Massimiliano Allegri au Napoli, c’est désormais officiel. Depuis l’annonce de la nomination de Ruben Amorim comme nouvel entraîneur, en remplacement du technicien de Livourne limogé, le Milan a renoué le contact avec l’entourage du futur coach azzurro. Massimo Calvelli, l’homme de Red Bird qui a hérité de Giorgio Furlani du pouvoir de signature sur les questions administratives en attendant la nomination d’un nouveau PDG, pilote actuellement les démarches pour la résiliation du contrat arrivant à échéance en juin 2027.
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Naples-Allegri, c’est officiel : voici quand la résiliation de son contrat avec le Milan pourrait être actée
LES MOMENTS CLÉS
Selon Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri attend de finaliser, entre lundi et mardi prochains, la réception des documents qui le libéreront, ainsi que son staff, de son contrat avec le club rossonero pour la saison supplémentaire prévue. La non-qualification en Ligue des champions n’a en effet pas activé l’option de prolongation automatique jusqu’en 2028.
LE BRAS DE FER AUTOUR DE LA « BUONUSCITA »
La rupture du contrat de travail entre le Milan et Massimiliano Allegri intervient après un bras de fer d’un mois, déclenché par l’annonce de son licenciement via un communiqué officiel de l’actionnaire majoritaire Red Bird, et non par le club lui-même. Cette démarche, suivie trois jours plus tard d’une notification officielle par courrier électronique certifié (PEC), a tendu davantage les relations déjà fragiles concernant le montant de l’indemnité due à Allegri et à son staff. L’entraîneur réclamait près de 7 millions d’euros, tandis que le club ne proposait qu’environ 500 000 euros.
LE CONTRAT AVEC NAPLES
Dès que les dernières formalités seront accomplies, Allegri pourra signer un contrat de troisans avec le Napoli, où il touchera un salaire de 4,5 millions d’euros par saison, plus des bonus. L’entraîneur toscan, qui prendra la succession d’Antonio Conte après deux exercices, a déjà trouvé un accord avec le président azzurro Aurelio De Laurentiis.