Il n’a pas marqué, mais il a pesé sur le jeu. Lors de son premier match de Coupe du monde face à l’Égypte, Romelu Lukaku a rappelé qu’il pouvait encore faire la différence, en participant à l’action qui a permis aux Diables Rouges d’égaliser à 1-1. Il n’est pas encore à 100 % de ses capacités, cela se voit, mais dans la surface de réparation il demeure une présence incontournable, un facteur déterminant. Son sélectionneur Rudi Garcia, qui l’a conduit en Amérique malgré une saison perturbée par les blessures, en est conscient. À 33 ans, Big Rom sait que c’est sa dernière chance de toucher le toit du monde ; ces derniers mois, il a donc priorisé sa propre préparation au détriment du Napoli, ce qui a irrité Conte, le club et l’environnement azzurro.
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Naples : Allegri est un grand admirateur de Lukaku, ce qui pourrait influer sur l’avenir de l’attaquant
UNE SAISON À OUBLIER
Lukaku a bouclé l’exercice avec sept apparitions : cinq en Serie A, une en Coupe d’Italie et une en Ligue des champions. Son unique but remonte au 28 février, lors de la victoire 2-1 au Bentegodi contre l’Hellas Vérone. Il n’a plus porté le maillot de Naples depuis le 6 mars et la rencontre face à Turin, ses problèmes personnels l’ayant tenu éloigné des terrains. Ses relations avec Naples se sont détériorées après sa décision, prise sans concertation avec le club, de rester en Belgique pendant la trêve internationale. Son départ n’est toutefois pas acté, et pas uniquement en raison de l’échéance de son contrat, fixée à juin 2027.
ALLEGRI LE VEUT
Selon Gianluca Di Marzio, la raison est simple : Lukaku figure depuis longtemps sur les tablettes du nouvel entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, qui voit en lui un atout majeur, notamment pour former un duo avec Hojlund. L’entraîneur toscan l’avait d’ailleurs ciblé lors de son passage à la Juventus, alors que Manna était directeur sportif : à l’été 2023, après la défaite des Nerazzurri face à Manchester City en finale de Ligue des champions à Istanbul, le Belge était tout proche de rejoindre les Bianconeri, mais le transfert avait finalement avorté.
L'AVIS DE DE LAURENTIIS
L’avis du président Aurelio De Laurentiis, qui soucie aussi des aspects financiers, s’avérera décisif pour l’avenir de Lukaku. L’ancien attaquant de Chelsea et de Manchester United perçoit environ 8 millions d’euros nets par an, soit légèrement plus que De Bruyne (6,5 millions), dont le futur demeure incertain.