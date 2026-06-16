Naples : Allegri est un grand admirateur de Lukaku, ce qui pourrait influer sur l’avenir de l’attaquant

Il n’a pas marqué, mais il a pesé sur le jeu. Lors de son premier match de Coupe du monde face à l’Égypte, Romelu Lukaku a rappelé qu’il pouvait encore faire la différence, en participant à l’action qui a permis aux Diables Rouges d’égaliser à 1-1. Il n’est pas encore à 100 % de ses capacités, cela se voit, mais dans la surface de réparation il demeure une présence incontournable, un facteur déterminant. Son sélectionneur Rudi Garcia, qui l’a conduit en Amérique malgré une saison perturbée par les blessures, en est conscient. À 33 ans, Big Rom sait que c’est sa dernière chance de toucher le toit du monde ; ces derniers mois, il a donc priorisé sa propre préparation au détriment du Napoli, ce qui a irrité Conte, le club et l’environnement azzurro.