer encore sa condition physique. La KBVB respecte sa décision et lui souhaite bonne chance. »

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  • LES CONDITIONS

    Lukaku, qui vient de faire son retour après une longue blessure qui l'a tenu à l'écart depuis le début de la saison 2025/25, n'a disputé que quelques passages de match depuis son retour (40 minutes au total lors des 9 derniers matchs du championnat de Serie A).

    C'est pourquoi il a décidé de rentrer à Naples pour se concentrer sur son retour à la pleine forme physique.

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