La rupture du contrat de travail entre le Milan et Massimiliano Allegri intervient après un bras de fer d’un mois, déclenché par l’annonce de son licenciement via un communiqué officiel de l’actionnaire majoritaire Red Bird, et non par le club lui-même. Cette démarche, suivie trois jours plus tard d’une notification officielle par courrier électronique certifié (PEC), a tendu davantage les relations déjà fragiles concernant le montant de l’indemnité due à Allegri et à son staff. L’entraîneur réclamait près de 7 millions d’euros, tandis que le club ne proposait qu’environ 500 000 euros.