Naples, bonne nouvelle : Lukaku renonce à la sélection belge. Il souhaite se concentrer sur son entraînement

Une bonne nouvelle pour Naples, qui nous parvient directement du stage de préparation de l'équipe nationale belge.

Selon les informations relayées directement par la Fédération des Diables Rouges sur son profil officiel X, Romelu Lukaku a décidé de renoncer à la sélection nationale et aux prochains matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique.

Son objectif est de retrouver au mieux sa forme physique et d'optimiser sa condition. Une bonne nouvelle pour l'équipe d'Antonio Conte, qui compte sur son numéro 9 pour cette fin de saison qui s'annonce cruciale afin de consolider la qualification pour la prochaine Ligue des champions et de continuer à rêver d'un retour au Scudetto face à l'Inter.